【英超】伊恩拿祖大爆發一吐烏氣　昔日曼城新星險變失望之星

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-23 17:11

說起李斯特城代表人物，不難想起華迪或占士麥迪臣，近期卻有另一人物，他就是前鋒伊恩拿祖。 這名24歲尼日利亞前鋒，早年從曼城加盟後，一直未有突出表現，直至今年3月份，伊恩拿祖大爆發，近6場聯賽已攻入8個入球，更獲選為3月最佳球員。 頓時成為當紅炸子雞的伊恩拿祖，除了主帥羅渣士外，遠在天國的母親也是他背後的原動力。

李斯特城今輪英超3球輕取西布朗，華迪﹑伊雲斯及伊恩拿祖各建一功，鞏固前四的位置。華迪今仗才打破聯賽7場的入球荒，前線的數糊重任落任伊恩拿祖身上，這名尼日利亞箭頭自3月起腳風甚順，至今已在各大賽事攻入11球，其中面對曼聯的足總盃8強更獨力炮製3個入球。入球停不了，伊恩拿祖更當選為英超3月最佳球員。

李斯特城淨勝西布朗鞏固前四位置 歐聯席位6隊爭崩頭

伊恩拿祖3月入球停不了，更當選為英超3月最佳球員。（Twitter截圖）

英超聯賽榜前8名形勢（截至4月23日）：

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伊恩拿祖人氣急升，當年伊恩拿祖首度在英超亮相時，亦是他的名字首次被人知曉。2015/16球季，伊恩拿祖剛從升上曼城一隊，首度在英超的大舞台亮相，在柏歷堅尼的麾下亦有不少上陣機會，偶爾後備登場，並時有斬獲，首個球季在英超攻入8個入球，當年已得到柏歷堅尼的賞識。

一個球季後，曼城改由哥迪奧拿接掌，伊恩拿祖與阿古路及加比爾捷西斯直接爭位，上陣機會愈多愈少，一顆新星誕生的故事並沒有實現。

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伊恩拿祖曾經是曼城的一顆矚目新星。（資料圖片／Getty Images）

2017年夏天，伊恩拿祖離開「藍月亮」改投李斯特城，尋求更多的上陣機會，以為轉會後將大放異彩，這個期望再度落空，加盟李城首季僅得3個聯賽入球，在18/19球季更只得1個入球，當初的曼城新星，一度淪為「水貨」，只是李城的替補前鋒。

伊恩拿祖過去3季效力李斯特城，表現平平。（資料圖片／Getty Images）

伊恩拿祖多年在英超的入球數字：

轉投李斯特城3個多球季，伊恩拿祖終於迎來突破，踏入2021年後大爆發，僅兩個多月時間便攻入9個聯賽入球，已是過往3季累積的入球數字。伊恩拿祖首度當選當月最佳球員外，喜事接踵而來，李城隨即提供一紙3年的合約，與球隊續約至2024年。

現年24歲的伊恩拿祖今季證明自己，奠定隊中的一席位，免得由「希望新星」變成「失望之星」，該名尼日利亞前鋒坦言這些年充滿難關，幸好在一眾教練及隊友的扶持下，才可熬過這段日子，其中主帥羅渣士居功至偉。

伊恩拿祖在足總盃4強一箭定江山，領李斯特城相隔超過50年再闖決賽。（資料圖片／路透社）

伊恩拿祖近期入球停不了：

羅渣士一直深信伊恩拿祖的能力，如今經過低潮期後，伊恩拿祖終被世人知道他的入球能力，「伊恩拿祖在訓練時無比認真，每一天也在進步，不論順境逆境，他在場上也付出200分的努力，如今克服低潮後，便看到他的真正實力。」

當年決定將他出售的哥迪奧拿，看到伊恩拿祖近期的出色表現，也不禁稱讚該名舊部，「伊恩拿祖是個天生射手，當年接掌球隊（曼城）時，他的能力已使我眼前一亮，加上他的性格及態度同樣討好，希望他有朝一日可以展現所有潛能。」

伊恩拿祖在訓練時的努力沒有白費，羅渣士一直深信他的能力。（資料圖片／Getty Images）

伊恩拿祖在2013年代表尼日利亞出戰U17世界盃，除了協助球隊奪冠外，個人同時奪得金球獎及銀靴獎，而他的搶眼表現吸引不少歐洲球會垂青。同年，伊恩拿祖的人生亦有巨變，當他離家備戰時，卻傳來噩耗，家母突然離世。

8年過去，伊恩拿祖仍然掛念亡母，而母親已成為他的背後原動力，「失去母親是我人生最擔心的一件事，如今我已經歷過，我再沒有任何畏懼。直至現在，每一天也想起她，我知道她如今過得很好，她已成為我努力的動力，我知道她會繼續支持我。」

伊恩拿祖在2013年的U17世界盃光芒四射，領尼日利亞勇奪冠軍外，更獲得多項個人殊榮。（資料圖片／Getty Images）

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