歐國盃｜即睇16強球隊名單及開波時間　養精蓄銳等星期六晚睇波

撰文：顏銘輝
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歐洲國家盃16強全數出爐，德國及葡萄牙成為最後兩支獲得出線資格的球隊，其中德國驚險追平匈牙利後，以F組次名晉級，將會在16強遇上英格蘭。
8場16強比賽將於香港時間星期六深夜展開，一連4日共上演8場比賽，決出8強隊伍。
【歐國盃16強席位全部出爐】（按圖放大）
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🎈🎈26/06（星期六）⚽⚽
⚽午夜0：00 威爾斯（A組次名） VS 丹麥（B組次名）
⚽深夜3：00 意大利（A組首名） VS 奧地利（C組次名）
🎈🎈27/06（星期日）⚽⚽
⚽午夜0：00 荷蘭（C組首名） VS 捷克（D組第3名）
⚽深夜3：00 比利時（B組首名） VS 葡萄牙（F組第3名）
🎈🎈28/06（星期一）⚽⚽
⚽午夜0：00 克羅地亞（D組次名） VS 西班牙（E組次名）
⚽深夜3：00 法國（F組首名） VS 瑞士（A組第3名）
🎈🎈29/06（星期二）⚽⚽
⚽午夜0：00 英格蘭（D組首名） VS 德國（F組次名）
⚽深夜3：00 瑞典（E組首名） VS 烏克蘭（C組第3名）
【歐國盃各組最後積分榜形勢（按圖放大）】
歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）
歐國盃｜睇波必備資料！24支決賽周球隊球員名單全錄 附球衣號碼
24路大軍名單（按圖放大）：
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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：
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