世界盃2026｜連北愛爾蘭也害怕？　意大利足球的沒落與悲哀

意大利曾處於世界足球的尖端，世界盃四度封王，與德國並列第二，只有足球王國巴西奪冠次數較他們多。可是自從簡拿華路於2006年夏天高舉大力神盃之後，意國足球竟已開到荼蘼。

假波案沒完沒了，本土球員水準愈見低落，連續缺席2018及2022兩屆世界盃決賽周；即使今屆擴充至48隊，依然未能直接晉級，外圍賽兩負挪威跌入附加賽，今晚深夜先鬥實力不強的北愛爾蘭，主帥加度素一樣沒有把握。



東拿利已是這代意大利最著名的球員之一。（Getty Images）

意大利即使2020歐洲國家盃決賽擊敗英格蘭封王，事後連年表現已證明，那次只是異數，意大利足球在迪比亞路、托迪、保方、尼斯達、馬甸尼等「黃金一代」退下來之後，基本上長陷低潮。

身為世界盃4屆盟主，為免連續3屆未能出席世界盃，必須在附加賽A路線準決賽擊敗北愛爾蘭，繼而在決賽再贏威爾斯對波爾尼亞的勝方。昔日看來不算強的對手，對積弱已久的意大利來說，根本沒有穩勝的本錢。

世界盃歐洲區外圍賽

附加賽A路線準決賽

今晚深夜3時45分 Now 618台、630台直播

意大利 對 北愛爾蘭



意大利主帥加度素。（Getty Images）

平庸的加度素接火棒 從教練人選看意大利足球陷落

或許由主帥人選變化，已注定意大利前路難行。史巴利堤（Luciano Spalletti）2023年夏天接替辭任的文仙尼後，戰績並不及格，2024歐國盃16強負瑞士出局，2026世界盃外圍賽首戰作客0：3負挪威後即被炒。就算繼續領軍多一場助球隊擊敗摩爾多瓦，之後改由昔日名宿加度素接手。

這個選擇相當令人意外，畢竟意大利歷年出產過不少名帥，球員年代為意大利立下不少汗馬功勞的加度素，當上教練後成績卻很平凡。12年來帶領過10間球會，唯一獎盃是領拿玻里贏得一次意大利盃，這種級數的主帥如能帶出成績才是奇事。

去年11月世界盃外圍賽分組賽最後一輪意大利主場1：4不敵挪威，連續3屆要踢附加賽。（Getty Images）

外圍賽兩度大敗予挪威 隨時連續三屆缺席

意大利足球記者Emmet Gates說出大家的心裏話，指出意大利選擇加度素純粹只是「沒有其他人肯做」，並直言：「加度素在執教生涯完全沒有顯示過他是精英級戰術大師，他在拿玻里曾贏過意大利盃，但與之前的國家隊主帥相比，他的水平實在相差太遠。」

意大利在世界盃外圍賽I組內的對手，分別為挪威、以色列、愛沙尼亞和摩爾多瓦，理應只有世界排名32位的挪威，與排第12位的意大利實力較接近。加度素的確領意大利贏盡3支弱旅，可是分組賽最後一戰主場竟以1：4再次大敗予挪威腳下。由於今屆改制，只獲小組次名的意大利需要踢附加賽爭取決賽周資格。

意大利會否連續三屆缺席世界盃決賽周？（Getty Images）

迪比亞路：投資不足 歷年累積種惡果

昔日的意大利所有位置「粒粒皆星」，如今卻人才凋零，一條前鋒線可謂面目模糊。迪比亞路分析：「這是意大利足球近年累積下來的惡果，投資不足之下，其他市場發展成遠遠大過我們的規模。有哪些問題？球場是個大問題。我們都知道要提升水平，球場以外的表現亦須改善，青訓系統也是如此。」

英國廣播公司（BBC）引用一個很有趣的數據——今季歐聯聯賽階段的487個入球之中，只有8個入球是由意大利球員攻入。這個數據一方面反映能出戰歐聯的意大利球員數目不足，與此同時能夠出戰的球員，入球能力亦未如理想。

加度素承認改在細球場出戰是他的主意。（Getty Images）

為免讓球員壓力過大 改在細球場作賽

去年6月為國家隊掌帥的加度素形容，「今屆的外圍賽事受盡折磨」。不過噩夢可能尚未完結——2018年外圍賽附加賽負瑞典，2022年附加賽更在4強已不敵北馬其頓，今次再戰附加賽，會否再次「行人止步」？

意大利的附加賽夢魘，令他們今仗即使對手僅為世界排名低57位的北愛爾蘭，亦要出盡奇招制勝，主場作賽之下，放棄可以坐7.5萬人的聖西路，而改在只得2.3萬座位的阿特蘭大主場貝加莫球場作賽。加度素在賽前記者會上解釋，改在細場出擊是他的個人選擇，「在聖西路這種大型球場，只要一開始傳失幾球，球迷便可能會立即喝倒采。」

為免令球員過度緊張，他寧願在規模較細的貝加莫球場出戰，「我們必須令球員放鬆心情。意大利連續兩屆缺席世界盃……但我們沒有必要令他們感到窒息。」不過他亦指出，「這班球員曾贏過歐國盃及踢過歐聯決賽，已習慣這種比賽」，又直言：「我們沒有借口」、「必須擁有正確心態和保持冷靜，我們尊重對手的同時，亦必須保持頭腦清醒，及時嗅到危機所在。」

認真應戰絕對是正確做法，可是今場對手只是北愛爾蘭。就算成功過關，尚有另一場硬仗對威爾斯或波斯尼亞，加度素能否領意大利打破附加賽噩夢，時隔12年再次晉身世界盃決賽周？