歐國盃｜斯洛伐克中堅史堅尼亞奠勝挫波蘭　基祖華克被逐成轉捩點

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 02:19

歐洲國家盃E組，波蘭及斯洛伐克在俄羅斯的聖彼得堡交手。斯洛伐克靠施捷斯尼的烏龍球領先上半場，雖然波蘭換邊後即靠列尼迪追平，但基祖華克在62分鐘兩黃一紅被逐。斯洛伐克由史堅尼亞把握角球攻勢射成2：1，再次領先。

上半場是一場攻防戰，波蘭佔較多控球，大多圍住斯洛伐克進攻，但斯洛伐克刻意縮後，波蘭亦未見有太多辦法，多次傳中都被解圍。羅拔利雲度夫斯基的射門欲很強，初段都有兩次起腳機會，但都省到人。

羅拔利雲度夫斯基上半場欠缺供應，3次起腳都未能中目標。（Getty Images）

反而斯洛伐克趁波蘭空群出擊，有更多空間打反擊。14分鐘，斯洛伐克有次好機會，前鋒安德列杜達在左路推進，推入中路，大位起右路一射，剛剛柱邊出界。18分鐘，斯洛伐克再向波蘭右路進攻，左翼羅拔馬克在邊線以一敵二，突破了比列薩尼斯基及祖斯維克的防守，斜走入禁區射近柱。雖然羅拔馬克射中柱，但皮球省中波蘭門將施捷斯尼入網，斯洛伐克領先1：0。賽會將這個入球判為施捷斯尼的烏龍球。

【羅拔馬克射中柱，施捷斯尼擺烏龍】

+ 2 + 2 + 2

斯洛伐克開紀錄後，形勢沒有大變，他們繼續主守打反擊，波蘭更加要焗攻。波蘭在禁區頂前欠缺創造力，製造不到絕佳埋門機會；分波到兩翼，盲目傳中亦難破斯洛伐克的「人肉長城」；至於勉強起腳遠射都未能命中目標。斯洛伐克間中反擊更有「睇頭」，隊長咸錫在36分鐘中路推順遠射斜出。

波蘭上半場佔6成控球，但7次射門全數不中目標，無法考驗到斯洛伐克門將杜巴夫卡。斯洛伐克控球較少，但射門較多；儘管斯軍命中率亦不太好，8次射門只得1次中目標，但靠點運氣，由施捷斯尼的烏龍球領先上半場。

【列尼迪換邊後為波蘭追平】

+ 2 + 2 + 2

波蘭在換邊後第一個攻勢即追平，列斯聯中場基列治送出靚直線，穿透了斯洛伐克的防線，韋巴斯在禁區內接應傳中，列尼迪近門射入，在45分鐘32秒幫球隊追平1：1。這是歐國盃史上第二快的下半場入球。

波蘭在下半場醒過來！幾分鐘後，基列治右路傳中，列尼迪射門，但欠缺力度，被杜巴夫卡接實。在上半場0中目標的波蘭，連續兩次攻門都中目標。58分鐘，波蘭在禁區頂偏左獲得罰球，利雲度夫斯基主射省中人牆出底線。

基祖華克（右）的紅牌對波蘭相當致命。（路透社）

波蘭在下半場初段形勢大好，斯洛伐克連像樣的攻勢都組織不到。然而，波蘭中場基祖華克在62分鐘踢跌夏路馬達，被罰今場第2面黃牌，兩黃一紅被逐！波蘭要以10人應戰。

踢多一個斯洛伐克的形勢即刻好轉，組織到攻勢，夏拉斯連在禁區內施射，被韋巴斯封出底線。之後，斯洛伐克角球攻勢，羅拔馬克傳中，前柱的咸錫頂後，中堅史堅尼亞精彩地一控，再轉身一射，為斯洛伐克在69分鐘射成2：1。

【史堅尼亞入球時，羅拔利雲度夫斯基的反應】

波蘭傾力反撲，以傳中、罰球等狂轟斯洛伐克禁區，最有威脅是91分鐘，中堅碧拿歷克接應右路傳中，雖然第一腳射門「撻Q」，但他再有多次機會翻身用左腳射，對方門將杜巴夫卡都沒有反應，但他射出底線。後備入替的前鋒卡路施維達斯基在94分鐘施射，被杜巴夫卡沒收。最終，賽前被看低一線的斯洛伐克以2：1擊敗波蘭。

斯洛伐克全取3分，下場會鬥瑞典；而輸波的波蘭下場就要硬撼西班牙。

杜巴夫卡最後幫斯洛伐克保住勝局。（路透社）

波蘭射手利雲度夫斯基賽後神情落寞。（路透社）

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