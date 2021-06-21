歐國盃｜蘇格蘭中場基莫亞患新冠肺炎　無緣出線生死戰鬥克羅地亞

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-21 20:12

歐國盃D組榜末球隊蘇格蘭，星期二深夜爭奪出線的生死戰前傳來壞消息。 車路士新星比利基莫亞（Billy Gilmour）在逼和英格蘭之後，確診新冠肺炎，須立即隔離10天。

蘇格蘭足總公布基莫亞確診，聯絡衛生部門後，須立即隔離10天，肯定不能出戰星期二（22日）深夜主場對克羅地亞的D組尾輪賽事。蘇格蘭現時在D組與克羅地亞同得1分，因得失球較差而包尾，求出線許勝不許和。公布暫未有提及任何密切接觸者的消息，值得留意蘇格蘭及英格蘭，會否有球員因而受影響。

英格蘭啞火史東斯頭槌中柱 蘇格蘭部署得宜踢出精彩一戰

基莫亞在英格蘭一戰首次為蘇格蘭正選上陣，中場助攻助守，盯實哈利卡尼。（Getty Images）

【基莫亞逢首度正選就有MVP？！】

20歲的基莫亞在D組重組戲作客英格蘭，首次為蘇格蘭正選上陣，坐鎮中場，毫不怯場。他比賽76分鐘，傳球成功率逾九成，8次搶回控球，在串連及攔截方面都有上佳表現。第一次為蘇格蘭在大賽上陣，即獲選為全場最佳球員，勢必成為蘇格蘭爭取出線的重要棋子。希望變成失望，蘇格蘭領隊奇勒極可能安排對英格蘭時串演中堅的麥湯米尼，回到中場。

【基莫亞對英格蘭表現出色，希望圖中各人身體健康】（按圖放大）

+ 6 + 6 + 6

此外，效力巴塞隆拿的法國前鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）成為「傷膝青年」，剛仗F組次輪對匈牙利時後備上陣半小時，便因膝部受傷離場。法國足總公布迪比利賽後接受檢查，因康復需時，不宜留在隊內，「與隊醫及主教練迪甘斯討論後，他在餘下賽事無法上陣」。

「腳患馬」丹比利又受傷，歐國盃提早畢業。（Getty Images）

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【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：