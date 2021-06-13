歐國盃｜英格蘭球迷必讀睇波攻略　直播賽程+點評球員兼陣容分析

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-13 11:38

英格蘭球迷賽前必讀！歐洲國家盃已經展開，D組的英格蘭將會在香港時間6月13日（星期日）晚上9時，出戰首場分組賽對克羅地亞。這篇為英格蘭球迷而設的賽前精讀，包括賽程時間表、分組及走線形勢、球員介紹以及陣式簡評，好讓各位英迷了解愛隊實力！

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 5 + 5 + 5

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

（1）英格蘭分組賽對手：

歐國盃D組球隊：英格蘭、克羅地亞、蘇格蘭、捷克

（2）英格蘭分組賽賽程：

6月13日（星期日）晚上9時 英格蘭 VS 克羅地亞 6月18日（星期五）深夜3時 英格蘭 VS 蘇格蘭 6月22日（星期二）深夜3時 英格蘭 VS 捷克

*3場比賽皆於倫敦溫布萊球場舉行；由Now 616及618台直播

（3）簡評英格蘭分組賽形勢：

英格蘭世界排名第4，是D組排名最高的球隊，也是首名晉級的大熱門。英格蘭擁有主場之利，3場分組賽都在溫布萊球場踢。英格蘭首戰會對實力較接近的克羅地亞，重演2018年世界盃4強翻版，當年英格蘭與克羅地亞鬥到加時輸1：2無緣決賽。不過，英格蘭在之後的歐洲國家聯賽復仇，在兩隊最近一次交手，英軍主場贏過克羅地亞2：1。

英格蘭第2輪會硬撼蘇格蘭，儘管蘇格蘭的實力算是組內較弱，但以英、蘇之間的恩怨情仇，這場也是硬仗。蘇格蘭勢必以防為攻，以硬朗的踢法對抗英格蘭，再者很多蘇格蘭球員都在英超及英冠落班，很熟悉一眾英格蘭國腳的踢法。英、蘇在千禧年後4次交手，英格蘭取得3勝1和的佳績，最近一次交手是2017年的世界盃外圍賽，英格蘭作客蘇格蘭踢成2：2。

D組黑馬捷克陣中你必須知道的隱藏球星：（按圖放大）

英格蘭在最後一輪分組賽對捷克，如果英格蘭頭兩場失手的話，這場比賽很可能關係出線資格；若果英格蘭已經兩連勝，這場就很可能派副選出戰。兩隊在兩年前的歐國盃外圍賽碰過頭，捷克主場贏過2：1，而英格蘭主場的一次就大勝5：0。

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（4）簡評英格蘭淘汰賽走線：

今屆歐國盃24隊參賽，16隊出線淘汰賽，除了每組頭兩名，其中4隊成績最好的第3名都可以晉級。

D組首名在16強將遇上F組次名；D組次名就會遇上E組次名；至於第3名晉級的變數太多，要跟其他組的第3名比高低，很難預測走線。只看D組首、次名的淘汰賽走線的話，如果英格蘭以次名晉級，說不定更易踢。

若果英格蘭以D組首名晉級，將面對「死亡F組」次名，有可能要對法國、德國或葡萄牙，儘管這場16強繼續在溫布萊上演，但勝算實在不高。如果英格蘭以D組次名出線，16強會到哥本哈根踢，面對E組次名。E組入面，西班牙實力明顯最多，很可能首名晉級，次名出線的有機會是瑞典或波蘭。

在16強，D組首名要對德、法、葡；D組次名就對瑞典、波蘭，說不定英格蘭會走線！

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（5）英格蘭今年國際賽表現：

3月 世盃外 主勝聖馬力諾5：0 3月 世盃外 客勝阿爾巴尼亞2：0 3月 世盃外 主勝波蘭2：1 6月 熱身賽 主勝奧地利1：0 6月 熱身賽 主勝羅馬尼亞1：0

（6）簡評英格蘭近況：

英格蘭在2019年的歐國盃外圍賽A組，以7勝1負得21分的佳績，首名晉級決賽周。在去年的歐國聯A2組，英格蘭與丹麥、比利時及冰島同組，6戰3勝1和2負，無緣晉級。在今年的世界盃外圍賽，英格蘭3戰全勝，以9分排I組榜首。英格蘭近況理想，取得6連捷，而且6場僅失1球。

英格蘭主帥修夫基（左）喜用年輕人。（Getty Images）

（7）英格蘭領隊介紹：

英格蘭領隊是50歲的名宿修夫基（Gareth Southgate），他退役後教過米杜士堡及英格蘭U21，到2016年接掌大國腳。修夫基的代表作是2018年世界盃，帶領球隊連克哥倫比亞及瑞典，可惜4強不敵克羅地亞，之後季軍戰再負於比利時，得到殿軍，但都創下英格蘭千禧年後的最佳大賽成績。在2019年，英格蘭再在新成立的歐洲國家聯賽取得季軍。

可能與修夫基出身U21主帥有關，他喜用年輕球員，今次歐國盃26人大軍的平均年齡只有24.85歲，是24支參賽球隊中，數一數二年輕的隊伍。修夫基這幾年靈活使用3-4-3及4-3-3等陣式，尤記得在世界盃的時候，英格蘭的死球戰術相當出色，是他們打入4強的關鍵。

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（8）點評26位英格蘭國腳作用：

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的門將（按圖放大）：

門將【1】比克福特（Jordan Pickford）是英格蘭的首席門將。

門將【13】甸恩軒達臣（Dean Henderson）會擔任英格蘭的副選門將，若果分組賽頭首兩戰全勝，他有可能在最後一場分組賽對捷克正選。

門將【23】森莊士東（Sam Johnstone）會是英格蘭的3號門將，如果頭兩位門將沒有傷病或停賽，相信他很難有機會上陣。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的後衛（按圖放大）：

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後衛【2】基爾獲加（Kyle Walker）是修夫基最重用的後防球員，如果踢4後衛，他會是右閘正選；如果踢3中堅，他則是右中堅的首選。

後衛【3】勞基梳爾（Luke Shaw）是上季英超的最佳左閘，攻守兼備，適合4後衛陣式，但他在曼聯較少踢左翼衛。

後衛【5】史東斯（John Stones）是球隊的正選中堅，之前在世盃外拍住哈利馬古尼扼守中路。

後衛【6】哈利馬古尼（Harry Maguire）如果健康的話，肯定佔正選中堅的一席位，但他季尾受傷，最近才回到訓練場跑步，很有機會缺席首場分組賽。

後衛【12】捷比亞（Kieran Trippier）是修夫基的愛將，如果踢3中堅，他會是右翼衛的首選，而且他是陣中的死球專家。在阿歷山大阿諾特退隊及禾特普斯落選後，他處理死球的能力更加重要。

後衛【15】泰朗明斯（Tyrone Mings）是英格蘭少有的左腳中堅，如果馬古尼未及傷癒，相信他會是左中堅的正選，但他在友賽的發揮令人擔心。

後衛【16】高亞迪（Conor Coady）是陣中少有踢慣3中堅的守將，他在狼隊長期踢3中堅入面居中的那一位。

後衛【21】芝維爾（Ben Chilwell）在左閘位置能攻擅守，絕不比梳爾差，而且他在車路士有較多踢左翼衛的經驗。

後衛【22】賓韋特（Ben White）頂替受傷的阿歷山大阿諾待入伍，相信修夫基看重他的多功能，他在球會踢過4後衛及3中堅，可勝任中堅、右閘及防中。他在友賽踢中堅的表現廣得好評。

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後衛【24】列斯占士（Reece James）又是英格蘭的優秀右閘，他還可以勝任右中堅，用法類似基爾獲加。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的中場（按圖放大）：

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中場【4】迪格蘭賴斯（Declan Rice）是中場不可或缺一員，他的防守掃蕩能力是其他球員欠缺的。

中場【7】基亞利殊（Jack Grealish）可勝任4-2-3-1的進攻中場，亦可擔任兩翼，功能與美臣蒙特頗似。

中場【8】佐敦軒達臣（Jordan Henderson）如果狀態十足的話，會是迪格蘭賴斯最好的防中拍檔，但軒達臣季尾才復操，在熱身賽更鬧出爭射12碼最後「宴客」的事，所以他在分組賽未必有正選。

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中場【14】加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）是修夫基另一員愛將，如果軒達臣不適合踢正選的話，幾可肯定他會拍住迪格蘭賴斯。他實而不華，又有長傳能力。

中場【19】美臣蒙特（Mason Mount）可踢10號位，亦可踢兩翼，深受修夫基喜愛，相信會是英格蘭的首席攻中。

中場【20】菲爾科頓（Phil Foden）同樣可勝任中前場多個位置，儘管他在曼城表現突出，但相信正選機會較低。

中場【25】布卡約沙卡（Bukayo Saka）的特點是多功能，可勝任邊路多個位置，包括左右兩翼以及兩邊的翼衛。

中場【26】祖迪比寜咸（Jude Bellingham）十分年輕，估計他上陣機會較少。

入選英格蘭26人歐國盃大軍名單的前鋒（按圖放大）：

前鋒【9】哈利卡尼（Harry Kane）是必然正選中鋒。

前鋒【10】史達寧（Raheem Sterling）很大機會擔任正選左翼。

前鋒【11】拉舒福特（Marcus Rashford）要跟史達寧競爭左翼正選。

前鋒【17】查頓辛祖（Jadon Sancho）相信會是右翼正選。

前鋒【18】卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）是英格蘭的Plan B，如果卡尼有傷，或到危急關頭要狂轟猛炸，他才可能會上陣。

（9）英格蘭排陣分析：

在歐國盃前的兩場熱身賽對奧地利及羅馬尼亞，英格蘭都排出4-2-3-1陣式為正選，但各位置的人選難以作準，因為曼城、車路士及曼聯的球員要踢盃賽決賽，較遲歸隊。英格蘭的首選4人防線相信是基爾獲加、史東斯、馬古尼及梳爾，若果馬古尼未能趕及傷癒，明斯的正選機會較大。雙防中方面，迪格蘭賴斯、佐敦軒達臣及加雲菲臘斯3選2，攻中則是基亞利殊及美臣蒙特之爭。左右兩翼人才濟濟，史達寧及查頓辛祖秤先，拉舒福特及菲爾科頓都有機會，中鋒當然是哈利卡尼吧。

以修夫基穩健的作風，如果面對強隊，他有可能轉踢3中堅，以3-4-3陣式應戰。基爾獲加會移入中路，拍住史東斯及馬古尼，右翼衛會是捷比亞，左翼衛則是梳爾及芝維爾之爭。防中也是迪格蘭賴斯、佐敦軒達臣及加雲菲臘斯3選2。前線3人組方面，也是跟4-2-3-1陣式類似，卡尼穩坐中路，其他進攻球員爭奪餘下兩個翼鋒位置。

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