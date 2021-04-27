東京奧運︱日本疫情再爆第三度進入緊急狀態　最年長火炬手劈炮

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-04-27 18:59

生於1903年的日本女人瑞田中加子，為東京奧運最年長火炬手。日本作為全球最長壽國度，派出全球在世最年長者出任火炬手，原是個動人好故事。 無奈當地近日再爆疫情，田中加子的家人宣布她將辭任火炬手，苦苦思量度出來的宣傳角度，又一次好夢成空。

延期一年的奧運會勢在必行，卻要面對一次又一次挫折。先是申奧四巨頭「無一善終」，先後下台，繼而在政府無視民間反對奧運聲音下，出現一輪火距手劈炮潮。到聖火傳遞展開，又發生不吉利的熄火事件。

隨開幕日漸近，不利消息並未停下來。4月22日，火炬傳遞爆出首宗確診個案。一名4月17日在四國香川縣負責聖火傳遞活動交通管制的警員，18日出現病徵，及後證實染上新冠肺炎，是3月25日奧運聖火在福島開始傳送以來，相關人士第一宗受感染個案。

東京奧運官方宣傳大使的女演員石原里美燃點聖火。（Getty Images）

退出傳聖火的日本知名藝人：（按圖放大）

日本第三度進入緊急狀態 人瑞辭任火炬手

至4月25日（周日），日本東京、京都、大阪及兵庫4個都府縣，再次進入緊急狀態，是環球爆發新冠肺炎疫情以來的第三次，為期約兩星期，直至下月11日為止。東京和大阪地區確診個案再次急升，距離東京奧運開幕不足3個月，平均每日全國染疫人數接近5000宗。

奧運聖火傳遞仍然持續，預計5月抵達田中加子的家鄉福岡縣。今年1月慶祝118歲生日的她，獲健力士世界紀錄機構確認為全球最長壽人士，可是她眼見疫情再次來勢洶洶，已決定推卻火炬手的任務。

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日本傳媒引述田中加子24歲的曾孫田中純子指出，加子婆婆原定5月11日會在福岡縣志免町由家人推着她的輪椅來傳聖火，雖然她的胃口不錯，但由於疫情再次爆發，傳聖火後要隔離兩星期，遂決定放棄當火炬手。田中純子為此向公眾致歉，「我真的很希望看到太嫲精神奕奕地傳送聖火，現在真的很可惜。」

加子婆婆出任火炬手，原是今屆奧運最令人期待的溫馨畫面之一，無奈疫情無情，她亦只得忍痛辭任，畢竟她本人的身體健康，比一項錦上添花的榮譽更加重要。東京奧運早前已決定取消海外觀眾入場，至於本地人士入場上限亦會在4月底決定。

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