【奧運】韓國交申辦建議書爭合辦2032奧運　朝鮮未有參與討論？

撰文: 葉詩敏 最後更新日期: 2021-04-02 19:59

據《韓聯社》報道,韓國首爾市政府在周四(1日)表示,已向國際奧委會(IOC)提交首爾平壤聯合申辦2032奧運會的建議書,並提出名為「超越界線,迎向未來」(Beyond the Line. Toward the Future)願景的標語和5大主題。

國際奧委會在2月25日曾公布把澳洲布里斯班定為2032夏季奧運會的首選舉辦城市,韓國政府和首爾市有如被潑了冷水。然而,考慮到IOC主席巴赫(Thomas Bach)與奧運舉辦地委員會仍未敲定主辦城市,首爾市在這段期間與IOC保持溝通,今天提交了建議書。

首爾市政府在周四遞交了2032年兩韓申奧建議書。(Getty Images)

兩韓合辦 實現「維護世界和平」

報道指首爾市在建議書中,列寫了2032首爾平壤奧運會的標語和5大主題。標語為「超越界線,迎向未來」(Beyond the Line. Toward the Future.)。5大主題包括:降低成本和減少環境污染的奧運會;兩韓合辦、人人參與的奧運會;南北相連、東西和睦、實現和平的奧運會;基於尖端技術和韓國文化為全球帶來快樂的奧運會;團結、包容、尊重運動員人權的奧運會。

韓國平昌是2018年冬季奧運會的主辦地,圖為當時朝鮮隊支持者。(Getty Images)

兩韓關係仍緊張

建議書強調,兩韓合辦有助於實現「通過體育維護世界和平」的願景。韓國總統文在寅與朝鮮領導人金正恩於2018年平壤峰會上,同意爭取共同主辦奧運。惟自金正恩在2019年與當時美國總統特朗普(Donald Trump)未能就朝鮮非核化達成協議後,兩韓關係惡化,至今仍未好轉。

金正恩(中)曾表示唯有韓國改變態度,停止像是購買新的國防武器,以及與美國聯合軍演等行為,兩韓關係才有可能修復。(Getty Images)

遞交合辦申奧建議書 朝鮮未知情?

《路透社》指出,被問到朝鮮是否認同聯合申奧建議書時,首爾市政府官員透露該提案是跨部會與負責兩韓事務統一部討論的結果,「將與朝鮮當局討論」。據悉,朝鮮奧委會曾在3月26日召開會議,但會後並未透露任何有關聯合申奧消息,惟曾提到希望朝鮮能增加更多體育曝光率,又或得到更多獎項。

首爾市政府在申奧建議書中強調兩韓合辦有助於實現「通過體育維護世界和平」的願景。(Getty Images)

【奧運聖火終於出發】(按圖放大)

退出傳聖火的日本知名藝人:(按圖放大)

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格(按圖放大):