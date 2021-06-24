歐國盃︱丹麥、匈牙利送上最大驚喜　黑馬土耳其包尾出局最難估

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-24 21:46

歐洲國家盃（歐國盃）分組賽完結，最大驚喜首推開賽前最被看淡的匈牙利。身處三大熱門法國、葡萄牙和德國的死亡F組，他們不單沒有如外界所料成為三隊搶得失球下的箭靶，甚至距離奇蹟出線只差6分鐘。 因不同原因被看淡的丹麥、意大利和荷蘭，表現同樣令人眼前一亮；相反，賽前被視為黑馬的土耳其三戰全敗出局，成為分組賽階段最大驚嚇。

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分組賽最大驚喜1號佳麗：匈牙利

分組賽最大驚喜1號佳麗：匈牙利。（Getty Images）

匈牙利或許是24支決賽周球隊中最不幸的一隊，幾經辛苦在附加賽殺敗保加利亞及冰島，連續兩屆征戰歐國盃，卻被編入最難踢的死亡F組。賽前已被外界視為法國、葡萄牙和德國三大強隊的「獵殺對象」。他們陣中沒有球星，唯一一顆觸目新星蘇保斯拉爾（Dominik SZOBOSZLAI）大腿受傷緣盡歐國盃，只靠餘下兩名萊比錫「師兄」、門將古拉施斯（Peter GULACSI）和中堅韋利柯賓（Willi Orban）守住後方。

首仗0：3不敵上屆冠軍葡萄牙後，全世界以為匈牙利經已「玩完」，意想不到的是，第二仗出戰世界冠軍法國，匈牙利竟是率先入球一隊。球隊在全場球迷吶喊助威下，踢出士氣和鬥志，法國一班球星或許太久沒有面對座無虛席、賓墟一樣的場面，一度踢得茫然不知所措。這場波最終踢成1：1，匈牙利主場之利quota已用完，連唯一武器也失去，最後一仗作客德國，當然再次被睇低一線。

面對大賽巨人德國，匈牙利奮勇作戰，開賽11分鐘已領先，並將優勢維持至下半場。被扳平後僅兩分鐘，便能再度領先2：1，這個戰果維持至84分鐘，可惜出線在望之際，德國追成2：2。即使如此，匈牙利在死亡F組面對三大熱門能夠奮戰到最後一刻，無論勇氣、鬥志和發揮各方面一切也教人敬佩。匈牙利是今屆賽事少數全面開放球場的主辦國，兩場主場賽事踢出士氣，全場落力打氣的球迷功不可沒，並又一次印證球迷對足球比賽如何重要。

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分組賽最大驚喜2號佳麗：丹麥

丹麥上下心中只有一個人：艾歷臣。（Getty Images）

丹麥以另一原因，帶來分組賽一大驚喜。首仗對芬蘭主將基斯甸艾歷臣幾乎魂斷球場，震驚全球，比賽一度中斷，近兩小時重啟後丹麥一班球員失魂落魄，終以0：1敗陣。艾歷臣大難不死，隊友誓言為他而戰，加上主場球迷加持，面對同組最強的比利時上半場踢出超水準，開賽僅兩分鐘已領先。

將士用命下，丹麥一人跑多步，逼得FIFA世界排名第一的比利時透不過氣。後者半場時急急換入主將迪布尼，隨即扭轉戰局，丹麥1：2再吃敗仗，出局似是無可避免。然而他們未有放棄，最後一仗對俄羅斯再次奮勇作戰，以4：1勝出漂亮一仗，驚喜地小組次名出線。

失去中場指揮官艾歷臣，丹麥實力大打折扣下，仍能憑一顆為隊友而戰的心，踢高一班波，由小組包尾到奇蹟出線，譜寫今屆賽事動人一章。

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+ 3 + 3 + 3

分組賽最大驚喜3號佳麗：意大利

決賽周前被看淡的意大利，表現令人眼前一亮。（路透社）

錯過2018世界盃決賽周的傳統強隊意大利，在主帥文仙尼領軍下，踢出跟昔日不一樣的進取風格，在A組3戰全勝出線，令不少專家大跌眼鏡。相比起昔日星光熠熠的陣容，這支沒有巨星領軍的意大利，充滿機動性，中前場活力十足，球隊以老帶新，保持防守上的優勢之餘，侵略性大增。

他們在3場分組賽不失一球，美中不足的是，對手威爾斯、土耳其和瑞士實力比想像中弱，未能為意大利帶來考驗。16強對手只是奧地利，晉級8強的機會高唱入雲。屆時他們要面對比利時對葡萄牙的勝方，面臨真正考驗。

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分組賽最大驚喜4號佳麗：荷蘭

荷蘭陣容看似平平無奇，如今卻大有機會入四強。（Getty Images）

橙衣軍團是另一支決賽周前被一致睇低一線的傳統強隊。他們失去後防大將雲迪積克，防線漏洞不少，前線單靠迪比一人，恐怕獨力難支。首仗對烏克蘭，他們便曾在領先2：0的情況下，一度被對手追平2：2，完場前才攻入致勝球贏3：2。

或許由於北馬其頓和奧地利真的實力太弱，之後兩仗荷蘭順利取勝，成為比利時和意大利以外，唯一能在分組賽3戰全勝的球隊。荷蘭看似贏得符符碌碌，不能否認的是，運氣是大賽的重要部分，16強面對捷克，若能晉級8強僅為威爾斯對丹麥的勝方，大有機會晉身最後4強。如能達成，這個成績已超乎絕大多數人預期。

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三支令人失望球隊：土耳其、俄羅斯、烏克蘭

土耳其的表現令人大失所望。（Getty Images）

相對以上4隊，今屆賽事有3支球隊令人失望，當中首推土耳其。他們在外圍賽與法國同組，兩戰世界盃冠軍取得1勝1和的佳績，保持不敗，最後僅以2分之差落後榜首法國得次名晉級決賽周。土耳其在外圍賽的防守相當強大，10場只失3球，有8場保持清白之身。

陣中有李斯特城中堅蘇恩古夥拍祖雲達斯的美列迪美羅，右閘有為里爾贏法甲冠軍的薛基施歷，還有進攻中場耶斯斯及前鋒布拉卡爾馬斯，前中後三線骨幹不差，A組對手只有意大利實力較強，決賽周前被視為今屆黑馬之一。不料他們分組賽3戰全敗，包尾出局，後防漏洞處處，表現與預期落差甚大，令人大失所望。

俄羅斯和烏克蘭即使本身實力不強，他們踢出來的水平仍較預期更弱，尤其俄羅斯在最後一輪分組賽1：4大敗丹麥腳下，被對方搶走出線席位。與荷蘭同處C組的烏克蘭，實力理應不遜奧地利，對戰時竟完全落入下風並以0：1落敗，最後僅靠2：1戰勝決賽周24隊之中實力最弱的馬其頓那3分出線，兩隊表現同樣意外地差。

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