英超｜利物浦3球挫阿仙奴　兵工廠啞火　紅軍中堅零解圍也不失球

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-04-04 12:44

英超第30輪兩場前列大戰，先有曼城2：0擊敗李斯特城，令利物浦正式宣告衛冕失敗。不過，紅軍緊接作客阿仙奴一戰，卻踢出今季下半季少有的精彩表現。 早前因傷長時間休戰的迪奧高祖達（Diogo Jota），再次展現紅軍最欠缺的入球能力，後備上陣射入兩球擊潰兵工廠。 有眼利的球迷發現祖達社交網絡上一個細節，似令阿仙奴在這場敗仗中顯得更無地自容。

儘管阿仙奴在主場出擊，從數據上看，卻沒有絲毫優勢，單看3：16的射門次數已已可知一二，更甚的是，紅軍中堅卡巴克恍如「放假mode」——此子在成功攔截、解圍、截球等防守數據上錄得「全零」，卻仍成功保住清白之身，就知道兵工廠在這一仗有多不濟。

足球數據網站The xG Philosophy更指，這是網站自2014年開始分析「預期入球（Expected Goals）」數據以來，阿仙奴錄得最差數據的一仗——僅得0.09球，利物浦則為2.17球。

法賓奴無需串演中堅，回歸防守中場位置，使利物浦整體表現都大有改善。（Getty Images）

不過，繼續以沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿和羅拔圖法明奴正選攻堅的紅軍，上半場一直未能打開紀錄，直至在61分鐘調入迪奧高祖達，才一舉打破僵局。

登場3分鐘即破僵局 後備正選數據一樣驚人

利物浦在61分鐘以祖達入替安德魯羅拔臣，這名葡萄牙前鋒只花了3分鐘就打開紀錄，落選英格蘭大軍後回勇的阿歷山大阿諾特右路斬中，祖達在小禁區捕位、跳頂入網，成為他近期連同國際賽以來的第4個頭槌入球。

祖達落場後也似釋放了前線三叉戟，僅4分鐘後到沙拿個人表演，他在右路直闖禁區，加比爾馬加希斯攔截不果更令沙拿有機可乘，讓「埃及之王」引球到小禁區射穿利奴「大細龍」，將比數擴至2：0。

迪奧高祖達後備為利物浦打開紀錄（按圖放大）：

82分鐘，阿諾成功截球反擊，他交予沙拿、再橫傳予十二碼點附近的文尼，但背向龍門的文尼稍稍控甩腳，他轉身想修正起腳之時，祖達已趕至一腳勁射入網，為紅軍鎖定3：0勝局。

值得留意的是，按統計數據，祖達自加盟利物浦後、在英超以後備身份上陣的116分鐘間，7次起腳就攻入了4個入球，平均29分鐘射入一球；但他亦絕非只有後備落場才有貨交，計算球會和國家隊在內，他在最近18次正選上陣間，入球及助攻總數達到21次，即每85分鐘就交出一次入球或助攻，是不可多得的攻擊手。

阿歷山大阿諾特（左）今季表現浮沉，但在對阿仙奴一戰再踢出最佳水準。（Getty Images）

祖達IG以玩家自居 曾在《FIFA》創佳績

有眼利的球迷就發現，迪奧高祖達雖是頂尖足球員，但他在instagram的自我介紹，卻以「遊戲玩家（Gamer）」自居。有網民看見這個有趣的細節後，打趣道：「阿仙奴輸給了一個遊戲玩家，令敗仗更諷刺！」

眾所周知，祖達在足球遊戲《FIFA》的造詣頗高，早前一度在《FIFA21》Ultimate Team的Weekend League排行世界第一，亦曾在球會及國家隊電競賽事奪冠，水準及得上職業電競選手，他亦設立了自己的職業電競隊，在足球和電競雙線發展，但說到底，足球員才是他的本業。

祖達的instagram自我介紹中，以「Gamer」為職業。（instagram）

祖達登上世界第一的FIFA Ultimate Team陣容：

+ 5 + 5 + 5

阿迪達：對不起支持者

阿仙奴連續兩場在主場輸波，主帥阿迪達賽後即向球迷道歉，坦言自己也相當失望：「若你面對像利物浦這樣的球隊，卻連基本功都做不好，就不會有任何機會……這實在不能接受，來到這種水平的賽事，整支團隊都付出了莫大努力，但球隊卻不在100%，實在不能接受。」