東京奧運免費直播攻略｜3間電視台Apps大比拼鬥方便　附網站連結

如果我想看東京奧運的免費直播，可以用哪個網站或者應用程式（Apps）？下載「myTV SUPER」、「Now隨身睇」及「有線新聞」Apps都可以看到直播，但每個Apps的版面、頻道都各有不同。

Now及有線一開Apps已經見到奧運直播，而且不用登記會員就能收看。myTV SUPER就需要註冊成會員才能收看，手續較繁複，但奧運直播版面以運動項目分類，比較清晰，而且會直播冷門項目。



【點擊看如何用myTV SUPER Apps看奧運】

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📺鬥易入手：有線新聞 > Now隨身睇 > myTV SUPER

先講Apps，今早一次過下載這3個應用程式，最方便的是有線新聞。一開有線新聞的Apps，首頁就是奧運直擊，7個會播放奧運的頻道由上至下排列，由奧運601台排到605台，最後是香港開電視及香港國際財經台，其中排頭的601台會自動播放。

【點擊看如何用有線新聞 Apps看奧運】

一開Now隨身睇，不用做會員，入到首頁就見到免費頻道下打橫列出now SPORTS 601至609的奧運頻道。按入不同頻道，會見到節目表，再按節目名及播放，就可以看到頻道的節目。

【點擊看如何用Now隨身睇 Apps看奧運】

對初用者來說，myTV SUPER就最麻煩，因為要你先註冊做會員才看到。經過一輪註冊及登入程序，入到首頁，驟眼看全是劇集及綜藝節目。如果想看奧運，要按左上角的目錄，再按2020東京奧運專區；或者向右一掃底部的bar，亦會出現2020東京奧運專區。

網頁版的情況一樣，有線新聞及Now都不用註冊會員，至於myTV SUPER就要先登入會員，再入觀看區，才會見到東京奧運專區。相比有線及Now的一開即睇，myTV SUPER就較複雜。

這3個Apps都會提供多條免費的奧運直播頻道。

【用電腦睇】3台奧運網站專頁連結：

Now TV東奧2020專頁（不用註冊）

有線奧運直播專頁（不用註冊）

myTV SUPER 2020東京奧運專區（需要註冊及登入）

myTV SUPER的奧運專頁以項目分類，藍色是是日有直播的項目，正在直播的項目亦有標示。（網站截圖）

📺鬥版面方便：myTV SUPER > 有線新聞 = Now隨身睇

論3台的奧運頁面，無綫的myTV SUPER最體貼，因為會按項目分類。如果該項目正有直播，亦會有live標示，按入去再選比賽就看到片段；未有直播的，按入去就會見到是日比賽時間表。

有線新聞及Now隨身睇的版面設計類似，他們都是以頻道為分類，如果想尋找心水項目的直播，分分鐘要按幾個頻道才找得到。例如，今日尋找壘球的直播時，在有線及Now都要逐一按不同頻道查看。

📺鬥直播全面：myTV SUPER > 有線新聞 > Now隨身睇

就首日的情況，myTV SUPER及有線新聞的直播最全面。首日有壘球及女子足球兩個項目，myTV SUPER及有線新聞都有冷門的壘球直播，並提供大會的英語旁述，至於Now都未見有提供壘球。值得一提的是，myTV SUPER的奧運頁面清楚見到有壘球直播，十分方便，但有線的就要逐條頻道按及尋找。至於下午的女子足球，3個台都有直播。

此外，myTV SUPER還提供賽事重溫的服務，例如今午已經可以重看早上日本對澳洲的壘球比賽。由此可見，如果你對奧運的冷門項目有興趣的話，myTV SUPER是最佳的選擇。

🧨伏位：香港開電視、ViuTV

值得一提的是，如果想看最全面的奧運資訊的話，不需要下載「香港開電視」及「ViuTV」的應用程式或者瀏覽兩台網站。找了兩台的Apps及網站很久，只見一條免費頻道，也不見奧運專區。

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