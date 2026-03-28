體壇札記｜意大利留戀輝煌失落廿年　趁世盃外檢視新人實力謀復興

過往世界盃最令人揪心的畫面，是1994年的決賽，羅拔圖巴治奧12碼宴客後，垂着頭手叉腰，默然承受着意大利飲恨的事實。數十年過去，這支昔日的南歐強豪，爭奪的已不是冠軍獎盃，而是那張決賽周的入場券——意大利要在周二（31日）作客闖過波斯尼亞的一關，才能避免連續3屆無法打入決賽周的尷尬。



保方與加度素雖為現時意大利教練團成員，同時亦是2006年冠軍隊的成員。（Getty Images）

名將保方（Gianluigi Buffon）一早預言了這一天，「毫無疑問，我們犯下了不少錯誤，值得留意的是，我們現在不是為了贏得世界盃而歡欣雀躍，而只是為了在外圍賽的勝利」。保方是意大利2006年世界盃冠軍隊成員，那時他的隊友是簡拿華路、托迪、派路，還有現在的國家隊主帥加度素（Gennaro Gattuso），在決賽對施丹領軍的法國時，連尼斯達、恩沙基及迪比亞路等都要做後備。那是意大利在世界盃最後的輝煌。

保方認為意大利球壇的固步自封，留戀過去輝煌，是國家隊衰落的關鍵。（Getty Images）

「法國強盛了30年，西班牙也有20年吧，現在他們都很強。我們卻緬懷着20年前擁有保方、簡拿華路、托迪創造的戰績，以為靠着神的恩典就能永世長存。即便如此，我們也該重新思考技術和戰術模式，可是我們卻像蟬那樣無所作為。」保方認為意大利球壇的固步自封，是國家隊衰落的關鍵。

有意大利名宿認為，2006的勝利掩蓋了一些問題，例如之後意大利球壇對起用年輕球員沒太大信心。（Getty Images）

作為保方後備的艾美利亞（Marco Amelia）也認為：「2006的勝利，掩蓋了一些問題，例如我們對起用年輕球員沒太大信心、球會對長遠投資少之又少、意甲的外援比例也太多⋯⋯」根據統計，意甲的外援比率達69%。

意甲當年曾有「小世界盃」稱號，一眾高質外援令意大利球會踢出高水準賽事。（Getty Images）

不過，當年意甲也是靠高質外援帶起，拿玻里有球王馬勒當拿壓陣、AC米蘭擁有「荷蘭三劍俠」雲巴士頓、古列治與列卡特、國際米蘭就有「德國三條煙」馬圖斯、奇連士文及布林美，就算中游份子如維羅納或布雷西亞，亦羅致了東歐球王級的史杜高域與赫傑等，難怪當年意甲獲譽為「小世界盃」。高質外援帶動下，意大利本土球員水準亦不斷提升，人才輩出。

意大利雖曾在歐國盃2020擊敗英格蘭奪冠，但聯賽水平上意甲遠不如英超。（Getty Images）

英超的外援比率跟意甲相若，但英格蘭近年的成績也算不錯，起碼近7屆都能躋身世界盃決賽周，亦連續兩屆摘下歐國盃亞軍。因此，意甲的問題不是外援多，而是如今濫竽充數；更嚴重的問題就是，意甲的財力，根本完全無法跟英超相提並論。

祖雲達斯算是意甲球隊中最有市場價值的一隊，但在全球排名上仍十大不入，賺錢能力亦遠遜其他歐洲聯賽球會。（Getty Image）

福布斯去年最有市場價值球隊排名中，前十位中英超便佔了6席，意甲最高的一隊是排第11的祖雲達斯；但有價值不等懂賺錢，「老婦人」在2023/24年球季虧損達2億歐元。事實上，意甲大部分球隊的損益表（P&L）都錄得負數，名牌中只有AC米蘭及拿玻里有錢賺。今個球季的夏季轉會窗，上屆冠軍拿玻里的轉會淨支出，只是1600萬歐元，其他列強最多都只是4、5000萬歐元，洗錢最多的反而是淨開支達1.1億歐元的科木，因為這支新興勢力背後有印尼資金支持。

意甲近年洗錢最多的球隊是科木，因為這支新興勢力背後有印尼資金支持。（Getty Images）

沒有財力，便買不到好球員，當英超冠軍利物浦可豪花4億鎊增兵，意甲如何不衰落？可是教練們為了戰績，又不敢起用新秀；還有就是保方說的固步自封，意甲球隊戰術彷彿停留在上世紀，連卡比路、卡斯辛奴等名帥或名將們都紛紛抨擊意甲節奏緩慢，跟英超完全無得比。難怪，近7屆歐聯有3次由英超隊伍奪標，而意甲球隊封王，已要數到2009/10年球季摩連奴帶領的國際米蘭了。

意甲球隊在歐聯封王，已要數到2009/10年球季摩連奴帶領的國際米蘭。（Getty Images）

意甲諸隊收入不足，聯賽CEO Luigi De Siervo則歸咎盜版猖厥，令賽會及球隊損失慘重，譬如去年便估計少收3億歐元的電視播映收益；他更直接了當地指出：「國家隊為何會落入如斯狀況，為何球隊愈來愈少球星，其中一個原因就是盜版帶來的損失。」

年輕一代意大利球員已日漸成熟，可望接捧令球隊重生。（Getty Images）

雖然本地聯賽不斷沉淪，但2021年文仙尼帶領相對平庸的陣容仍捧走2020歐洲國家盃，算是意大利的中興吧？儘管2022年，意軍未能躋身卡塔爾世界盃，但當年冠軍隊成員如今卻日漸成熟，譬如門將當拿隆馬、中堅巴斯東尼、中場巴里拉等，都已成為中流砥柱；而外流球員如東拿利、卡拉科利等，亦將英超的強度注入國家隊裏。

摩斯堅恩與皮奧艾斯普薛圖，都是意大利新一代進攻點。（Getty Images）

加度素亦非常樂意起用新人，年僅20歲的國米中鋒比奧艾斯普薛圖（Pio Esposito）上年開始獲徵召，披甲6次已入了3球；這名去年意大利「金童獎」得主，身高達6呎2吋，而且強壯健碩，頗有06世盃中鋒東尼的影子。另外，兩名21歲新星馬高柏利斯達（Marco Palestra）及尼高路比斯尼（Niccolò Pisilli）在周四對北愛爾蘭一仗，亦獲得了首頂及第2頂國家隊喼帽。

意大利只要再闖過波斯尼亞一關，就可繼2010年那一屆之後再度亮相世盃。（Getty Images）

當意大利擊敗北愛後，加度素、保方及邦路斯3個昔日名將組成的教練團，抱着彼此興奮慶祝，感覺他們那種開心，不亞於當年以球員身分捧起06世界盃，或是20歐國盃；儘管那只是半張入場券，但同時可能是意軍邁向復興的第一步。