【歐國盃】芬蘭首闖大賽主帥功不可沒　以守代攻冀踢出驚喜

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-12 21:16

列馬倫與希比亞是芬蘭出產的名將，惜他們同樣有一大遺憾，就是未能代表國家隊在大賽舞台亮相。 芬蘭屢敗屢戰，終於在今屆歐洲國家盃躋身決賽周。首戰歐國盃，曾經帶領青年隊的主教練簡尼華居功至偉，這名曾經任職老師的主帥，希望在今屆決賽周延續歷史。

2019年11月15日，是芬蘭足球歷史性的一天。這支北歐球隊首度突破外圍賽，獲得歐洲國家盃的入場券，圓了列馬倫（Jari Litmanen）及希比亞（Sami Hyypia）等名宿未了的夢。

這支大賽新丁被編入B組，與「一哥」比利時﹑俄羅斯及丹麥爭奪出線權。芬蘭將在今晚（12日）深夜改寫歷史，首度征戰歐國盃，於地標戰作客鬥丹麥。

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B組4隊大軍名單及預計陣容（按圖放大）

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芬蘭創歷史，主教練簡尼華（Markku Kanerva）功不可沒。這名紅褲子出身的主帥曾經是芬蘭國腳，59次為國出戰，退役後開始執教生涯，2004年接手芬蘭U21國家隊，及後升任芬蘭大國腳的助教，並於2016年擔正，領軍闖入歐國盃決賽周。

芬蘭26人大軍名單中，連同今季升上英超的馬古斯科斯及普基，全軍僅5名球員效力歐洲五大聯賽，牌面上缺少大名球星坐鎮，唯有以守代攻，簡尼華坦言先做好防務再爭取入球。

芬蘭首戰決賽周 教練扶助國家隊15年修成正果

簡尼華帶領芬蘭國家隊創出歷史，首度打入歐國盃決賽周。（Getty Images）

我知我們不被看好，但我們選擇相信自己。 芬蘭主帥 簡尼華

簡尼華領芬蘭首戰大賽，即使球隊被看低一線，但依着兩年前的一場友賽，他有信心踢出驚喜。「兩年前在友誼賽兩球擊敗法國，儘管不是正式賽事，但為我們注下強心針，我們有能力挑戰任何球隊。芬蘭當然不是熱門，但我們相信自己的能力。」

5年前，冰島同樣在歐國盃一嗚驚人，簡尼華深信芬蘭也可做到，甚至帶領麾下到更大的聯賽發展，「歐國盃是個大舞台，讓世人看到芬蘭足球的實力，或許為球員們贏得前往五大聯賽的機會」。

簡尼華希望芬蘭在今次大賽踢出驚喜，助一眾球員到五大聯賽搵食。（Getty Images）

簡尼華領芬蘭締造歷史，原來與他的背景有莫大關係。這名57歲的教練曾經在瑞典擔任老師，任教體育及數學，對他往後的執教生涯甚有影響。

前芬蘭國腳雲尼（Juha Reini）透露正是簡尼華的老師式管治，就是芬蘭成功的主因：「當年與他（簡尼華）一同修讀教練班時，他日常對話的語氣也像一名老師。當他說話時十分有威嚴，令人特別留心，即使他執教國家隊也用相同方法，連普基也像一個學生般聽從他，我認為這是好事。」

曾任老師的簡尼華，執教國家隊時也像教學生一樣。（Getty Images）

【歐國盃2020分組賽直播時間表】（按圖放大）

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