世界盃2026季軍戰英格蘭鬥法國　「例牌」入球騷？歷屆數據這樣說

2026世界盃來到最後階段，阿根廷與西班牙爭冠前一天，先上演英格蘭對法國的季軍戰。這場被稱為「無人想踢的比賽」（game no one wants to play），往往是場入球騷，雙方均有兩位球員有力競逐今屆神射手，或許值得大家明晨早點起身欣賞？

世界盃2026直播

7月19日︱季軍戰

法國 Vs 英格蘭︱凌晨 05:00 VIU 99台、Now 618/616台



世界盃2026︱麥巴比為首的法國認真備戰。（路透社）

世界盃季軍戰「無人想踢」 法國第4度亮相

雖說季軍戰無人想踢，但對上22屆世界盃，除了1930年第一屆以及1950年那屆，其餘20屆均有上演。一個有趣現象是，20場季軍戰之中，從未試過以互射十二碼決勝，而且只試過一次戰至加時——1986年季軍戰，法國收起主將柏天尼沒有派他上陣，半場領先2：1，比利時下半場追成2：2。法國終在加時贏4：2。

事隔40年，法國再次在季軍戰出現。今次是高盧雄雞歷來第4次踢第三名之戰，1958年名將方亭（Just Fontaine）攻入4球領法國 6：3大勝西德，個人單屆攻入13球，紀錄至今無人能破。1982年以2：3負波蘭，繼而在1986年加時挫比利時。

世界盃2026︱英格蘭對法國的季軍戰，是迪甘斯領軍最後一戰。（路透社）

迪甘斯領軍最後一戰

再度亮相季軍戰，今次法國有多個不同的贏波動力，由2012年起領軍的主帥迪甘斯，今屆賽事後卸任，今場會是他帶領法國的最後一戰。他領軍在2018年奪冠，上屆再入決賽戰至互射十二碼僅負阿根廷得亞軍，今屆在4強不敵西班牙，或許會想在季軍戰拿個「安慰獎」。

世界盃2026︱麥巴比暫列射手榜次席。（FIFA官網截圖）

麥巴比力爭神射手 從未有球員連續兩屆奪金靴獎

此外，已經攻入8球的麥巴比，再次是勝出神射手的熱門人選。法國隊長上屆攻入8球，以1球力壓美斯，首奪世界盃金靴獎。歷來從未有球員能夠連續兩屆得此殊榮，今屆他和美斯再次領導射手榜，二人目前均取得8個入球，當中美斯另有4個助攻，暫列榜首，麥巴比少一個助攻排第二位。英格蘭主帥杜慈賽前已明言今仗會變陣，在這場「無關痛癢」的季軍戰，麥巴比有望再添進帳。

另一邊廂，英格蘭的比寧咸和卡尼均以6球分列第4、5位，甚至是以5球排在第6的金球獎得主迪比利，均仍有一絲機會爭奪神射手。排第3的夏蘭特在挪威已出局下，不會再有進帳，因此已篤定無緣勝出。

英格蘭兩次季軍戰皆敗陣 如勝法國將創60年來最佳

英格蘭唯一一次贏得世界盃，就是1966年主場出戰那一次。之後先後在1990、2018兩屆晉身準決賽。1990年一屆4強加時後互射十二碼不敵西德，季軍戰1：2負意大利；2018年4強又是戰至加時，1：2負克羅地亞再次跌入季軍戰，並以0：2不敵比利時，再獲殿軍。因此如果英格蘭今仗能擊敗法國，會寫下60年來最佳成績。

世界盃2026︱英格蘭主帥杜慈。（路透社）

季軍戰是否一定入球多？數據這樣說……

世界盃季軍戰普通予人印象是入球騷，反正已不會贏得冠軍，教練很多時會讓不少後備球員落場感受氣氛，戰情也較多「大開大合」的場面。根據Opta數據，季軍戰平均每場攻入3.8球，較首、次輪分組賽的2.75和2.98球，32強的2.63，16強的2.72球，8強的2.81球均高出一大截，亦稍高於4強的3.43球，僅較決賽的3.81球略低。

歷來20場季軍戰，共攻入76球，但上屆克羅地亞以2：1勝摩洛哥，2018年比利時2：0勝英格蘭，及2014年荷蘭3：0勝巴西，均較歷史每場平均值3.8球為低。其實除了最誇張的1958年季軍戰，法國在方亭「大四喜」以下 6：3 大勝西德，大部分季軍戰戰果不算太大比數，甚至曾3次試過1：0。

世界盃2026︱季軍戰在邁阿密球場上演，英格蘭前隊長碧咸會否再次帶同太太Victoria和家人撐場？（路透社）

準決賽敗方球隊不成文共識：「不想OT」

不過兩支準決賽敗方球隊之間的不成文共識就是「不想OT」，所以只試過一次加時，以及從未以互射十二決勝就是了。

世界盃歷屆季軍戰賽果：

2022: 克羅地亞 2：1 勝 摩洛哥

2018: 比利時 2：0 勝 英格蘭

2014: 荷蘭 3：0 勝 巴西

2010: 德國 3：2 勝 烏拉圭

2006: 德國 3：1 勝 葡萄牙

2002: 土耳其 3：2 勝 韓國

1998: 克羅地亞 2：1 勝 荷蘭

1994: 瑞典 4：0 勝 保加利亞

1990: 意大利 2：1 勝 英格蘭

1986: 法國4：2 勝 比利時

1982: 波蘭 3：2 勝 法國

1978: 巴西 2：1 勝 意大利

1974: 波蘭 1：0 勝 巴西

1970: 西德 1：0 勝 烏拉圭

1966: 葡萄牙 2：1 勝 蘇聯

1962: 智利 1：0 勝 南斯拉夫

1958: 法國 6：3 勝 西德

1954: 奧地利 3：1 烏拉圭

1938: 巴西 4：2 勝 瑞典

1934: 德國 3：2 勝 奧地利



世界盃2026｜季軍戰／決賽走線圖