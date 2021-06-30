歐國盃｜基亞利殊入替激活英格蘭進攻　關鍵之人策劃兩球擊敗德國

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-30 04:49

基亞利殊成為今場英格蘭的致勝關鍵。 在基亞利殊入替前，英格蘭的攻勢單調，進攻球員各自為戰，較少配合，球隊主要靠死球製造埋門。不過，基亞利殊入場後連繫了英軍中前場，他先以一記冷靜的分邊傳給梳爾，才造就到史達寧的入球；之後他送出傳中，助攻哈利卡尼頂成2：0。這名25歲阿士東維拉中場今屆雖然只得115分鐘上陣，但已經錄得兩次助攻。

69分鐘是「英德大戰」的分水嶺，兩隊在僵局之下同時選擇在這個時間作出第一個換人，其中英格蘭由基亞利殊入替布卡約沙卡，領隊修夫基這個決定影響了這場比賽的勝負走向。

基亞利殊賽後透露：「修夫基只是叫我上陣，叫我好好展示自己的能力，就像平時那樣帶住笑容踢出自己的風格。很幸運地，我取得一次助攻。」

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基亞利殊入替，改變了這場比賽的走向。（路透社）

換人前，英格蘭以史達寧、哈利卡尼及布卡約沙卡攻堅，但3人各自為戰，卡尼在最前孤掌難鳴；沙卡在右路多次挑戰魯迪格，但他踢法簡單，尋求落底傳中的機會為主；史達寧令人又愛又恨，雖然在上半場有次精彩的射門，但經常獨食浪費傳球機會。英格蘭在生波的威脅不多，反而靠捷比亞的傳中，加上哈利馬古尼的頭槌，多次在德國禁區製造險象。

【基亞利殊策動第一個入球過程】

+ 2 + 2 + 2

【多角度看史達寧為英格蘭開紀錄】

+ 3 + 3 + 3

不過，當基亞利殊入替沙卡後，英格蘭的前場進攻出現變化，他成為球隊中前場的連繫者。史達寧在75分鐘的入球背後，正是來自基亞利殊的穿針引線。

當時卡尼在禁區頂接過史達寧的傳球後，轉身橫傳予禁區邊的基亞利殊。基亞利殊作勢想推大位，引開德國右翼衛甘美治的注意，但其實輕輕一撥，予左路疊瓦上來的梳爾入禁區。梳爾無人看管，一腳傳中，史達寧射成1：0。

【基亞利殊助攻卡尼入球過程】

【多角度看哈利卡尼頂破紐亞的大門】

+ 5 + 5 + 5

在基亞利殊入替前，很少見到英格蘭有這種層層遞進的攻勢，也鮮見梳爾有空位入楔禁區。卡尼2：0的入球與第一球有點似，同樣是由中至左，再傳回中路製造入波。當時是85分鐘，梳爾在中場搶到基拿比腳下球，一直在中路推進打反擊。

基亞利殊的走位很聰明，他在左路找到德國的缺口，脫離了對方右中堅馬菲亞斯真達的防守區域，而甘美治則趕不及跑來。梳爾也看得到，斜傳無人看管的基亞利殊，後者送出傳中，由卡尼頂入。

基亞利殊入場後有7次觸球。（路透社）

基亞利殊激活了英格蘭的生波進攻，將卡尼、史達寧及梳爾等連繫上來。雖然他入場後只有7次觸球，但其中兩次就為英格蘭製造了兩個入球，一次是傳予助攻球員，另一次則是直接助攻。

雖然他不是這支英格蘭的必然正選，今屆歐國盃只上陣115分鐘，但他已經交出兩次助攻，另一次是分組賽對捷克傳中助攻史達寧。儘管基亞利殊今屆尚未有任何射門，但他的盤扭、傳球及創造力是英格蘭不可多得的進攻元素。

基亞利殊成為今場英格蘭的致勝關鍵。（Getty Images）

基亞利殊賽後說：「我很享受，當球迷呼喊你的名字時，感覺總是美好的，但個人不重要，最緊要的是團隊。我被換上陣，盡力去創造機會，參與了第一個入球，之後再送出助攻。雖然我剛上陣時很易滑倒，但我覺得這場自己表現很好。」

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