東京奧運｜反對者聯署4日達標30萬　日本首相稱決定權不在政府

最後更新日期: 2021-05-10 16:54

東京奧運將在7月23日揭幕,至今只剩約11周時間,雖然日本政府再三保證選手和工作人員的安全,但在疫情仍未有效控制下,民眾對舉辦奧運反感。 在本月5日於網路發起要求「停辦東京奧運」的連署,2天就突破20萬人,至昨日4天已達標、爭取到超過30萬人連署;逼得首相菅義偉亦「口鬆」說:「我從未將奧運放在第一位。」

由日本民間在5日發起的「停辦東京奧運」(Stop Tokyo Olympics)請願活動,提出「取消東京奧運保護我們生命」(Cancel the Tokyo Olympics to protect our lives)的訴求,目標爭取30萬人支持,短短4天便達標。

另有部份反對人士,則利用東京奧運田徑測試賽於周日(9日)在國立競技場舉辦的機會,在場外遊行示威,直到晚上才散去。

曾3度參選東京都知事選舉的律師宇都宮健兒,5日在網路發起要求「停辦東京奧運」的聯署,兩日就突破20萬人,4日已達標並超過30萬人。(截圖)

完整請願書將轉交國際奧委會(IOC)主席巴赫、以及日本東奧組委相關組織,然而請願不具法律效力,也沒強制性。據官網最新消息顯示,請願活動發起人上調請願到50萬人,希望藉此令政府受壓。

有反對人士利用東京奧運田徑測試賽於周日(9日)在國立競技場舉辦的機會,在場外遊行示威。(Getty Images)

大坂直美擔憂六成日本人反對辦奧

東京奧運籠罩在疫情下,即使是日本網球天后大坂直美,也直言她畢生都期待參加奧運,惟東奧舉行的風險仍須謹慎討論。據《讀賣新聞》最新民調顯示,近六成日本人認為東京奧運應停辦。另一項由《TBS新聞》在周末做的民調發現,65%民眾希望東奧取消或再次延期,其中37%的人希望東奧完全取消,28%的人希望再次延期,可見日本人對國家舉辦奧運感到不安大於期待。

菅義偉表示:「我從未將奧運放在第一位。」(Getty Images)

菅義偉撇清:IOC握最終決定權

日本首相菅義偉在周一(10日)的國會中被問到疫情持續飆升下,東奧是否仍將繼續舉辦時,菅義偉竟「口鬆」說:「我從未將奧運放在第一位。」他補充表示他的優先任務「一直是保護日本人民的生命和健康」,首要是預防病毒的擴散。

他重申,IOC對東奧的未來擁有最終決定權,而日本政府的角色是採取步驟讓奧運安全舉行。

