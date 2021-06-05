【英超】魯賓戴亞斯完美地標賽季　連環當選年度最佳球員

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-05 22:04

曼城鐵衛魯賓戴亞斯首季登陸英超，隨即榮升後防絕對主力，並協助球隊捧走聯賽冠軍，這名24歲的葡萄牙球員更獲選英超年度最佳球員，算得上是完美的地標賽季。

上年夏天由賓菲加轉投曼城的魯賓戴亞斯（Ruben Dias），登陸英超首季隨即成為球隊的後防定海神針，除了個人出色的防守能力外，他的拍檔史東斯亦一同「升呢」，曼城全季僅失32球，變成銅牆鐵壁，亦是球隊今季奪冠的功臣之一。

C朗領「升呢」葡萄牙爭衛冕 戴亞斯登英超即膺足球先生

魯賓戴亞斯近期零封4大射手 關鍵收購令曼城防線脫胎換骨

戴亞斯首季登陸英超，隨即奪得聯賽冠軍，絕對是完美的地標賽季。（資料圖片／Getty Images）

24歲的戴亞斯首季表現亮眼，隨即獲得英格蘭足球記者的肯定，早前榮膺英格蘭足球記者協會（Football Writers' Association，簡稱FWA）足球先生。好事成雙，戴亞斯力壓迪布尼﹑般奴費南迪斯及哈利卡尼等球員，獲選為英超今季最佳球員。

魯賓戴亞斯首季表現十分穩健，已成為曼城的防線關鍵一員。（資料圖片／Getty Images）

「藍月亮」近年戰績彪炳，戴亞斯已經是4年內第3名獲獎的曼城球員，連續兩年由曼城包攬此獎。後衛獲獎較為罕見，戴亞斯是歷年第4名獲選的後衛，亦是多年來第2名葡萄牙球員獲得此殊榮，對上一個正是C朗拿度。

C朗拿度是對一名奪得殊榮的葡萄牙球員。（資料圖片／Getty Images）

除了戴亞斯獲獎外，曼城主帥哥迪奧拿當選最佳教練，是教練生涯中第3度獲得此殊榮。拉美拿對阿仙奴的精彩虎尾腳入球，則成為今季英超最佳金球。

好波不妨一睇再睇，重溫拉美拿金球片段：

😱 We were all @sergio_regui after this went in



Erik Lamela's sensational rabona goal has been voted the @premierleague Goal of the Season. Will it be good enough to win the Argentinian the FIFA #Puskas Award?@ErikLamela | @SpursOfficial | @Argentina pic.twitter.com/yl6i2RszD3 — FIFA.com (@FIFAcom) June 5, 2021

另外，英超球員工會（Professional Footballers' Association，簡稱PFA）公布年度最佳11人，曼城成為最大贏家，佔據其中6個位置。

👇今季PFA最佳陣容：👇

+ 5 + 5 + 5

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

【今夏歐洲名帥大執位（按圖放大）】

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【今季英超十大失望收購】 （按圖放大）