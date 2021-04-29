【歐聯】兩大新星場上鬥真實力　科頓點數大勝　麥巴比慘變不射男

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-04-29 10:35

曼城上回合擊敗多蒙特晉級後，該仗入球功臣菲爾科頓大口氣地公然在社交網站挑戰麥巴比，科頓及後「刪Post」並稱是公關公司所為。 兩名新生代球星今仗場上對壘，縱然二人今仗皆沒有進賬，但科頓在數據上壓倒性擊敗麥巴比，曼城名宿尼史葛更豪言，科頓已取代迪布尼成為陣中最重要一員。

歐聯4強，兩大豪門對壘，首回合曼城在下半場7分鐘連入兩球，以2：1反勝巴黎聖日耳門，並取得兩個作客入球，晉級決賽形勢大好。

馬列斯罰球「射穿牆」建功 曼城下半場7分鐘反勝PSG拔頭籌

馬列斯一記罰球「射穿牆」建功，協助曼城作客反勝PSG。（Getty Images）

猶記得曼城上回合淘汰多蒙特後，菲爾科頓在社交網站一個帖文，引起不少球迷的熱議，當時該名英格蘭新星在個人Twitter發文標籤麥巴比，並問對方「你準備好未？」，甚有「挑機」味道，及後科頓立即刪除貼文，並稱這是公關公司所為。

科頓公然向麥巴比下戰書 新世代球王「問過我未」?

「麥巴比你準備好未？」公關公司為科頓撰寫的帖文甚有挑釁性。（Twitter截圖）

與其「口水戰」，不如在場上憑真實力切磋，兩名主角今仗同樣正選上陣，全場皆沒有進賬。菲爾科頓在上﹑下半場末段各有一次不俗的埋門機會，其中完場前的攻門在多名PSG球員力壓下起腳，惟兩次均未能射破拿華斯的十指關。

科頓全場3次起腳全數中目標，傳球成功率高達95%，62次觸球，6次搶回控球權，兩次成功攔截，以數據說話，即使科頓無進賬，他在今仗表現依然活躍。

即使菲爾科頓今仗沒有進賬，在攻守上亦有不少建樹。（路透社）

另一邊廂，麥巴比今仗亦創下另一「紀錄」，全場90分鐘竟然毫無射門，首度在歐聯賽場成為「零射男」。

以二人數據對比的話，菲爾科頓在點數擊敗麥巴比，下周次回合有機會讓麥巴比「復仇」。

麥巴比今仗錄得零次攻門，是他征戰歐聯以來的首次。（路透社）

二人今仗數據對比：

科頓奠定主力位置 名宿：佢仲重要過迪布尼

菲爾科頓今季奠定曼城主力之一，尤其在歐聯賽場，大部分時間也是正選上陣，正如8強對多蒙特，連續兩回合亦有「士哥」，助「藍月亮」擊敗對手晉級。

科頓在曼城陣中愈來愈重要，逐漸成為隊中不可或缺的一員，曼城名宿尼史葛（Joleon Lescott）直言，根據近日的表現而言，科頓是隊中最重要的成員，「大家也說迪布尼是曼城最重要的球員，從合約中已反映出，不過以近況及影響力而言，我認為菲爾科頓才是。他有能力推動全隊向前，他的能量﹑效率及控球質素，在隊中也是無人能及。」

曼城舊將尼史葛盛讚科頓比迪布尼更加重要。（路透社）

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