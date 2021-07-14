東京奧運︱子彈火車的源頭　1964 VS 2021日本尖端科技再衝刺

日本1964年首辦奧運，展現在當時令人嘖嘖稱奇的各種高科技，獲外界讚譽為「科幻小說奧運」。

時隔超過半世紀再度由東京主辦，日本人當然不會錯過今次表演機會，讓世人見證一個史上最先進的奧運會。

（東京奧運今昔．系列之二）



即使二戰後的日本百廢待興，工業和尖端科技依然是他們的強項。向來擅長包裝和推廣的日本人，完美把握1964東京奧運的舞台，奠定科技大國地位。

在此之前，奧運比賽沒有電視直播，人們只能在賽後看錄播或到戲院重溫賽事。當時日本政府與美國太空總署合作，發射人造衛星Syncom III，最初該衛星的設計只作電話通訊用途，後來一種全新壓縮科技，讓它可傳送電視訊號，向全球三分一地區直播奧運，當中馬拉松項目史上首次全程直播，1964奧運成為歷來第一個提供全球現場直播的奧運會。

1964東京奧運，馬拉松項目史上首次全程全球直播。（網上圖片）

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

1964東京「科幻小說」奧運會

日本國營電台日本放送協会（NHK），1960年才開始彩色電視轉播，4年後的奧運會直播成為他們的王牌節目。當奧運開幕禮的直播畫面同步傳送到美加和歐洲，所有人均為之驚嘆。對當時電視機尚未算普及的發展中國家來說，先進程度更如科幻小說般難以想像。

電視直播以外，1964東京奧運在轉播技術上還有很多第一次。電視播放畫面首次加入慢鏡重播和現場近距離收音，讓電視觀眾可更清楚了解比賽情況。

當年即使全球大部分家庭觀眾仍在使用黑白電視機，部分賽事史上首次以彩色畫面轉播，當中包括開幕禮，以及排球、柔道、摔跤和體操當年日本的四大強項。

1964東京奧運部分賽事同時提供彩色轉播，排球項目正是其中之一。（國際奧委會官網）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

讓奧運會步向專業

計時科技成為奧運會步向專業的另一分水嶺。1964東京奧運是史上首個完全不經人手計時的奧運會，大會首次以電腦紀錄運動員的成績，並即時顯示在場館大型電子屏幕上。

首度為奧運會計時的日本鐘錶生產商精工（Seiko），將起跑槍、石英計時器、以及衝線攝影紀錄儀器三者結合，準確紀錄賽跑成績；此外他們又在游泳池每條線道兩端池邊均裝上獨立的電子計時板，記錄每名泳手每50米成績。兩大系統可記錄游泳和徑項運動員之間百分之一秒差距，精準程度前所未見。

精工在1964奧運為大會計時，利用相關科技5年後推出全球首隻大量生產的石英手錶Seiko Astron，圖為該款手錶50周年版本。（精工官網）

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

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改變全球手錶業生態？

那年頭的手錶由機械錶主導，不時需要上鏈，對用家而言不太方便，價格亦不菲。精工宣稱他們以開發1964奧運計時系統的基礎，1969年推出全球首隻大量生產的石英手錶Seiko Astron，自此成為手錶業一方霸主，全面改變手錶市場生態。

石英錶的普及，令手錶不再是身份象徵，它價格相宜，準確度高又輕巧，普羅大眾手上幾乎人人有錶戴。生產石英錶的當然不止精工一家廠商，恰巧他們搶得頭啖湯，又能結合1964奧運的故事，自此成為一個動人的傳說，就當是這樣好了。

1964東京奧運開幕前9天，俗稱「子彈火車」的東海道新幹線高速鐵路系統通車。（東京市政府官方Twitter）

子彈火車的起源

比起手上的石英錶或電視中的直播節目，1964東京奧運對香港人來說最有感覺的產物，應該是俗稱「子彈火車」的東海道新幹線高速鐵路系統。

1959年獲得主辦1964夏季奧運會資格後，東京大興土木，興建場館、道路、房屋、酒店和鐵路，最重要一項基建，就是在5年內建成新幹線。當時不少工程出現延誤，新幹線趕及在1964年10月1日東京奧運開幕前9天通車，為全球首個高速鐵路系統，機場單軌火車亦是在當時啟用。

通車儀式由日皇裕仁主持，見證新幹線以210公里的紀錄時速行駛，東京前往大阪所需時間，由以往的近7個小時，大大縮減至4小時。東海道新幹線當時成為全球最快和最先進的鐵路系統，逾半個世紀後路線已擴展至日本全國，56年來運載量高達100億人次，至今未發生過一宗致命意外。如今東海道新幹線最高時速提升至時速322公里，往返東京至大阪兩地只需2.5小時。

現在的新幹線香港人絕對不會陌生。（Getty Images）

2020東京奧運——二度科技展覽會

2020東京奧運，日本再次將最新尖端科技帶到奧運，較為可惜的是，正當各大車廠磨拳擦掌預備爭奪無人車主場，一場世紀疫情令一場無人車軍備競賽未能如期上演，只剩下奧運官方贊助商豐田汽車（Toyota）供應無人駕駛汽車e-Palette，接送運動員穿梭機選手村和比賽場館。

雖然沒有科幻動畫高達系列巨型機構人登場，但各大廠商在奧運前已上演一場機械人科技競賽。豐田為奧運比賽場館設計一款向現場觀眾送餐和帶位的服務員機械人，惟疫情關係或無用武之地；另一廠商Arisa發明懂得多國語言的機械人，為到訪旅客指引方向和介紹景點，因不設海外觀眾關係，相信暫時也無甚發揮機會。Panasonic推出的聰明背心，幫助工作人員輕鬆搬運沉重行李，或能為運動員團隊帶來一點幫助吧。

東京奧運大會本身，推出4款功能不同的機械人，兩個吉祥物未來永遠郎（Miraitowa）和染井吉（Someity）型號負責協助接待旅客，一款裝有導航系統和人工智能（AI）的機械人負責在田徑項目收回擲出物件，以減省人手，其餘兩款幫助傳送聲音和影像，讓未能到現場觀戰的人也可通過視像技術，有如置身比賽現場。

▼ ▼東京奧運吉祥物機械人 ▼ ▼

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可持續發展是今屆奧運重要課題，奧運選手村計劃完全以氫氣發電，接送選手和旅客的汽車主要為電能車，亦有部分氫動力汽車。

選手村內的睡床床架以紙板砌成，承重量達200公斤，較一般木板更堅固，兩個人一起睡也沒問題。奧運會完結後，選手村內所有睡床都會被回收，紙製的床架可以被回收成紙製產品，而床褥就當成塑膠產品回收。

選手村每張紙板床可以承重200公斤，比木板床更堅固。（美聯社）

【東京奧運】選手村家俬曝光 全部大床紙製 聲稱可載重200公斤

1964年NHK的奧運節目直播全球，今屆奧運他們將會採用較一般高清制式（HD）像數高16倍的8K超高清影像直播全球。為籌備超高清直播，NHK在5年前已在2016里約熱內盧奧運進行測試，不過觀眾想睇超高清奧運會，先要有一部超高清的電視機。

（東京奧運今昔．系列之二）

系列之一：香港人「家鄉」首辦時仍用茅廁 二度主辦再迎馬桶革命

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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