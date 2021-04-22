英冠｜韋甘比大隻佬終結14個月入球荒　老定操刀奪取救命3分

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-22 18:25

英冠球隊韋甘比的「大隻佬」前鋒艾堅芬華，一身「爆肌」形象深入民心，知名度勝過不少頂級聯賽的球員。 這位快將39歲的「大水牛」，事業依然有突破，凌晨取得個人生涯在英冠的首個入球。除了感謝自己，也要感激自己的龍門，為他帶來12碼。

艾堅芬華（Adebayo Akinfenwa）雖然多年來在低組別聯賽征戰，但勤操肌練成「脹卜卜」體型，早年獲足球遊戲《FIFA》評為「力王」，體格評分達最強的99。

他在2016年加盟韋甘比，協助球隊在4季內兩度升班，今季跟球隊首次亮相英冠。不過，球隊苦戰大半季，長期包尾，常任後備的他仍未開齋。

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艾堅芬華冷靜射入12碼，為韋甘比反敗為勝。（Getty Images）

及至凌晨第43輪英冠，韋甘比主場迎戰中游分子布里斯托城，艾堅芬華終於開齋。韋甘比半場落後1球下，下半場中段扳平。「大隻佬」在法定時間尚餘10分鐘左右入替，利用自己的身型優勢，以一敵四下在敵將之間起腳射門，僅僅被撲出。

情急下犯手球，卡斯龐馬相當後悔。（Getty Images）

為護級許勝不許敗，韋甘比在最後階段高空轟炸，務求反超前。戰至補時3分鐘，韋甘比一次角球攻勢，連門將大衛史托達（David STOCKDALE）都壓上客場禁區。

他在禁區頂剛好截到解圍球，立即窩利施射，本來缺乏威脅，布里斯托城球員一時情急，欲挺身擋球卻張開手臂，被球證吹罰手球，判罰12碼。艾堅芬華不負所託，把握入球良機，為韋甘比反超前2：1，並且射入自己在英冠的第1球。

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大隻佬開齋，多得龍門上前幫忙助攻。（Getty Images）（Getty Images）

艾堅芬華已經14個月沒有入球，這一球為球隊全取三分，讓韋甘比在數字上仍有機會護級。

他們餘下3仗，落後安全線6分，雖然渺茫，仍未絕望。他賽後受訪表示，縱然作戰多年，仍感「此刻無價」，自己的英冠第一球，讓球隊保存希望。他又表示，領隊數仗前吩咐他，遇上12碼時有信心主射，大可挺身而出，他亦未令球隊失望。

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