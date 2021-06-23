歐國盃｜英格蘭又靠史達寧奠勝首名晉級　踢捷克落小組第3名

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-23 05:57

歐洲國家盃D組，英格蘭靠史達寧接應基亞利殊的傳中頂入，在溫布萊球場以1：0擊敗捷克，3戰得7分，以小組首名晉級16強，下圈會對F組次名，有機會遇上法國、德國、葡萄牙或匈牙利。捷克雖然輸波，但靠住4分，可以成為其中一支最佳小組第3名入淘汰賽。

比起上場對蘇格蘭，英格蘭作出4個變動，首先中堅哈利馬古尼傷癒復出，取代泰朗明斯踢中堅，基爾獲加重返正選，取代列斯占士踢右閘。

中前場方面，基亞利殊正選登場踢攻中，取代隔離當中的美臣蒙特，布卡約沙卡亦首次獲正選，菲爾科頓不入大軍名單，與史達寧等協助哈利卡尼攻堅。美臣蒙特及芝維爾因為與確診新冠肺炎的蘇格蘭中場基莫亞有接觸，要隔離，未能披甲。

至於捷克的正選與上場踢和克羅地亞一樣，暫時並列射手榜首的安德列舒希克繼續正選攻堅。

英格蘭對捷克正選11人（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

英格蘭初段踢得較主動，攻勢入肉。2分鐘，左閘勞基梳爾找到機會放高波長傳，史達寧接應入到禁區，單刀面對出迎的門將華斯歷克，果斷地起右腳挑射笠過對方，可惜中柱而出。

史達寧接應梳爾的傳球，入到禁區單刀，但笠射中柱彈出。（路透社）

12分鐘，英格蘭陣地戰進攻，布卡約沙卡右路傳中未能製造威脅，落到哈利卡尼腳下後分予左邊的基亞利殊，這名7號球員盡顯個人能力，力敵兩名守將，爆落底線傳中，力度恰到好處，遠柱的史達寧門前頂入，領先1：0。英格蘭首輪對克羅地亞也是靠史達寧一箭定江山贏波。

【多角度看史達寧頭槌建功一刻】

+ 5 + 5 + 5

【史達寧慶祝入球】

+ 2 + 2 + 2

英格蘭的表現在捷克之上，差點拉開比數。踢到26分鐘，後場的哈利馬古尼放直線長傳，直入捷克腹地，找到哈利卡尼，卡尼入到禁區作勢起左腳射，騙倒對方球員，之後再用右腳射門，被捷克門將華斯歷克撲出。

哈利卡尼的右腳施射被撲出。（路透社）

踢到上半場中段，捷克才企穩陣腳，組織到埋門。28分鐘，湯馬士賀利斯禁區外遠射，角度刁鑽，但被比克福特撲出底線。35分鐘，捷克左路傳中，遠柱的積及贊圖接應之前，梳爾奮不顧身解圍，皮球落到湯馬士蘇錫克腳下，但他一射偏離目標。

捷克的湯馬士蘇錫克有腳射門被英格蘭守將封到。（路透社）

英格蘭上半場的側擊很凌厲，左靠梳爾，右靠沙卡，輪番衝擊捷克。37分鐘，梳爾壓上前場，左路底線傳中，省中華迪美高法爾後，皮球改變方向，直滾向龍門，華斯歷克反應快，落地撲出底線。

沙卡代替菲爾科頓踢正選右翼，上半場十分活躍。（路透社）

領先1：0的英格蘭上半場佔6成控球，但射門方面兩隊十分接近，英軍5次射門2次中目標，而捷克亦有追平的機會，同樣5次射門1次中目標。

換邊後，戰情突然變得平淡，英格蘭及捷克都收油，變成悶戰。英格蘭逐步將拉舒福特、查頓辛祖、泰朗明斯、佐敦軒達臣及祖迪比寧咸等換入場。當兩隊末段換上大批副選後，戰局才有點改善，雙方開始積極一點。

捷克下半場只有兩腳不中目標的埋門，全場7射僅1中目標；在83分鐘，柏赫特射門偏離目標。英格蘭更加誇張，下半場沒有任何正式埋門，維持上半場5射2中的數據至完場。

後備入替的佐敦軒達臣在完場前射入，但越位在先。（路透社）

不過，在86分鐘，幾名英格蘭後備球員曾合力將皮球送進網窩。查頓辛祖及拉舒福特在右邊組織配合，後者底線傳中，引起捷克禁區內的混亂，祖迪比寧咸彈向前，交予龍門口的佐敦軒達臣射入，但軒達臣越位在先，入球無效。

歐國盃D組最後積分榜。（歐洲足協官網截圖）

最終英格蘭維持1：0勝局完場，在D組3戰不敗，以2勝1和得7分，在沒有失球之下以首名晉級16強。英格蘭在16強的對手會是F組次名，有可能會是法國、德國、葡萄牙及匈牙利其中一隊。

捷克賽前原本排榜首，但輸波後跌落第3位，他們不但被英格蘭搶走首名，還被同得4分的克羅地亞過頭。捷克與克羅地亞對賽成績打和，得失球同樣是+1，克羅地亞有4個入球而捷克只得3球，所以克羅地亞以得球較多進佔小組次名。雖然捷克失落次名，但他們得4分，肯定可以成為其中一支最佳小組第3名入16強。

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加、史東斯、哈利馬古尼、勞基梳爾 防中：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯 攻中：布卡約沙卡、基亞利殊、史達寧 前鋒：哈利卡尼

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、真保尼爾 防中：湯馬士賀利斯、湯馬士蘇錫克 攻中：馬素普斯、達列達、積及贊圖 前鋒：柏德列舒希克

D組賽前形勢：捷克及英格蘭同得4分，已經提早獲得出線席位，捷克以較佳得失球排榜首，所以如果英格蘭末輪與捷克和波的話，捷克就會取得首名出線，而英格蘭就得次名。如果英格蘭想得首名晉級的話，今場一定要擊敗捷克，但D組首名在16強會對「死亡F組」的次名，有機會遇上法國、德國或葡萄牙，所以英格蘭會不會有走線的考慮呢？至於克羅地亞及蘇格蘭同得1分，克羅地亞以較佳得失球排第3，兩隊末輪正面交鋒，都要爭取3分出線，若果兩隊和波，則是兩敗俱傷，一起出局。

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：