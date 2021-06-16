歐國盃熱話｜魯迪格守普巴化身德國鹹豬手　滑翔傘亂入迪甘斯嚇親

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-16 10:28

歐洲國家盃「死亡F組」周二（15日）深夜登場，德國主場惡鬥法國必然是焦點大戰，曼聯中場普巴閃耀全場，交出多腳精彩傳送。普巴的一舉一動同樣是焦點，今仗更慘遭「毒手」，一嘗正宗「德國鹹豬手」的滋味。 另外，有環保機構把握機會，開賽前以滑翔傘在安聯球場上空宣傳「不要石油」，卻發生小意外，出現極驚險的一幕。

歐國盃F組重頭戲，德國主場大戰法國，憑普巴一球精彩妙傳令德國中堅曉姆斯「擺烏龍」，結果法國一球力克德國。這名曼聯中場今仗助攻助守，多次傳出致命傳送，賽後獲選為今仗最佳球員。

法國靠曉姆斯擺烏龍挫德國 麥巴比賓施馬各「食詐糊」

普巴今仗表現突出，獲選為最佳球員。（Getty Images）

【德國中堅曉姆斯20分鐘擺烏龍的一刻】

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魯迪格奇招防守普巴

普巴今仗表現八面玲瓏，德國眾將束手無策，守將魯迪格唯有出此下策。戰至上半場末段，魯迪格負責防守普巴，任務在身，這名車路士守將試圖以奇招阻止普巴。魯迪格化身「痴漢」，先以下巴緊貼普巴的背部，多次嘗試咬向對方，繼而再施展「德國鹹豬手」，雙手從後大力揸向普巴胸部，被「非禮」的普巴立即慘叫一聲，如此大動作，竟能逃過球證法眼。

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普巴與魯迪格的「親密舉動」，隨即在網上瘋傳，更有網民指魯迪格是「蘇亞雷斯2.0」。普巴賽後直言這僅是一件小事，指出魯迪格只是輕輕咬他一下，「我認為當刻他（魯迪格）輕輕咬了一下，事情已成過去，不用再拘泥。我們是多年的朋友，我不希望他因這事而停賽，如今是最好的結局。」

普巴向球證投訴，最終魯迪格未有被罰。（Getty Images）

▼點圖逐格睇：普巴「被非禮」 ▼

歐洲國家盃作為足球盛事，是宣傳的大好機會，除了廣告商，環保團體亦希望分一杯羹。開賽前，環保團體《綠色和平》（Greenpeace）在球場上空以滑翔傘宣揚「不要石油」（Kick Out Oil）的訊息，針對今屆賽事的贊助商之一的福士汽車（Volkswagen）。

魯迪格立即上前問候亂入的男子。（Getty Images）

▼點圖睇：滑翔傘亂入德法大戰 ▼

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驚險一幕隨之上演，滑翔傘撞中球場頂部的鏡頭軌道後失控，從天而降進入球場範圍內，更高速在球迷頭頂及法國隊後備席上越過，連在場邊的法國主教練迪甘斯與助教亦須立即走避，幸好滑翔傘及時改變方向，在球場草地範圍着地，未釀成嚴重意外。這名滑翔傘駕駛員沒有大礙，魯迪格隨即上前協助及慰問，及後球場工作人員把他帶離球場。

「德法大戰」開賽前已有驚險場面，歐洲足協及後發聲明，譴責示威團體行動魯莽及危險，並確認數名球迷因這意外而送院治理，將保留法律追究的權利。

這名駕駛滑翔傘的男子隨即被帶走。（Getty Images）

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6 — Get French Football News (@GFFN) June 15, 2021

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：