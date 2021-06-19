歐國盃｜瑞典「伊巴2.0」一扭五揚名　傳奇射手預言大球會見

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-19 13:30

歐國盃E組昨晚上演瑞典對斯洛伐克，戰情平淡，瑞典最終靠12碼一箭定江山。一場悶戰，令唯一亮點更加明亮。 瑞典賽前失去叱咤多年的伊巴謙莫域，前線似乎找到希望。阿歷山大伊沙克全場頭頂腳踢，射球傳球盡現質素。他在賽後獲英格蘭名宿連尼加「出tweet」，引發趣事。

年僅21歲、效力西甲皇家蘇斯達的伊沙克（Alexander ISAK），為瑞典今仗最搶鏡一員。他一次福至心靈的「no-look pass」，殺對手後防措手不及，最終導致奠定勝局的12碼。伊沙克賽後獲選最佳球員，擔任評述員的連尼加（Gary Lineker）賽後在twitter發文，認為伊沙克已成搶手貨：「伊沙克將惹來歐洲各球會注意，毋庸置疑。卓越的才華。」

伊沙克身高達1.92米，卻頗為靈活，腳下功夫出色。（Getty Images）

伊沙克出席賽後記者會，沒有飲可樂或拿啤酒，靦覥表現加上「世界仔」回應，一樣引人注目。記者向伊沙克提到連尼加讚賞他，他顯然不太知道誰是連尼加，頓時「黑人問號」：「我唔知佢係邊個呀。係唔係錄影廠嗰啲前球員？」

麻煩P返3個問號。（影片截圖）

記者進而表示，連尼加是1986年世界盃神射手。有人提場，伊沙克從一臉狐疑，秒速展露笑容「我嗰陣未出世呀，但係都有少少知佢係邊個嘅。」

笑得幾可愛。（影片截圖）

獲得傳奇射手盛讚，伊沙克昨仗表現，令人印象深刻。伊沙克在悶戰中取得5次射門，而且功架十足。他在下半場先後以頭槌二傳隊友，及直接攻門，均令斯洛伐克門前風聲鶴唳。

連尼加奪得世界盃神射手時，伊沙克還未出世。（Getty Images）

及後他個人表演，從中圈內接到來球，開始推進，連續擺脫4名斯洛伐克球員共5度纏鬥，最後製造相當不俗的射門，只是未足考驗左飛右撲的斯洛伐克門將杜巴夫卡（Martin Dubravka）。但護球能力、身體對抗力及射術，表露無遺。

伊沙克「球王片」素材：一扭五（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

雖然未能取得入球，但伊沙克及後一次傳送，助隊友古艾臣（Robin Quaison）突入禁區，結果被杜巴夫卡撲跌，獲得12碼，由科斯貝治（Emil Forsberg）奠定勝局。

伊沙克「球王片」素材：no-look pass（按圖放大）

伊沙克的父母來非洲國家厄立特里亞，在瑞典超球會AIK蘇納出道，轉投德甲多蒙特未能上位，但外借荷甲威廉二世嶄露頭角，惹來皇蘇於19年夏天收歸旗下。他在今季西甲表現大有進步，聯賽射入17球，助球隊在西甲奪得近年最佳的第5名，及捧走延期至今年舉行的19/20年度國王盃。英超阿仙奴傳聞有意招攬他加盟。

雖未有入球，但伊沙克表現惹人好感，有望在本屆賽事後升價。（Getty Images）

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