我的名字．謝佩婷｜先天腦癱致腿部缺陷　騎上馬背追逐奧運獎牌

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-09 17:45

謝佩婷（Natasha）總是滿臉和悅，笑聲近乎無憂，坐在長椅上等候訓練的她就是個普通女生，乍看之下，難以想像她患有先天腦癱、導致活動功能障礙，直到她緩緩站起，在媽媽攙扶下步履蹣跚走到馬匹旁，於教練和媽媽協助下慢慢騎上馬。 先天缺陷將她的活動能力、視力無情地奪走，但她沒有對自己的夢想鬆手。Natasha即將第3次踏上殘奧會舞台，縱未能以雙腿奔跑，仍能策騎馬兒感受風。 攝影：梁鵬威

24歲的謝佩婷是早產嬰兒，29周就出生，當時體重僅得1220克，連哭聲也微弱得幾乎聽不見。醫生診斷後證實她患有先天腦性癱瘓，跟一般足月出生的嬰兒不同，早產令她患有活動功能障礙。她欠缺完整的活動能力－－受肌肉繃緊及過度條件反射等問題困擾，她的四肢活動受到不少限制，視力亦較差。

謝佩婷，24歲，今年即將第3次出戰殘奧會傷健盛裝舞步項目。（梁鵬威攝）

陰晴不定的清晨，穿過白瓷色的弧形拱門，走入清幽的雙魚河騎術學校，Natasha正坐在長椅上等待馬房人員拉馬出來訓練，身旁的媽媽率先上前打招呼「我是Natasha－－」，我頓了頓，她在一秒的間歇後續說「的媽媽」，我笑了笑，不知道是她的幽默開場白還是本來說話的調調，惟肯定的是，「謝太」是個可愛爽朗的母親。

雙腿肌肉攣縮的謝佩婷上下馬都需要協助，媽媽每天都陪伴在側。（梁鵬威攝）

年幼手術接手術 血淚練成今天強大母女

就如謝佩婷所說「遺傳了母親的DNA」，她的性格開朗而輕鬆，殘疾不是她人生止步的理由，「我本身性格都好樂觀的，積極想方法令自己去進步，不會不斷去埋怨，因為幫不到件事。」騎馬與人生亦然。她的樂天來自可愛的母親，談起有關寶貝女兒的事情，媽媽像閒話家常般憶述12年前女兒的大手術。

「割開大髀」、「移開肌肉」、「割鬆啲筋」，口吻淡然得像是別人家的事，但手術刀割開的畢竟是親生骨肉，謝太當時在手術室外如坐針氈，害怕得除了祈禱便是哭、哭、哭。

謝佩婷沒有被手術的皮肉折磨壓垮，愛上騎馬後從此生活豐富而快樂。（梁鵬威攝）

媽咪，你救我吖。

孩子哭着向自己求救是撕心裂肺的痛。有一次手術後打石膏，因石膏在乾透後走了位，壓了在Natasha的骨上，「她痛得睡覺都喊，我找姑娘卻要等到聽日（翌日）才能幫她開個口位，佢點痛到聽日？個女話『媽咪你救我』，我不知所措，唯有一直煩住姑娘，姑娘說『你哋好喇喎』。」媽媽現在當笑話般分享，惟女兒哭腔的一句「媽咪你救我」，氣弱浮絲的每一字卻像在她心上用力開一槍。

一般孩子無憂地跑跳、玩耍，或與家人一起歡渡節日，Natasha只能躺在病床上靜候一次又一次的手術；媽媽每次出門往醫院亦是一次又一次鍛鍊心靈的長征。想必，種種血淚煉成今天強大的兩人，再痛總是一笑帶過。

由藉馬術治療到出戰奧運

謝佩婷在5歲那年經社工提議下加入香港傷健馬術策騎協會，藉馬術治療改善肌力和平衡力。她第一眼已對馬匹感興趣：「覺得牠們好特別，有一隻動物咁大隻嘅！又可以與動物一齊做運動，其他項目是做不到的。」起初騎馬只為改善身體協調、增強腳力，她卻在馬背上擺脫殘障的束縛，感受自由。

謝佩婷喜歡比賽的感覺，因為在賽場中她是靠一己之力和決策控制馬匹完成比賽，「當你做到理想動作時會好大滿足感。」（梁鵬威攝）

愛上騎馬以後，Natasha的生活從此充實而快樂，騎術鍛煉令她原本沒有感覺的10個腳趾頭回復了感覺，也令她的生命有了夢想和希望。2008北京殘奧會，那年她11歲，在電視上看到馬術比賽，她想像自己也能在場上競爭。

「看到有些選手即使沒有了手腳，都可以騎馬，便想到我可不可以比賽呢？」4年後，她實現了成為殘奧選手的夢想，獲選代表香港出戰倫敦殘奧會傷健盛裝舞步項目，成為此項目歷屆最年輕參賽選手。4年又過去，她再成為里約奧運代表，直到今年東京奧運，她仍是我們的香港代表。

除了媽媽和教練，謝佩婷還有身旁的戰友曾靝賜，後者亦是今屆殘奧馬術代表。（梁鵬威攝）

騎上馬後 不覺殘缺

經歷令她成長，謝佩婷出戰上屆殘奧前夕曾於訓練時墜馬，「我的馬被旁邊的馬嚇倒，我整個人『飛』出來， 整親下背雙腳完全動不了，差唔多成分鐘沒有感覺，因為撞親神經線。」問她可會擔心從此不能再與馬兒共舞，身軀瘦小的她笑笑說：「倒沒有，因為我堅持相信一定會沒事的，唞一陣就沒事。」大概從出生一刻已習慣面對命途多舛，她也只能這樣相信。比起兒時經歷手術接手術，她說：「反而是這項運動令我學會不輕易放棄，比常人更大決心，不斷去進步自己。」

即使活動能力有別於他人，她不會在意自己的缺陷，「其實最重要是騎了上馬，控制到隻馬、同到隻馬合作，做到你的路線，與正常馬術運動員沒什麼分別。」

希望更多人知道香港馬術都有競爭力，不會小看香港人。 謝佩婷

東京殘奧會，她笑言當然是想拿獎牌，她在12年倫敦殘奧1a級取得第14名，16年里約殘奧1a級名列第23。「最重要都是享受比賽，我給自己的目標是前10。也希望讓更多人知道，香港馬術都能發展到成為一項有競爭力的運動，不會小看香港人。」

身體障礙未有限制她的夢想，夢想是「參加很多次奧運」。（梁鵬威攝）

媽媽的願望

訪問那天風很大，媽媽在旁邊一直為女兒整理被風吹得散亂的頭髮，怕她出鏡不好看，除了在圈中騎馬的時間，守護的目光未有離開過女兒。剪輯影片，才發現正式拍攝前她邊擁着身形單薄的女兒邊低聲笑說：「快啲啦！我個女好攰㗎喇。」被雙臂包裹的Natasha也笑了。

媽媽說出為人父母最常說的「最重要她開心」，「怎樣去定義開心呢？就是她的人生有目標、 每天起床後有想做的事而又做得到。每次騎完馬她會對我說『今日好開心』、『今日我有什麼突破』，每日都有的，這是我最開心的事。」

「她已實現了她的夢想⋯⋯」話未說完，Natasha把臉轉向她反駁：「未呀！我都未拎牌。」

「哦？未呀？拎牌呀？好啦！慢慢、慢慢。」媽媽聽後開懷大笑。

大概是母愛這世界上最温柔的力量，推動着謝佩婷緩緩前行。（梁鵬威攝）

擺脫身體限制 策騎感受自由（按圖放大）：

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）