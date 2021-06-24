歐國盃｜即睇16強球隊名單及開波時間　養精蓄銳等星期六晚睇波

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歐洲國家盃16強全數出爐，德國及葡萄牙成為最後兩支獲得出線資格的球隊，其中德國驚險追平匈牙利後，以F組次名晉級，將會在16強遇上英格蘭。

8場16強比賽將於香港時間星期六深夜展開，一連4日共上演8場比賽，決出8強隊伍。

【歐國盃16強席位全部出爐】（按圖放大）

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🎈🎈26/06（星期六）⚽⚽

⚽午夜0：00　威爾斯（A組次名）　VS　丹麥（B組次名）

⚽深夜3：00　意大利（A組首名）　VS　奧地利（C組次名）

🎈🎈27/06（星期日）⚽⚽

⚽午夜0：00　荷蘭（C組首名）　VS　捷克（D組第3名）

⚽深夜3：00　比利時（B組首名）　VS　葡萄牙（F組第3名）

🎈🎈28/06（星期一）⚽⚽

⚽午夜0：00　克羅地亞（D組次名）　VS　西班牙（E組次名）

⚽深夜3：00　法國（F組首名）　VS　瑞士（A組第3名）

🎈🎈29/06（星期二）⚽⚽

⚽午夜0：00　英格蘭（D組首名）　VS　德國（F組次名）

⚽深夜3：00　瑞典（E組首名）　VS　　烏克蘭（C組第3名）

【歐國盃各組最後積分榜形勢（按圖放大）】

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

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歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄　附球衣號碼

24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：

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