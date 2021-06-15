歐國盃｜「黑仔王」施捷斯尼擺烏龍　連續3屆首戰都有厄運降臨

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-15 02:54

波蘭門將施捷斯尼在今屆歐洲國家盃首戰對斯洛伐克擺烏球，最終球隊以1：2不敵斯洛伐克。翻查紀錄，施捷斯尼每次參加歐國盃，第一場比賽都黑氣纏氣，會有厄運降臨。在2012年那屆，他首戰輸12碼兼領紅牌；到2016年那屆，他首戰受傷，緣盡之後幾場比賽。

在今場E組首輪分組賽，波蘭面對斯洛伐克，在18分鐘，斯洛伐克的羅拔馬克射中柱，但皮球省中波蘭門將施捷斯尼入網，斯洛伐克領先1：0。賽會將這個入球判為施捷斯尼的烏龍球。施捷斯尼也成為歐國盃史上首位擺烏龍的門將。最終，波蘭以1：2落敗。

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【羅拔馬克射中柱，施捷斯尼擺烏龍】

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今屆是施捷斯尼第3次參加歐國盃，之前兩屆的經驗都不太好，首場比賽都遇上厄運。在2012年歐國盃，波蘭是主辦國，波蘭首場分組賽對希臘，當兩隊踢成1：1時，在68分鐘，施捷斯尼侵犯了單刀的沙賓基迪斯，被罰紅牌兼輸12碼。不過，希臘的加拉高尼斯射失12碼，最後兩隊踢成1：1。在之後兩場分組賽，波蘭都以泰頓（Przemysław Tytoń）把關。最終，波蘭這屆一3戰僅得2分，排A組榜尾出局。

【施捷斯尼2012年首戰對希臘領紅被逐】

【施捷斯尼2012年領紅被逐的片段】

到2016年歐國盃，施捷斯尼再次為波蘭把關，首場分組賽面對北愛爾蘭，他力保不失，幫球隊以1：0贏波，但施捷斯尼在這場比賽觸傷大腿，缺席了餘下的比賽。由第2場分組賽到8強，波蘭都改由法比安斯基打正選，最後波蘭在8強互射12碼被葡萄牙淘汰。

【2016年首戰對北愛爾蘭受傷】

到今屆，施捷斯尼遇到的厄運就是擺烏龍。樂觀點去想，比起上兩屆的停賽及受傷，他今屆至少可以在第2場分組賽繼續上陣。

此外，今屆歐國盃暫時出現了兩個烏龍球，都是來自祖雲達斯的球員，除了施捷斯尼外，還有土耳其中堅美列迪美羅對意大利擺烏龍。

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