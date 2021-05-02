足球轉會︱曼聯看中羅馬新王子　「金童換金童」計劃完美三贏方案

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-02 11:24

雲迪碧克這名「新同事」加入曼聯接近一季，隊中位置依然不穩「坐多過踢」，早前更慘被「隔離Team」同事挖苦——曼聯女足的格羅恩直言：「我喺奧脫福踢波仲多過佢」。 加盟後被投閒置散，雲迪碧克在曼聯的日子盛傳正在倒數，意大利傳媒指紅魔鬼有意將他套現，換取足夠金錢羅致羅馬的「新王子」。

雲迪碧克（Donny van de Beek）今季加盟曼聯後，機會一直不多，近3場聯賽的上陣時間分別為8分鐘、6分鐘和1分鐘。

加盟至今，後備入替居多，不少球迷也為這個前阿積士中場抱不平，他在隊中的同鄉，竟反過來出言取笑他。

今季最常看見雲迪碧克的身影，就是在觀眾席上。（資料圖片／Getty Images）

曾效力曼聯的荷蘭球員（按圖放大）：

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同樣來自荷蘭的曼聯女足球員格羅恩（Jackie Groenen），早前受訪時竟然自爆：「我喺奧脫福踢波仲多過佢（雲迪碧克）。」

格羅恩與雲迪碧克私交甚篤，此言沒有惡意，並指該名阿積士「前金童」在曼聯的日子過得愉快，在奧脫福的前景依然樂觀云云。

同樣來自荷蘭的格羅恩，早前曾經恥笑「老友」雲迪碧克。（資料圖片／Getty Images）

雲迪碧克在曼聯過得高興與否，只有他一人才知道，荷蘭國家隊主帥法蘭迪保亞早前「爆響口」，指雲迪碧克不滿在紅魔上陣時間不足，但依然深信自己有朝一日能在曼聯取得成功。

他本人仍自信滿滿，球隊或已有另一想法。

荷蘭金童坐多過踢惹爭議 蘇斯克查：他是重要一員

阿積士舊隊友再無緣場上對壘 雲迪碧克鬧尷尬場面

雲迪碧克加盟至今僅一場聯賽踢足90分鐘。（資料圖片／Getty Images）

傳曼聯看中羅馬新王子 勢成犧牲品

「阿積士金童」在曼聯過得如何，無論領隊蘇斯克查口講有多重用雲迪碧克，從實際上陣時間已可略知一二。意大利《共和報》報道，紅魔鬼已瞄準羅馬「新王子」辛尼奧路（Nicolo Zaniolo），雲迪碧克勢成犧牲品。

辛尼奧路早前十字韌帶斷裂，正從重創中康復，曼聯一直對這名羅馬「小王子」有意，故此希望伺機出手，或許能以較低的轉會費羅致他，其中一個收購方案，正正包括雲迪碧克在內，若果這宗交易成事，或許對雲迪碧克的發展也是一件好事。

辛尼奧路雙膝也曾受重創，曼聯依然對這名「羅馬小王子」有意思。（資料圖片／Getty Images）

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