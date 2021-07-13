東京奧運︱香港人「家鄉」首辦時仍用茅廁　二度主辦再迎馬桶革命

香港人熱愛到日本旅遊，不少人甚至開玩笑說去東京是「返鄉下」。一個雲集美食、購物、娛樂和景點的旅遊天堂，第二度主辦東京奧運開幕在即，有沒有想過半世紀前，她首次主辦奧運時是什麼模樣？

作為二戰戰敗國，日本人曾經活在水深火熱之中。1964東京奧運扭轉世人對她的印象，由一個仍在用茅廁、噪音污染程度嚴重到令人自殺的落後國度，逐步發展為全球最先進的城市連，甚至連廁所也先進過人。

（東京奧運今昔．系列之一）



日本的電動馬桶無人不愛，今屆東京奧運他們再來一場廁所科技革命，將旅客必經的機場、鐵路和熱門景點廁所，全部升級為智能坐廁，市政府矢志將市內高科技馬桶比例由40%提升至100%。

這還不止，千駄ケ谷駅外有一棟型格十足的「飄浮」公廁，日本設計師坂茂更破天荒建造一所透明公廁——讓公眾可從外看清廁所潔淨程度，考慮是否進入，一旦入內後，高科技玻璃屏幕會變成不透明，讓人歎為觀止。可惜一場疫情禁止海外觀眾入場，暫時只有運動員在當地人能享用。

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日本設計師坂茂破天荒建造一所透明公廁，既漂亮又先進。（Getty Images）

為迎接2020東京奧運，東京市政府目標將市內智能坐廁數量提升至100％。（日本駐加拿大領事館Twitter）

今時今日，實在難以想像這個科技大國，對上一次主辦奧運時的景象，竟有天淵之別。單說廁所一項，已可看到分別有多大。

日本在二戰後百廢待興，1959年宣布東京主辦1964奧運資格後，發展步伐按下加速鍵，湧入找工作的外地人愈來愈多，人口突破1000萬。

然而如此擠迫的城市，基本衛生設備仍十分落後，大部分家庭沒有抽水馬桶，只有茅坑。當時東京市23個區之中，少於四分一設有排污系統，大小二便需要定期由真空吸糞車清走。

日本作為高科技廁所大國，難以想像他們對上一次主辦奧運時，大部分家庭仍在用茅坑如廁。（Getty Images）

難以想像的東京1964

比起一場廁所革命，或許更難想像的是，市容整潔的東京半世紀前如何落魄——天空總是一片灰濛，東京到處頹垣敗瓦。到處都是破舊、污穢的木屋和寮屋。

為迎接奧運，東京市內到處都是地盤，當年沒有噪音限制，工地每天24小時不停趕工，有年輕人不堪噪音煩擾而自殺。市面上沙塵滾滾，空氣污染嚴重，人人戴上口罩，交通警攜同小型氧氣樽巡邏，走過銀座附近有個大型電子板，顯示的不止時間和氣溫，還有兩大污染物二氧化硫和一氧化碳讀數。

為迎接1964東京奧運，市內處處都是地盤。（《日本時報》）

▼▼ 1964東京奧運與現存場館▼▼

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為奧運變身超大地盤

沒有太多人理會污染和衛生問題，全國勞動力擠到來，目標一致：趕死線！

30個永久或臨時奧運場館、1萬幢樓高4至7層的住宅和辦公室、4家五星級酒店、道路擴建、沿羽田機場前往市中心的100公里超級高速公路、由機場至東京市中心的單軌列車、40公里新地鐵線，以及俗稱「子彈火車」、來往東京和大阪兩地時間減半的新幹線⋯⋯東京本身已成為一個大工地，市民不得不習慣耳邊總是似乎永不停止的噪音。

1964東京奧運開幕儀式。（路透社）

黑夜危城

當時東京人辛勞工作一天，放工後不一定可以到酒吧或澡堂輕鬆一下。東京奧運前，由於降雨量突降，東京及鄰近地區斷斷續續制水。居酒屋門外會張貼告示：「為日本的未來着想，沒有冰提供」。情況一度嚴重得有宗教人士祈求神明降雨，直到1964年10月奧運開幕時，供水才回復正常。

現今日本和東京均是讓旅客十分放心的旅遊地點，半世紀前卻不可同日而語——晚間走在街上必須打醒十二分精神，黑幫、流氓、小偷街頭巷尾四處出沒，是個相當危險的城市。再次主辦奧運，東京已連續三年獲選「全球最安全城市」。

當年仍為皇儲的明仁與太子妃美智子一起接待外賓。（網上圖片）

▼▼1964東京奧運博物館▼▼

主辦1964年奧運會，為半世紀前的東京帶來翻天覆地變化，不止讓世人見證日本戰後火鳳重生，更重要的是，短短5年時間內建造大批基礎建設，道路、房屋、鐵路和子彈火車在內，使日本踏上先進國家之路，創下經濟奇蹟光輝一頁。

56年後再辦奧運，已走在全球科技尖端的日本，看似只是錦上添花，嚴謹的日本人其實已在進行一場高科技革命，獻出一個最先進的奧運會。

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（東京奧運今昔．系列之一）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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