足球轉會︱利物浦傳買新中堅又是腳患馬　受傷日數長過兩大玻璃人

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-26 16:33

利物浦今季三大中堅全傷，成為英超衛冕失敗致命傷。季中借入卡巴克和平買賓戴維斯，挽救不回失望的一季。加入又退出歐超聯鬧劇過後，來季重整陣容第一炮似已打響——買中堅。 言之鑿鑿消息傳出，紅軍將付出3500萬歐元買入RB萊比錫年輕中堅伊巴希馬干拿迪（Ibrahima KONATE）。此子獲得的評價極高，但有一個問題。

來自法國的干拿迪年僅21歲，身高1.96米，與拍檔烏柏美卡奴為RB萊比錫成為一對相當穩健的中堅組合。他擁有身高優勢，頂上功夫出眾，100米跑在隊中排名第一，速度足以對付一眾快馬，十分適合高普的高位防守戰術。

這還不止，他的腳下功夫、長傳和後上助攻能力亦不俗，他曾在訪問中提及，「我不是天生的防守球員，過去很長一段時間我都是中場，甚至曾踢過前鋒。」

利物浦盛傳將羅致21歲RB萊比錫中堅干拿迪。（Getty Images）

【干拿迪9大優點】 （點圖細看）

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「我的偶像是沙治奧拉莫斯」

干拿迪的偶像是皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯，「沙治奧就像比達（漫畫《龍珠》中的主角之一），他總是很努力。因為這一點，我很欣賞他，並認為他是當今全球最佳後衛。」

他的合約中含3500萬歐元（約3050萬英鎊）放人條款，據報利物浦已跟RB萊比錫傾妥，干拿迪亦同意紅軍開出的個人條款，消息將在日內公布。

英超令其他國家球員最難適應的地方，是比賽身體對抗場面極多，干拿迪的前隊友迪姆華拿今季來到英超便遇上「文化衝擊」，直言：「英超球員都是體能怪物，速度真的很快」，不過對身材健碩的干拿迪而言，這點相信也不是問題。比較利物浦三大中堅，祖高美斯身高1.88米、重77公斤；祖爾麥迪比身高1.95米、重90公斤；雲迪積克身高1.93米、重92公斤；干拿迪身高1.94米、重95公斤，身材媲美被譽為「勞斯萊斯」的雲迪積克。

皇馬隊長沙治奧拉莫斯是干拿迪的偶像，他欣賞對方像比達（圖）一樣十分努力。（網上圖片）

【利物浦今季19對中堅組合與數據】（按圖放大）

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高普前隊友：「他有點像雲迪積克」

高普在緬恩斯的前隊友兼專責採訪RB萊比錫的體育記者舒希化（Guido Schafer）讚揚，干拿迪擁有世界級球員的潛力，「他夠高、夠快、技術好，有點像雲迪積克……他有極高潛質，是個出色運動員，速度高，不會作出愚蠢攔截，是個聰明的球員，而且100米賽跑，干拿迪是RB萊比錫全隊最快的球員。」

舒希化認為，干拿迪十分擅長傳球，因此完全適合利物浦，「他可以上陣的時候，跟烏柏美卡奴一樣好，他們絕對處於同一水平。」就是這一句，令一宗看似完美的交易，存在隱憂。

【干拿迪近兩季倦勤日數與利物浦三大中堅比較】

近兩季受傷日數多過麥迪比

干拿迪「能上陣的時候」無論如何厲害，大前題是他能夠上陣。利物浦之所以要買中堅，全因雲迪積克的拍檔，無論是麥迪比還是祖高美斯，均是「容易受傷的男人」。當雲迪積克被愛華頓門將比克福特踢至收咧，二人其後亦先後倒下，如今難得有新兵加盟，干拿迪過去兩季的受傷紀錄，卻不得不叫人擔心。

2019/20球季，他先在2019年10月初因肌肉撕裂長唞225天。至2020年5月中復出，僅一星期後再次因同一問題倦勤兩星期。到6月初再次復出，不足一個月第三度入廠，2020/21球季未開始，又要再唞多94日。

去年10月狀態問題小休9日，到12中足踝受傷，2月初才復出。兩個球季下來，干拿迪受傷日子高達393日，較麥迪比的351日，祖高美斯的234日更多。干拿迪上季只合共為RB萊比錫上陣11次，今季直到目前也只是19次出場，德甲聯賽更只得13場，傷患往績實在麻麻，假如他加盟利物浦，真的可以擺脫糾纏不休的傷患嗎？

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