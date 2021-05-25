英格蘭公布33人歐國盃初步名單　4名右閘入選包括阿歷山大阿諾特

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-25 20:32

英格蘭領隊修夫基今日（25日）公布歐國盃33人初步大軍名單。

待周三的歐霸盃決賽及周末的歐聯決賽後，修夫基將於6月1日決選最後26人大軍名單。換言之，在今次初步名單之中，會有7名球員無緣歐國盃。今屆歐霸盃由曼聯對維拉利爾，而歐聯則由曼城及車路士爭冠，有多名英格蘭國腳需要出戰這兩場決賽。

修夫基在初選名單之中挑選了4名門將，其中一人會被踢出最終名單，至於即將接受膝部手術的般尼門將尼克普比就落選33人大軍。

入選英格蘭初步大軍名單的門將（按圖放大）：

入選英格蘭初步大軍名單的後衛（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

有傷在身的曼聯隊長哈利馬古尼入選，但如果他的傷勢仍不明朗的話，有機會落選最終名單。

在今次的大軍名單當中，較令人驚喜的是愛華頓守將賓葛菲特。這名23歲中堅之前未試過代表大國腳，他可客串中後場多個位置，例如右閘及防中，相信這個是他得修夫基青睞的原因。同樣未踢過大國腳的23歲白禮頓中堅賓韋特亦獲徵召入選，他還可勝任防中。

在英格蘭人材濟濟的右閘位置，修夫基在選了4人，分別是利物浦的阿歷山大阿諾特、曼城的基爾獲加、馬德里體育會的捷比亞及車路士的列斯占士。如果修夫基踢三中堅的話，基爾獲加有可能被安排踢右中堅。此外，曼聯的雲比沙卡就未有入選。

入選英格蘭初步大軍名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選英格蘭初步大軍名單的前鋒（按圖放大）：

較令人意外的是，熱刺後衛艾歷迪亞及修咸頓前鋒丹尼艾格斯落選，而今季英超入17球及交出7次助攻的列斯聯前鋒班福特亦無緣歐國盃。李斯特城進攻中場占士麥迪臣也沒有入圍。

英格蘭在歐國盃被編入D組，3場分組賽都會在溫布萊球場舉行，他們首輪會硬撼克羅地亞，之後上演英國打吡戰對蘇格蘭，而最後一場分組賽就要鬥捷克。

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入選西班牙24人名單的門將（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的後衛（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的中場（按圖放大）：

入選西班牙24人名單的前鋒（按圖放大）：

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入選葡萄牙26人名單的門將（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的後衛（按圖放大）：

入選葡萄牙26人名單的中場（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

入選葡萄牙26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選法國26人名單的門將（按圖放大）：

入選法國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

入選法國26人名單的中場（按圖放大）：

入選法國26人名單的前鋒（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

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入選比利時26人名單的門將（按圖放大）：

入選比利時26人名單的後衛（按圖放大）：

入選比利時26人名單的中場（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

入選比利時26人名單的前鋒（按圖放大）：

入選德國26人名單的門將（按圖放大）：

入選德國26人名單的後衛（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

入選德國26人名單的中場（按圖放大）：

入選德國26人名單的前鋒（按圖放大）：