歐國盃｜辛祖長文回應種族歧視　拉舒福特接受肩膀手術料10月復出

縱然歐洲國家盃已經曲終人散，但英格蘭在決賽的12碼風波持續，最後3輪宴客的球員不斷受到種族歧視。繼拉舒福特後，查頓辛祖透過社交網站回應事件，直言「仇恨不會勝利」，並鼓勵遇上相同遭遇的年青人勇敢面對。

另外，拉舒福特早前決定接受肩膀手術，將錯過開季的英超聯賽及歐聯，並預計於10月復出。



英格蘭在歐洲國家盃決賽互射12碼飲恨不敵意大利，最後3輪宴客的拉舒福特﹑查頓辛祖及布卡約沙卡，事後成為外界箭靶，被攻擊得體無完膚，當然少不了種族歧視。

當地一名男子上載影片，自拍辱罵3名英軍劊子手，結果被當地警方繩之於法，證明當地對一切歧視言論採取零容忍的態度。這個49歲男人被《每日郵報》起底，發現他從未入場觀看任何一場英格蘭的比賽，而且因劣行斑斑，早已被屋企附近的酒吧封殺，不准進入。

大部分球迷對少數激進球迷的行徑看不過眼，在網上發起聯署，希望政府及有關方面永遠禁止他們進入球場，這個聯署至今已獲得逾110萬人支持。

英格蘭互射12碼次序排列曝光 球迷窩心舉動支持拉舒福特

直至今日，已有逾110萬人聯署支持求遠禁止種族歧視者入場睇波。（網上截圖）

▼▼▼重溫驚心動魄的互射12碼 ▼▼▼

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拉舒福特早前透過社交回應一眾球迷，表明接受外界對他的批評，但絕對不會向種族歧視低頭。

查頓辛祖同樣發長文回應，先向隊友﹑教練團隊及球迷們致歉，而這種言語難以形容的傷心是生涯最差的感受。辛祖對自己的12碼充滿信心，事關他經過無數次的訓練，加上在國家隊或球會亦曾經射入12碼，他有信心可以協助球隊，可惜事與願違，未能帶錦標回家。

查頓辛祖射入12碼後十分自責，向隊友﹑教練團隊及球迷們致歉。（資料圖片／Getty Images）

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面對海量的網上攻擊，這名即將加盟曼聯翼鋒稱斷不能當作歧視沒有發生，表示社會應該在這方面做得更好，這種事情不應再度發生，並勉勵與他有相似經歷的年青人要勇敢面對。

辛祖說：「我不能當作沒有看見歧視的留言，這些言論攻擊我和我的兄弟馬克斯（拉舒福特）及布卡約（沙卡），但這已不是什麼新奇事。邪不能勝正，仇恨不會得勝，若果年輕人有相同的經歷，要敢於面對，繼續昂然追逐你的夢想。」查頓辛祖稱，穿上英格蘭球衣出戰，並在疫情的艱難時刻與國民一起同行，永遠是一件引以自豪的事。

歐國盃︱19歲沙卡被指不應主射關鍵12碼 奧雲怒斥：「廢話！」

【辛祖透過社交網站回應射失12碼】

▼▼▼英格蘭大賽宴客劊子手年齡 ▼▼▼

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拉舒福特接受左肩手術 開季冇佢份

拉舒福特戰畢歐國盃後，決定在本月底接受左肩手術，預計需時12個星期回復至比賽狀態，意味「福仔」將錯過開季的英超及歐聯賽事，在10月底左右復出。

早在去年11月，拉舒福特左肩肌肉已有撕裂，一直影響他的表現，「福仔」以止痛針壓抑痛楚，如常作賽，如今趁休季時及早施手術，希望及早斷尾。

曼聯開季初段失去拉舒福特，幸好紅魔鬼左路人才輩出，馬迪爾﹑丹尼爾占士，甚至普巴也可填補他的空缺，加上即將加盟的查頓辛祖，相信拉舒福特的缺陣影響不至太大。

拉舒福特早在去年11月已有肩傷在身。（資料圖片／Getty Images）

【拉舒福特在網上回應射失12碼】

【拉舒福特在曼徹斯特的壁畫遭受破壞，有人以窩心行動修補】

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▼▼▼隊友及修夫基齊安慰沙卡 ▼▼▼

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【英格蘭球員及領隊今屆表現簡評及評分（按圖放大）】

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