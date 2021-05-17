【英超】艾利臣神奇頭槌絕殺　利物浦反勝西布朗力保歐聯希望

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-17 09:01

力爭來季歐聯資格的利物浦，餘下賽事「一分都不能少」，作客面對西布朗戰至補時4分鐘，比數卻仍是1：1。 絕望之際，他們獲得一次角球機會，紅軍前場赫然出現一個熟悉又階人的巨人——門將艾利臣比加。

聯賽排第五的利物浦，餘下賽事必須全勝，兼且期望李斯特城和車路士失分，才能保住來季踢歐聯希望。兩支藍軍即將互撼，因此紅軍尚有機會，不過在此之前，今輪作客已降班的西布朗仍必須先做好自己。

艾拿戴斯領軍的主隊再度給予紅軍不少麻煩，15分鐘西布朗的笠臣簡奴更為球隊先開紀錄。利物浦及後把握西布朗後場一次誤傳，沙拿禁區頂熨射破網，33分鐘追成平手。

沙拿左腳熨射建功，為利物浦上半場追成平手。（路透社）

利物浦全場不乏攻勢，合共錄得26次攻門，卻遲遲未能取得反勝入球，一旦再度失分，「爭四」希望即近乎幻滅。

戰至90分鐘，比數仍是1：1，比賽進入4分鐘補時。到補時亦近完結，利物浦得到一次角球機會。完場前最後一擊，94分18秒阿歷山大阿諾特開出角球，「盡地一煲」上前助攻的門將艾利臣接應，跳起頂出極高質素的一球，皮球直飛遠柱「網仔」入網，西布朗門將森莊士東只能成為觀眾，令他成為利物浦史上首名於正式比賽建功的門將，也是英超史上第六位取得入球的門將。

艾利臣頭槌建奇功，隊友同感興奮，一窩蜂擁着他慶祝，及後他與主帥高普深情相擁，賽後高普盛讚這是「世界級攻門」。

艾利臣可能攻入利物浦全季最重要的一球，眾將不禁瘋狂慶祝。（路透社）

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與艾利臣感情要好的父親，在今年2月底意外辭世，使這名巴西鋼門深受打擊，並特意向球隊請假平復喪父之痛。艾利臣如今走出傷痛，更挺身而出攻入關鍵一球，慶祝時指向天上，將入球獻給天上的父親。

即使事隔數月，如今憶起至親，艾利臣依然傷感，賽後接受訪問時不禁哽咽，「我太激動了，尤其是近月家中發生的事情，我深信在天上的父親看到這一切，並為我與隊友的努力而高興。足球是我的生命，自我有記憶起，我便與爸爸一齊踢足球。」

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利物浦再傳不利消息 門將艾利臣父親意外離世

艾利臣建功後指向天上，將入球獻給早前離世的父親。（路透社）

艾利臣除了為利物浦「保住後方」，更可能攻入全季最關鍵的一球，保住爭奪歐聯資格的希望。這名紅軍門神表示高普沒有指示他上前，而是門將教練叫他助攻，結果促成了絕妙的一幕。

艾利臣直言球隊在今季一直也十分努力，可惜付出不依正比，這個入球能夠協助球隊獲勝，他感到無比高興，因為躋身歐聯是成功的第一步。

利物浦憑艾利臣的絕殺頭槌，助利物浦取得寶貴的3分，以63分暫列聯賽榜第5位，與第4位的車路士僅差1分，力保來季歐聯資格的希望，加上最後兩輪面對無欲無求的般尼及水晶宮，歐聯席位仍有變數。

艾利臣完場前建奇功，以妙絕頭槌攻入絕殺一球。（路透社）

英超聯賽榜前8位最新形勢：（截至5月17日）

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