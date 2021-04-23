【英聯賽盃】熱刺破錦標荒關鍵一步　哈利卡尼或趕及復出爭標

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-23 11:04

英格蘭聯賽盃決賽周日（25日）上演，熱刺再度挑戰打破多年的錦標荒，卻在上星期傳來噩耗，隊中尖刀哈利卡尼因足踝受傷退下火線，能否在決賽披甲仍是未知數。英國傳媒稱卡尼已恢復操練，有望趕及爭標一仗復出。

熱刺在2019年歐聯決賽不敵利物浦，與錦標擦身而過，而熱刺對上一次捧盃已是13年前，2008年同樣高舉聯賽盃，如今希望重溫當年的好夢，一破逾10年的錦標荒。

熱刺對上一次捧盃就是2008年的聯賽盃冠軍。（資料圖片／Getty Images）

大戰在即，主將哈利卡尼卻在上周英超鬥愛華頓一仗中，末段因傷退下火線，即使他梅開二度依然未能為球隊帶來3分，熱刺賠了夫人又折兵。卡尼傷出，熱刺球迷當然擔心，卡尼在周中對修咸頓的聯賽只是座上客，在看台上支持一眾隊友。

哈利卡尼因傷只能當座上客。（路透社）

熱刺看守領隊賴恩美臣（Ryan Mason）賽後談及卡尼的傷勢時，透露這名27歲尖刀盡一切努力希望盡早回歸賽場。英國《每日郵報》透露卡尼已在周四進行操練，即使只是獨自訓練，但依然證明他的體能狀況逐漸有好轉，有望在周日的大戰中披甲。

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哈利卡尼梅開二度後聞噩耗 熱刺逼和愛華頓爭四有難度

哈利卡尼上仗對愛華頓梅開二度後傷出。（資料圖片／Getty Images）

哈利卡尼上仗對愛華頓由天國變地獄（按圖放大）

這個獎盃對熱刺甚為重要，除了打破冠軍荒外，對於哈利卡尼在球隊的未來亦頗有影響。哈利卡尼離隊消息傳過不停，今季更是「愈傳愈行」，早前多次傳出卡尼對冠軍的渴求，今周末就是衝冠的最大機會。

一個聯賽盃錦標，似乎不足夠把卡尼留下，熱刺舊將﹑現任般尼茅夫主帥活基治（Jonathan Woodgate）稱聯賽盃冠軍只是第一步，他們必須繼續帶來獎盃，才有望令卡尼繼續留隊，「卡尼今季再進化，如今連造就隊友的能力也具備，這是難以置信的表現。卡尼是現今英格蘭最出色的前鋒，先奪冠軍，再投放更多資源，令卡尼對熱刺的前景有信心，才是把他留在熱刺的唯一方法。」

若果熱刺繼續無冠的話，相信難以留住哈利卡尼。（資料圖片／Getty Images）

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