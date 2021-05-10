東京奧運｜反對者聯署4日達標30萬　日本首相稱決定權不在政府

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-10 16:54

東京奧運將在7月23日揭幕，至今只剩約11周時間，雖然日本政府再三保證選手和工作人員的安全，但在疫情仍未有效控制下，民眾對舉辦奧運反感。 在本月5日於網路發起要求「停辦東京奧運」的連署，2天就突破20萬人，至昨日4天已達標、爭取到超過30萬人連署；逼得首相菅義偉亦「口鬆」說：「我從未將奧運放在第一位。」

由日本民間在5日發起的「停辦東京奧運」（Stop Tokyo Olympics）請願活動，提出「取消東京奧運保護我們生命」（Cancel the Tokyo Olympics to protect our lives）的訴求，目標爭取30萬人支持，短短4天便達標。

另有部份反對人士，則利用東京奧運田徑測試賽於周日（9日）在國立競技場舉辦的機會，在場外遊行示威，直到晚上才散去。

曾3度參選東京都知事選舉的律師宇都宮健兒，5日在網路發起要求「停辦東京奧運」的聯署，兩日就突破20萬人，4日已達標並超過30萬人。（截圖）

完整請願書將轉交國際奧委會（IOC）主席巴赫、以及日本東奧組委相關組織，然而請願不具法律效力，也沒強制性。據官網最新消息顯示，請願活動發起人上調請願到50萬人，希望藉此令政府受壓。

有反對人士利用東京奧運田徑測試賽於周日（9日）在國立競技場舉辦的機會，在場外遊行示威。（Getty Images）

國民「殺人五輪」形容奧運（按圖放大）：

大坂直美擔憂六成日本人反對辦奧

東京奧運籠罩在疫情下，即使是日本網球天后大坂直美，也直言她畢生都期待參加奧運，惟東奧舉行的風險仍須謹慎討論。據《讀賣新聞》最新民調顯示，近六成日本人認為東京奧運應停辦。另一項由《TBS新聞》在周末做的民調發現，65%民眾希望東奧取消或再次延期，其中37%的人希望東奧完全取消，28%的人希望再次延期，可見日本人對國家舉辦奧運感到不安大於期待。

延伸閱讀：日本民眾遷怒抗癌女飛魚 集體網絡欺凌要求反對主辦

菅義偉表示：「我從未將奧運放在第一位。」（Getty Images）

菅義偉撇清：IOC握最終決定權

日本首相菅義偉在周一（10日）的國會中被問到疫情持續飆升下，東奧是否仍將繼續舉辦時，菅義偉竟「口鬆」說：「我從未將奧運放在第一位。」他補充表示他的優先任務「一直是保護日本人民的生命和健康」，首要是預防病毒的擴散。

他重申，IOC對東奧的未來擁有最終決定權，而日本政府的角色是採取步驟讓奧運安全舉行。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）