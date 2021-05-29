【足球轉會】皇馬高薪挖角世界級後防　利物浦簽年輕人卻有一隱憂

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-29 09:20

皇家馬德里及利物浦昨日不約而同宣布後防猛將加盟，其中皇馬開出「肥約」從拜仁慕尼黑撬走28歲奧地利守將阿拉巴，兩方簽約5年；至於利物浦與RB萊比錫就轉會費達成協議，22歲法國中堅干拿迪將於今夏來投。

皇馬及利物浦剛經歷了一個四大皆空的球季，即簽人加強實力。皇馬在官網宣布，阿拉巴將會簽約5年，待歐國盃後會到班拿貝出席亮相儀式。28歲的阿拉巴是一位全面的後防球員，可任中堅、左閘及防中。他在拜仁慕尼黑成名，為拜仁贏得28項錦標，包括兩座歐聯冠軍。

【今夏已落的重要轉會（按圖放大）】

阿拉巴為拜仁贏得10次德甲冠軍，今夏離開轉投皇馬。（Getty Images）

阿拉巴今夏與拜仁約滿，早就表明不會續約，如今將以自由身加盟皇馬。據報，阿拉巴一直不滿拜仁的續約人工出手太低，他在皇馬將享有稅後1200萬歐元年薪。足球網站《轉會市場》稱，阿拉巴是史上自由身轉會中最高身價的球員；該網估算阿拉巴的身價為5500萬歐元。

同日利物浦宣布與RB萊比錫就干拿迪的轉會費達成協議，干拿迪亦同意個人條款及通過體測，待申請工作證等程序完成後，就可以落實轉會。據《BBC》報道，干拿迪的轉會費為3500萬鎊。萊比錫今夏後防大變，兩名年輕的法國中堅齊齊出走，除了干拿迪外，烏柏美卡奴早就落實今夏以4250萬歐元身價轉會拜仁，補充阿拉巴離隊後的空缺。

利物浦與RB萊比錫就中堅干拿迪的轉會費達成協議。（Getty Images）

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這名法國U21國腳說：「這是對我的家人非常激動的時刻，我十分期待與新的隊友及工作人員合作，開展新的一章。目前，我會專注為法國出戰U21歐國盃，而在這項賽事後，我知道自己將要加盟一支世界最好的球隊，所以我感覺很高興。」他還答謝萊比錫，幫他成長為一個更優秀的足球員。

高普則說：「很高興得到干拿迪，我一直都很欣賞，自他從索察出道，我已經留意到他的潛質。我們在過去一季經歷中堅傷病潮，毫無疑問地，這是球隊必須要加強的位置。」干拿迪在索察青訓出身，4年前在法乙出道，之後轉投萊比錫，效力了4個球季。

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高普亦有提及干拿迪的優勢及隱憂，他續說：「干拿迪的身體質素令人留下深刻印象，他很快又強壯，有空中優勢。他為萊比錫超過90次出戰德甲及歐洲賽，我肯定這個數字本來可以更多，但他有時受傷，儘管如此，他已經有充足經驗，應付過這兩項艱巨的賽事。」干拿迪過去4季在萊比錫，都未試過單季上陣超過30場聯賽，其中3季還不足20場。

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