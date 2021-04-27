【英超】伊恩拿祖勇態沒法擋　一傳一射領李斯特城反勝水晶宮

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-27 09:43

英超周一（26日）深夜獨腳戲，爭四分子之一的李斯特城主場鬥水晶宮，狀態大勇的箭頭伊恩拿祖銳不可當，下半場一傳一射領李城反勝水晶宮，全取3分，進一步鞏固來季的歐聯席位。 伊恩拿祖自3月起，已在聯賽攻入9球，雙手指天的慶祝動作，球迷們已見慣不怪，原來背後有段故。

英超來季歐聯席位爭奪戰進入白熱化階段，第3位的李斯特城今輪主場迎戰水晶宮，可惜上半場12分鐘被韋費特沙夏射破大門。李城被當頭棒喝後，在換邊後扳成平手，近來數糊全靠伊恩拿祖，該名尼日利亞前鋒今次造就卡斯泰尼勁射破網，下半場5分鐘建功。

華迪今仗多次機會未能把握。（路透社）

水晶宮及後再有一次領先的黃金機會，列迪禾特單刀面對卡斯柏舒米高，卻選擇單刀橫傳，伊雲斯及時殺入飛鏟瓦解攻勢。李城大難不死，早前交助攻的伊恩拿祖，戰至末段再度挺身而出，禁區內面對兩名水晶宮守衛，信心爆棚地拐入大位立即起腳勁射，皮球直飛網頂入網，水晶宮門將古亞達「得個睇字」。

伊雲斯及時救駕，破壞水晶宮再度領先的大好機會。（路透社）

伊恩拿祖信心爆棚勁射奠勝片段：

Kelechi Iheanacho, this is down right RUDE. pic.twitter.com/OjGXLIWQhq — Captain Scamerica (@Nigerianscamsss) April 26, 2021

伊恩拿祖一傳一射領李斯特城反勝水晶宮，現時以62分續居第3位，與第5位的韋斯咸拉開7分距離，鞏固來季歐聯的參賽資格。

英超聯賽榜前8位形勢（截至4月27日）：

+ 2 + 2 + 2

加歷查：華迪接班人已在陣中

近況大勇的伊恩拿祖繼續做主角，自3月起至今在各大賽事已攻入12個入球，亦是助李城打入足總盃決賽的功臣。利物浦名宿﹑現任評述員的加歷查直言伊恩拿祖是華祖的接班人，「一直以來，李斯特城被視為華迪的球隊，當未來華迪離隊時，誰可取代他？伊恩拿祖最近的表現已證明一切，他花了數年時間提升自己，如今成為隊中最佳的球員。」

伊恩拿祖入球停不了，他的雙手指天入球慶祝「老是常出現」，原來與早年離世的母親有關，「我深信我的每一個入球，天上的母親也看在眼內，所以我將每一球也獻給她。」

伊恩拿祖大爆發一吐烏氣 昔日曼城新星險變失望之星

伊恩拿祖雙手指天的慶祝動作，近期十分常見。（路透社）

伊恩拿祖近期入球停不了：