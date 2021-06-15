歐國盃｜法國靠曉姆斯擺烏龍挫德國　麥巴比賓施馬各「食詐糊」

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 06:04

歐洲國家盃最後一場首輪分組賽，F組的德國在慕尼黑的主場迎戰法國，兩隊初段踢成均勢，德國的曉姆斯在20分鐘擺烏龍，法國領先1：0。法國換邊後有麥巴比及賓施馬「食詐糊」，但仍然保住勝局，以1：0擊敗德國。德國史上首次在歐國盃第一場比賽輸波。

法國排出常用的4-3-3陣式，中場3人組選擇兩守一攻的組合，尼高路簡迪及拉比奧特會重守多於攻，給予保羅普巴更大的進攻自由度。另一有享進攻自由度的是基沙文，他可以跑到兩翼，亦可以在賓施馬及麥巴比身後支援。

德國排出一套經驗豐富的正選，平均年齡為28歲347日，是德國自2000年歐國盃對羅馬尼亞（30歲86日）以來，在大賽排出平均年齡最大的陣容。35歲的德國隊長紐亞第100次代表國家隊披甲，他是首位得到100頂「喼帽」的德國門將。德國今場以3中堅迎戰法國，魯賓高辛斯及甘美治在防守時會退至防線，形成5後衛。

普巴接應角球一頂高出。（路透社）

兩軍初段大多是中場爭奪，甚少組織到攻勢入對方禁區，連起腳機會也不多。法國入局較快，在16分鐘，由基沙文斬角球，保羅普巴搶到魯迪格身前一頂，皮球越楣而去。1分鐘後，基利安麥巴比在禁區頂面對馬菲亞斯真達，推大位起腳一抽，被紐亞撲出底線。

麥巴比推大位起右腳一射，被紐亞撲到。（路透社）

20分鐘，法國在右路策動，保羅普巴突然一腳長傳改變方向，送往禁區的無人地帶。此時左閘盧卡斯靴南迪斯趕到，接應長傳，傳入中路，門前的德國中堅曉姆斯雖然佔了先機，搶在麥巴比身前，但他情急之下，一腳將皮球踢入自己網窩。這是德國在歐國盃史上首個烏龍球。法國靠烏龍球領先1：0。

【德國中堅曉姆斯20分鐘擺烏龍的一刻】

+ 3 + 3 + 3

失波後，德國似乎醒過來，努力反撲，製造到多次埋門。22分鐘，湯馬士梅拿接應魯賓高辛斯的左路傳中一頂斜出。27分鐘，德國在禁區頂博到罰球，卻奧斯主射高出。38分鐘，魯賓高辛斯左路傳中省到人彈高，基拿比勉強回後，根度簡凌空射門斜出。法國半場領先1：0。

拉比奧特射中柱。（路透社）

換邊後，雙方踢得更開放，攻勢梅花間竹，愈來愈多威脅攻門，鬥攻得十分精彩。拉比奧特在52分鐘接應麥巴比的妙傳，突破越位陷阱，帶入禁區，窄位起左腳一抽，中柱彈出。兩分鐘後，輪到德國有黃金機會，基拿比在遠柱無人看管，接應左路傳中，第一時間熨射高出，差點追平。

普巴今場很活躍，長傳獨到。（路透社）

66分鐘，普巴在右路長傳往左邊，麥巴比接應，推入禁區，甘美治且戰且退。面對3名德國守將，麥巴比都找到空位起腳，射中柱彈入。不過，旁證指麥巴比接應普巴長傳時越位，入球無效。

麥巴比今場「食詐糊」。（路透社）

85分鐘，法國再「食詐糊」，他們快攻，普巴在中圈接波後轉身，分予右路的麥巴比快放，傳予賓施馬射入。不過，麥巴比原來越位在先，經過視像助理裁判核實後，入球無效。

賓施馬完場前射入，但因為傳球給他的麥巴比越位在先，入球無效。（路透社）

儘管麥巴比及賓施馬先後「食詐糊」，但最終法國都保住勝局，在慕尼黑以1：0擊敗德國，全取3分。法國下場會對匈牙利，而德國就要硬撼葡萄牙。

法國正選陣容：4-3-3

門將：洛里斯 後衛：班捷文柏華特、派斯奴甘佩比、華拉尼、盧卡斯靴南迪斯 中場：拉比奧特、尼高路簡迪、保羅普巴 前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比

德國正選陣容：3-4-3

門將：紐亞 後衛：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格 中場：甘美治、根度簡、卻奧斯、魯賓高辛斯 前鋒：夏維斯、基拿比、湯馬士梅拿

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