歐國盃｜英格蘭相隔55年大賽再淘汰德國　足球回家不是夢？

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-30 03:36

「It's Coming Home」，英格蘭球迷如今高呼這一句絕不為過，在溫布萊主場兩球淨勝宿敵德國躋身8強，一吐多年的烏氣。 與英格蘭同屬下線的荷蘭爆冷出局，連衝擊決賽最大勁敵也提早畢業，難怪英軍球迷如此興奮。

英格蘭與德國兩大宿敵在今屆歐洲國家盃16強碰頭，必然成為眾人焦點所在。「英德大戰」在溫布萊球場上演，兩軍全場踢得謹慎，戰至下半場中後段才打破僵局，史達寧搶點撞射破網，75分鐘先拔頭籌，加上哈利卡尼接應基亞利殊的傳中頭槌建功，攻入今屆開齋入球，同時助英軍奠定兩球勝局，55年首度大賽淘汰德國，殺入歐國盃8強。

英格蘭淘汰德國晉級8強 史達寧開紀錄 哈利卡尼開齋

【多角度看史達寧為英格蘭開紀錄】

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【多角度看哈利卡尼頂破紐亞的大門】

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位處下線的「三獅軍團」晉級後，將與烏克蘭及瑞典的勝方爭入4強，一旦再過一關，對手將會是捷克或丹麥，4支球隊也不是傳統勁旅，牌面上英軍殺入決賽的難度不算太高，加上4強及決賽皆在溫布萊上演，重演1966年主場贏大賽的一幕絕不是夢，難怪英格蘭球迷們已高唱「Football's Coming Home」。

英格蘭分組賽兩勝一和，3戰不敗兼零失球，對上一次大賽分組賽做出相同的戰績，正正是1966年的世界盃。英軍當年首仗淘汰賽1球力克阿根廷，今仗兩球淨勝德國，後防繼續力保清白之身，成功再次複製當年的奪冠走勢。

英格蘭在歐洲國家盃未曾打入決賽，最佳戰績是1968年1996年的4強，今屆或許有望改寫在歐國盃的最佳成績。

足球今屆回家，相信是不少英軍球迷的願望。（Getty Images）

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足球能否「回家」，如今依然言之尚早，畢竟波是圓的，不過無庸置疑今次是爭標的大好機會。近期化身「口水佬」的摩連奴直言「英德大戰」是決賽席位前哨戰，出線一隊便可以殺入決賽。

贏冠軍，運氣絕不可少，英格蘭傳奇前鋒舒利亞指今屆集合天時地利人和，坦言爭標形勢可一不可再，「抽籤算得上是十分有利，加上可以在溫布萊出戰其中6場賽事，在現場球迷的吶喊助威下，我認為這是英格蘭贏得歐國盃的最佳機會。」

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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