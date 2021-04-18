【足球】拜仁教練菲力克季尾終止合約　施丹今夏或離開皇馬？

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-18 13:24

上屆歐聯冠軍拜仁慕尼黑日前歐聯八強出局，主帥菲力克（Hans-Dieter Flick）與球會球層矛盾日深，周六領軍在聯賽擊敗禾夫斯堡後宣布，決定季尾離開拜仁。 另一邊廂，再次帶領皇家馬德里闖入四強的施丹，拒絕承諾留隊，更表示：「我不知道夏天會發生什麼事」。 拜仁、皇馬兩大豪門今夏隨時雙雙易帥，頂級教練大執位的遊戲或再次上演。

菲力克2019年夏天以助教身份重返拜仁，11月頂替尼高高華暫代主帥一職後，球隊表現即如脫胎換骨，未夠兩個月便「坐正」，至2020年4月獲續新約至2023年。

他領軍以近乎無敵姿態成為歐聯、德甲和德國盃三冠王，是球會史上第二次「大三冠」，當中歐聯八強一仗更以8：2血洗巴塞隆拿一役，令人津津樂道，甚至間接引爆之後主將美斯鬧離隊的連串風波。10個月為拜仁贏得6隻獎盃風光背後，菲力克與球會體育總監沙歷咸美錫在球員轉會的看法上出現分歧，前者希望堤亞高、阿拉巴和謝路美保定等功臣留效，沙歷咸美錫卻決心換血，並在夏季轉會窗最後關頭，買入一班菲力克不想要的二線球員。

外界看不見的一場權力鬥爭，削弱拜仁的實力，歐聯八強出局印證這點，並為菲力克的拜仁執教生涯劃上句號。

菲力克上季帶領拜仁贏得歐聯，今季卻在八強黯然出局，並在數天後的周末宣布離隊。（Getty Images）

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「德國主帥是個選擇」

未能衛生處歐聯確實失望，然而拜仁周六以3：2擊敗禾夫斯堡，在德甲聯賽領先優勢拉開至7分，球隊延續紀錄德甲9連冠高唱入雲，賽後菲力克卻投下震撼彈：「今天我已向球隊宣布，周中在巴黎一仗後我已知會球會希望在季尾終止合約。」

菲力克曾在路維麾下擔任德國國家隊助教8年，他被視為接替路維在今屆歐洲國家盃後出任德國主帥的大熱門，向來快人快語的菲力克說：「未來完全未明朗」，指出他尚未跟德國足總在此事作任何討論，「當然那是每個教練也會考慮的位置，但那是獨立事件，我決定踏出這一步（離開拜仁）。」他表示，目前需要時間消化一切，「過去幾星期並不好過，因此跟球會和球隊講出來十分重要。」

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皇馬教練施丹再次被問到前途問題。（Getty Images）

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施丹：「我不知道會發生什麼事」

拜仁隊長紐亞稱，「這是一件對隊中每個成員均十分傷感的事情」，必須全部人一起面對，「我們一起享受過相當成功的時刻，因此他在公布消息前預先私下跟我們說是十分重要的，那是我們關係良好的訊號。」

拜仁來季鐵定易帥，另一邊廂，西甲豪門皇家馬德里教練施丹，亦拒絕承諾留隊，「我不知道將來會發生什麼事」，他不諱言，「就算有一張4至5年長約在手，你一樣可是在明日離隊。相反，就算合約屆滿，你一樣可以留隊，合約並不代表什麼。」

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皇馬在傷兵滿營下，晉級歐聯四強，成績已有交代。（Getty Images）

去留睇歐聯、西甲戰績？

事緣施丹跟皇馬的合約2022年便屆滿，適逢會長佩雷斯（Florentino Perez）近日再度成功連任 ，西班牙傳媒於是再次問及施丹有關續約的問題。事實上，這位性格十足的法國主帥並非首次作出如此模稜兩可的答案，他重申自己在球隊過得很開心，相信皇馬球迷暫時不用太擔心，就當是傳媒炒作好了。

施丹2016年1月接替被辭退的賓尼迪斯，出任皇馬主帥，季尾即為銀河艦隊奪得歐聯冠軍，之後在2016/17球季更成為歐聯、西甲雙冠王。2017/18球季寫下歐聯三連霸偉業後突然離隊，至9個月後回巢，上季再次領軍贏得西甲錦標。

或許因為施丹試過突然出走，當地傳媒總是不厭其煩地不斷詢問施丹會否繼續留效的問題。季初皇馬、巴塞雙雙脫腳，如今戰至西甲最後階段，皇馬已追至跟榜首的馬體會只差一分，衛冕機會仍然不低，加上歐聯亦已闖入四強，在持續傷兵滿營之下，已算是超額完成，假如兩大獎盃能取其一，球隊根本沒有易帥的理由。

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