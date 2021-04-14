【歐聯】伊朗射手達利美獻倒掛金球　波圖次回合挫車路士仍要出局

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-04-14 10:58

波圖的伊朗前鋒達利美轟入世界波！ 在歐聯8強次回合，波圖在中立場再對車路士，達利美在補時施展倒掛金勾。包括門將艾度亞文迪在內，所有車路士後防成為觀眾，目送金球入網。雖然達利美的入球幫波圖以1：0贏車路士，但車路士兩回合計仍以2：1晉級，4強會對皇家馬德里及利物浦的勝方。

今場兩隊的射門都欠準，兩隊合共只得3次中目標埋門，其中兩次在補時出現，先有車路士鋒將基斯甸普列錫的左腳射門被救出，之後到93分鐘，波圖的達利美射入金球。

【達利美倒掛金勾逐格睇（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

這個入球由兩位後備兵炮製，拿奴右路傳中，在禁區內的達利美看準傳球路線，就在車路士守將列斯占士面前起跳，施展倒掛金勾，皮球直飛網仔。車路士門將文迪來不及反應，並無撲救動作，只能望住皮球入網。達利美成為首位在歐聯8強入波的伊朗球員。

【達利美倒掛金勾片段】

Taremi goal for Porto against Chelsea in the Champions League #ucl pic.twitter.com/s63q7B0OMf — Everything Sports (@CompleteSport24) April 13, 2021

有球迷發現，車路士並非首次被伊朗球員倒掛射入，在2020年1月1日的英超，車路士作客白禮頓時，對方的伊朗前鋒查漢巴克殊攻入一記漂亮倒掛入球，協助球隊搶回1分。當年精彩入球詳情：查漢巴克殊金球助白禮頓逼和車路士 VAR吹不走維拉勝仗

這個達利美的遲來的入球未能幫到波圖晉級，儘管波圖次回合以1：0贏車路士，但車路士總比數仍以2：1晉身4強。

車路士的基斯甸普列錫（左）今場11次被對手侵犯。（路透社）

同日另一場歐聯8強次回合，拜仁慕尼黑雖然作客贏到巴黎聖耳日門1：0，但亦要出局。詳情可看：尼馬3分鐘內中楣又中柱 巴黎聖日耳門不敵拜仁仍晉級