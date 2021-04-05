英超｜熱刺晚節不保被追平　今季老是常出現　卡尼梅開二度也徒勞

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-05 11:54

紐卡素末段由阿仙奴借將韋洛克建功，助「喜鵲」逼和熱刺2：2，取得寶貴的1分。對熱刺球迷而言，今仗就像目擊愛隊今季的經典劇本再度上演，領先至末段卻晚節不保。 熱刺主帥摩連奴當年的僅勝戰術為他取得不少分數，如今風光不再，今季在最後10分鐘已跌11分，冠絕全英超，摩帥被問及為何「魚生粥」不再，他直言與他無關，「班球員唔同咗」。

不經不覺，紐卡素已跌至聯賽第17位，僅僅在降班區域上一位，與富咸相差3分，今場主場鬥摩連奴領軍的熱刺，摩帥今仗先收起孫興慜，哈利卡尼改與卡路士雲尼斯奧斯擔任雙箭頭。

先列後備的孫興慜換邊後隨即入替。（Getty Images）

戰至上半場中段，熱刺中堅達雲臣山齊士解圍卻交給紐卡素球員，朗達夫及後再橫傳予祖連頓撞射建功，「喜鵲」28分鐘先開紀錄。

熱刺門將洛里斯勇救不少險球。（路透社）

熱刺失守後立即回應，哈利卡尼在門前混戰中得手，落後僅兩分鐘隨即追和，該名熱刺尖刀及後再接應尼當比利助攻，4分鐘後再下一城，熱刺由落後至領先僅是6分鐘內發生的事情。

哈利卡尼梅開二度，依然無法為球隊帶來勝利。（路透社）

哈利卡尼末段有機會連中三元，禁區內鏟射中柱出界，熱刺未能奠定勝局即埋下失分的伏線，紐卡素左路傳中，熱刺在禁區內的4名球員亦未能解圍，結果被紐卡素的阿仙奴借將韋洛克衝前補射得手，85分鐘扳成2：2平手。

熱刺再度晚節不保，紐卡素由阿仙奴借將韋洛克建功扳平。（路透社）

摩連奴以往帶領的球隊，十分擅長一球小勝對手，摩帥如今執教熱刺亦希望重施故技，可惜多次領先1球下，被對手在完場前攻破。摩連奴被問及為何「魚生粥」在熱刺煮不成，他坦言廚師一樣，但材料不同，「教練依然係我，但班球員唔同晒」。

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熱刺再度於末段由3分變1分，這個劇本已不是首次出現，因為最後10分鐘的失球，熱刺至今已失去11分，是全英超晚節不保的首位。難怪摩連奴賽後稱這場賽事似曾相識，「呢場波我哋應該全取3分，但又一次末段失守，或者就係因為呢種賽事令我頭髮亦由黑變白。」

摩連奴當然耍家的「魚生粥」，如今如意算盤不再打響。（路透社）

英超第30輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

【同場加映：孫興慜的歐洲足球之旅】（按圖放大）