【龍舟】香港遊艇會吉列島盃龍舟賽　菲律賓「姐姐隊」成焦點

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-15 13:58

龍舟競賽是慶祝端午節重要的活動之一，香港遊艇會周日（13日）在銅鑼灣吉列島旁海濱舉辦第二屆「吉列島盃龍舟賽」（Kellett Island Cup）。賽事以「小龍」進行，吸引26個體育會及機構，共派出87支隊伍參賽。

今屆賽事焦點落在菲律賓籍龍舟健兒隊「Filipino Dynamo」身上，34位成員分成兩隊出戰銀盃的女子組。「Filipino Dynamo」由一班家庭傭工組成，並熱愛扒龍舟，團隊成立3年，每年均在端午節或之前出戰龍舟賽事，目的就是投入本地社區盛事。

菲律賓籍龍舟健兒隊「Filipino Dynamo」首次出戰「吉列島盃龍舟賽」。（由香港遊艇會提供）

雖然她們最終未能晉身準決賽，隊長莉娜雅（Renia）指隊員在新冠肺炎疫情下，訓練次數大減，惟慶幸隊員每次都爭取時間訓練，對此感到高興。

隊長莉娜雅（Renia、右）指成員在賽前把握放假時間努力訓練，對此感到高興。（由香港遊艇會提供）

擁有主場之利的香港遊艇會龍舟健兒，分別在金盃公開組、女子組以及混合組勇奪亞軍，在銀盃公開組及銅盃青少年混合組榮獲第三名。

賽事設4大盃賽，分別為金盃、銀盃、下設女子、公開、混合經別，青銅盃及銅盃則分別設有企業混合及青少年混合組別作賽，賽道為200米直線賽道，每個組別均設初賽、準決賽及決賽。

全日賽事共約650名本地及居港外籍人士參賽，氣氛熾熱。（由香港遊艇會提供）

同場加映：▼▼首屆陸上龍舟比賽戰況▼▼