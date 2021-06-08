歐國盃A組｜ViuTV免費直播兩場首輪分組賽　意大利回歸大賽抽好籤

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-08 12:10

歐國盃A組有意大利、土耳其、威爾斯及瑞士。意大利的星味不如從前，但在文仙尼帶領下，近兩年戰無不勝，同組球隊實力不算太強，相信分組賽的考驗不大。瑞士、土耳其及威爾斯實力接近，料會鬥得難分難解。

歐國盃A組分組賽賽程：

第一輪： 11/06（五） 深夜3：00 土耳其 VS 意大利 12/06（六） 晚上9：00 威爾斯 VS 瑞士

第二輪： 16/06（三） 深夜0：00 土耳其 VS 威爾斯 16/06（三） 深夜3：00 意大利 VS 瑞士

第三輪： 20/06（日） 深夜0：00 意大利 VS 威爾斯 20/06（日） 深夜0：00 瑞士 VS 土耳其

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

意大利國家隊。（Getty Images）

意大利：外圍賽全勝之師

世界排名：第7位 外圍賽成績：J組首名（10戰10勝） 教練：文仙尼 主力球員：馬高華拉堤、基亞連尼、基安盧基當拿隆馬

意大利4年前在世界盃附加賽失利，緣盡世界盃決賽周，可說是一次重大打擊。文仙尼接掌後，意大利從谷底反彈，代表作是2019年的歐國盃外圍賽10戰全勝，以J組首名出線。在去年的歐國聯分組賽，意大利面對荷蘭、波蘭及波斯尼亞6戰不敗，取得3勝3和，以首名晉級淘汰賽。

意大利主帥文仙尼帶球隊重回正軌。（Getty Images）

這支意大利常用4-3-3陣式，馬高華拉堤及佐真奴費路控制住中場控球，尼高路巴列拿就後上攻門。當意大利控球進攻時，陣式會變成3-2-5，右翼費達歷高基艾沙及左閘艾馬臣柏美尼會拉開球場闊度，巴列拿會跟恩斯治尼支援中鋒球員攻堅。意大利找到攻守平衡，由去年11月到今年3月的6場比賽，他們保持不失球。

A組：意大利26人大軍名單 以老帶新 闊別大賽5年力求重振雄風

入選意大利26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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入選意大利26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

入選意大利26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

瑞士國家隊。（Getty Images）

瑞士：進攻核心沙基利欠比賽狀態

世界排名：第13位 外圍賽成績：D組首名（8戰5勝2和1負） 教練：柏高域 主力球員：梳頓沙基利、格列沙加、法比安舒哈

沙基利在利物浦坐冷板居多，出戰歐國盃的狀態成疑。（Getty Images）

瑞士後防主將法比安舒哈在2月膝部受傷，到5月初才復出，但即刻領紅被逐，停賽3場，所以他季尾欠缺比賽狀態，但這名紐卡素中堅表示準備好踢歐國盃。對瑞士較大打擊的是禾夫斯堡左中場連拿度史提芬受傷，未能出戰歐國盃，而史堤芬蘇巴及魯賓華加斯在球會都是只是替補，料影響瑞士左路攻擊力。瑞士的進攻核心梳頓沙基利在利物浦也是冷板兵，長期欠正選機會，未知他狀態如何。

柏高域在2018年帶領瑞士打入世界盃16強。（Getty Images）

瑞士主帥柏高域已經執教了7年，今次是他第3次帶瑞士出戰大賽，在2016年歐國盃及2018年世界盃，他都成功帶瑞士入到16強，今次的目標當然是突破對上兩次大賽的成績。柏高域較喜歡使用3-4-1-2陣式，當防守的時候，兩隻翼衛會回到防線，形成5-2-1-2的陣式。瑞士去年戰績麻麻，但今年3月兩場世界盃外圍賽都贏波。

土耳其國家隊。（Getty Images）

土耳其：布拉卡爾馬斯老而彌堅領鋒線

世界排名：第29位 外圍賽成績：H組次名（10戰7勝2和1負） 教練：根尼斯 主力球員：蘇恩古、查漢奴古、布拉卡爾馬斯

查漢奴古效力AC米蘭，他是一名死球專家。（Getty Images）

土耳其在外圍賽與法國同組，兩戰世界盃冠軍保持不敗，取得1勝1和的佳績，最後僅以2分之差，落後榜首法國得次名晉級決賽周。土耳其在外圍賽的防守相當強大，10場只失3球，有8場保持清白之身。土耳其有李斯特城的中堅蘇恩古夥拍祖雲達斯的美列迪美羅，右閘有為里爾贏法甲冠軍的薛基施歷，唯有左閘較薄弱。

35歲的布拉卡爾馬斯仍然是土耳其的鋒線主力。（Getty Images）

里爾在法甲破壟斷贏錦標，3位土耳其國腳出力甚多，除了施歷外，還有進攻中場耶斯斯及前鋒布拉卡爾馬斯。24歲的耶斯斯過去一季在法甲攻入7球，交出4次助攻，是隊內第3射手；至於35歲的布拉卡爾馬斯如醇酒，年紀愈大，愈見功架，他在法甲攻入16球，乃里爾首席射手，也是贏冠軍的重要功臣。土耳其主帥根尼斯在2019年第2次執掌國家隊，他在2000至2004年首次教土耳其，歷史性贏得世界盃季軍。

威爾斯代表隊。（Getty Images）

威爾斯：新舊交融盼再創奇蹟

世界排名：第17位 外圍賽成績：E組次名（8戰4勝2和2負） 教練：羅拔佩治 主力球員：加里夫巴利、艾朗藍斯、丹尼爾占士

威爾斯翼鋒丹尼爾占士以速度見稱。（Getty Images）

威爾斯主帥傑斯受官司纏身影響，未能領隊，助教羅拔佩治將會代為帶領球隊出戰歐國盃。威爾斯在外圍賽靠4-2-3-1陣式晉級，但在歐國聯及最近兩場世界盃外圍賽，他們試用3-4-3陣式，效果不俗，由哈利威爾遜踢「偽9」，兩翼加里夫巴利及丹尼爾占士插上攻門。

加里夫巴利是威爾斯的隊長。（Getty Images）

威爾斯5年前在上屆歐國盃一鳴驚人，以黑馬姿態殺入4強，當年的一班主力已經年過30，包括巴利、艾朗藍斯及祖阿倫，也許他們的體能已不如以前，但經驗更加老道。巴利過去一季外借回熱刺，上陣機會比皇馬多，重拾狀態，射術更加精純。此外，威爾斯近年都冒起了一班新人，例如以速度及效率見稱的丹尼爾占士，還有利物浦的尼高威廉斯及車路士的艾芬安柏度。

祖雲達斯中場艾朗藍斯身披威爾斯10號球衣。（Getty Images）

A組：威爾斯26人大軍名單 加里夫巴利盼再演上屆4強奇蹟

入選威爾斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選威爾斯26人名單的後衛（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的中場（按圖放大）：

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入選威爾斯26人名單的前鋒（按圖放大）：