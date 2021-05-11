車菊紅離世｜保齡球名將奪香港亞運第一金　終年69歲

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-05-11 14:16

香港體育史名冊上重要一人，溘然長逝。 香港史上首面亞運金牌得主，女保齡球手車菊紅突傳死訊，終年69歲。

保齡球在港發展多時，於1978年終於有機會衝出去。該年泰國曼谷亞運，首次把保齡球列入競賽項目，車菊紅為當時著名保齡球手，即奪得兩面銅牌，分別是女子個人賽，及夥拍現時保齡總會主席劉掌珠及莊念慈，在三人賽奪得銅牌。

車菊紅為香港帶來亞運史上首金。（《The Quest for Gold》）

4年後印度新德里亞運會取消保齡球，車菊紅待到1986年漢城亞運，為香港體壇寫下歷史新一頁。她在女子個人賽以1164分，力壓兩位東道主球手，奪得香港1952年首次參加亞運以來，第一面金牌，達成零的突破。她於同屆女子優秀賽再獲一面銀牌。創下歷史，回到啟德機場，她受到市民英雄式歡迎。

去年5月23日，亞奧理事會曾發布車菊紅當年奪金照片，提及她為香港創造零的突破。（亞奧理事會twitter）

車菊紅叱咤香港的保齡球壇近廿年，及後曾在1992年亞洲保齡球錦標賽3人賽奪金，以及在1995年世界盃奪得銅牌，一年後因傷患退役。

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車菊紅（右五）為港爭光，當年回港後受到英雄式歡迎，保齡球總會為她舉行歡迎儀式。（The Quest for Gold）

退役初期，她曾加入保齡球總會擔任委員，及後曾公開指總會「黑箱作業」而淡出，惟繼續關注本地體育發展。不過，她受訪時直言在港擔任全職運動員難以維持生計，她一直邊工作邊打保齡，亦反對充滿「優良傳統」的女兒全職「碌齡」及加入港隊。

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