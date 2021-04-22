【英超】首名90後領隊地標戰旗開得勝　美臣死過翻生全靠一個人

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-22 18:23

16﹑17歲的小將在頂級聯賽嶄露頭角，屢見不鮮，年輕領隊在英倫球壇卻不常見。縱觀英超30出頭的領隊不算多，如今熱刺卻有一名「嫩口」的看守領隊連而立之年亦未到，他正是29歲的賴恩美臣（Ryan Mason）。 美臣是英超歷來首名「90後」及史上最年輕主帥，他的年紀理應仍是足球生涯高峰期，如今成為場邊的掌舵人，與幾年前的一場意外有關。

摩連奴17個月熱刺執教生涯來到終點，熱刺周一（19日）宣布解僱摩連奴，意味「摩佬」再吃一次無情雞。

熱刺方面未有公布正式接任人選，暫時以舊將賴恩美臣擔任看守領隊直至季尾。

熱刺解僱領隊摩連奴。（Getty Images）

加里夫巴利攻入追平一球，助熱刺反勝修咸頓2：1。（路透社）

美臣以29歲312日之齡，成為英超史上最年輕的領隊，地標戰在主場出擊，先落後一球下憑加里夫巴利及孫興慜各建一功，球證哨子聲一響，美臣握緊拳頭，以2：1反勝修咸頓，迎來領隊生涯首場英超勝仗。

熱刺在歐超聯風波及炒領隊的夾擊下，美臣在這刻接過燙手山芋，擔心亦在所難免，幸好球隊在主場報捷，美臣賽後也鬆一口氣，「近日球隊經歷很多事情，好在球隊最終獲勝，這是最重要的一點。」

英超｜熱刺聯賽盃決賽前解僱摩連奴 球隊成績差不用賠足3000萬鎊

熱刺飽受內憂外患 孫興慜12碼絕殺反勝修咸頓

完場哨子聲一響，美臣握緊拳頭，慶祝領隊生涯首場勝仗。（路透社）

如果「3字頭」的領隊稱為少帥，那麼距離30歲還有50日的美臣，相信可以稱為「BB帥」，而今仗熱刺正選陣容中，洛里斯﹑艾達韋列特及加里夫巴利3名「80後」球員，年紀比美臣還要年長，而美臣竟然在場邊督師。

年僅29歲的美臣領軍，今仗正選陣容中有3名比他年長的球員。（路透社）

熱刺隊中比美臣年長的球員（按圖放大）：

遇恐怖意外26歲退役

賴恩美臣在8歲那年加入熱刺青年軍，9年後正式簽下職業球員合約，效力熱刺的8個球季間，頭5季一直未能在一隊站穩陣腳，期間不斷被外借至低組別球隊，從未在英超落場。直到2014/15球季新帥普捷天奴上任，他終於得到發揮機會，31次在英超上陣，站穩中場正選一席。可惜傷患不斷影響他的表現和上陣時間，最終在2016年夏天離隊轉投侯城。

換個新環境，足球生涯重新出發，豈料之後發展不似預期：2017年1月，美臣代表侯城在英超聯賽鬥車路士，一次回防爭頂時與加利卡希爾頭撼頭。意外引致他頭顱骨骨折，施手術時頭骨被加上14塊鋼片及28粒螺絲固定，頭上有一條足足6吋長的疤痕。

他曾計劃復出賽場，經歷一年多的休養期後，基於落場比賽風險太高，決定在2018年初退役，那年他只有26歲。美臣同年4月加入熱刺教練團隊，去年更升任青年軍發展總監。

賴恩美臣與加利卡希爾一次「火星撞地球」，結束他的球員生涯。（資料圖片／Getty Images）

美臣的頭顱手術遺下一條6吋的疤痕。（Twitter截圖）

普捷天奴改變我一生

美臣的球員生涯因為一次嚴重傷患匆匆告終，想不到他足球生涯的下半場才剛剛開始——以領隊身份重返綠茵場，如今更創下英超歷史。

美臣坦言帶領母會出戰，是一項莫大榮譽，「這是一個瘋狂的故事，能夠帶領心愛的球會出戰是一個難以想像的成就，我希望盡我能力，為球會帶來榮耀。」

由球員變領隊，傳媒想了解他的執教理念，美臣大談恩帥普捷天奴對他的影響。普帥執教熱刺前，美臣幾乎沒有機會為一隊上陣，「普捷天奴和他的團隊對我的足球生涯和人生均有重大影響，他們開啟了我的眼睛……他給我機會在英超上陣，為這球會在北倫敦打吡戰上陣，改變我的一生。」他說自己有幸近距離在普捷天奴和摩連奴兩位頂級名帥身邊學習，表示他有自己一套理念之餘，「如果不從兩位身上偷師便太笨了。」

美臣說，恩師普捷天奴改變他的生命。（Getty Images）

美臣如今接過摩連奴的帥印，直至季尾執掌熱刺。（資料圖片／Getty Images）

嫩口少帥的重要任務

年僅29歲的美臣，被熱刺方面委任領軍至今季季尾，最大的任務將會是周末的聯賽盃決賽，大戰名帥哥迪奧拿領軍的曼城，助母會打破多年的錦標荒。

即使美臣帶領熱刺在周末捧盃，相信外界依然認定他只是過渡人選。RB萊比錫主帥拿高斯文﹑李斯特城領隊羅渣士及般尼茅夫前領隊艾迪賀維（Eddie Howe）才是下任熱刺領隊大熱，美臣只有多5場英超聯賽和一場聯賽盃決賽可以證明自己，他能否把握機會，在熱刺球迷面前揚威多一次？

傳聞熱刺下任接班人（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

熱刺球迷抗議愛隊加入歐超聯：