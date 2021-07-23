東京奧運｜中國少女楊倩衝擊今屆首金　清華神射手出戰10米氣步槍

東京奧運首面金牌將於7月24日早上在女子10米氣步槍誕生，為中國搶首金的重任就落在「00後」小將楊倩身上。這名清華大學經濟管理學院學生年少成名，發揮穩定，在中國射擊隊的奧運選拔賽中，她全部4場奪冠。



在射擊的女子10米氣步槍，中國派出楊倩及王璐瑤參賽，其中21歲的楊倩被視為中國搶奪首金的希望。楊倩雖然欠缺世界大賽的經驗，但她極速冒起，近兩年稱霸國內。楊倩少年時的教練虞利華說：「楊倩最大的優勢是有顆『大心臟』。同一批的孩子水平可能差不多，但到了賽場上，就楊倩發揮得最好。」

【中國「00後」射擊少女楊倩】

+ 7

楊倩10歲的時候去運動學校練射擊，2011年被選入寧波體校的射擊隊，自此開始射擊生涯。2014年的浙江省運動會，她奪得3項金牌，並得到當時中國射擊隊總教練王義夫的關注，當王義夫得悉楊倩接受射擊訓練3年便有此表現也感到意外。內地媒體訪問過楊倩中學的時代的老師，老師都讚她遇事沉着冷靜，而且她不僅運動成績標青，讀書成績都非常好，是個品學兼優的學生。

7月24日射擊賽程：

早上7時30分 女子10米氣步槍資格賽

🥇早上9時45分 女子10米氣步槍決賽🥇

中午12時 男子10米氣手槍資格賽

🥇下午2時30分 男子10米氣手槍決賽🥇



2015年的首屆全國青年運動會，楊倩得到銅牌，同年獲選了青年奧運隊。2016年，她獲清華大學射擊隊特召入隊。2018年，她考入清華大學的經濟管理學院。2019年的第2屆全國青年運動會，楊倩得到金牌，曾在資格賽打出633環的佳績，當時國家隊之中也只有3名成員造到這個成績。她之後更上一層樓，獲選入國家隊。

相關文章：東京奧運中國金牌展望｜守住三大項基本盤 誰可代替孫楊游泳衝金

去年9月的全國射擊冠軍賽，她在決賽打出253.3環贏得冠軍。在4站奧運選拔賽中，楊倩更表現出超乎她的年紀的冷靜及穩定，每站都保持水準，擊敗一眾師姐，連續4站在女子10米氣步槍封后，獲得東京奧運資格。

她會跟23歲的王璐瑤一起於7月24日早出戰女子10米氣步槍資格賽，成績最好的8名選手可以晉身同日舉行的決賽，爭奪奧運首金。她們最大的對手有印度的華拉莉雲（Elavenil Valarivan）及美國的塔加（Mary Tucker）。除了個人賽外，楊倩還會出戰混合團體10米氣步槍。

另外，7月24日下午有男子10米氣手槍的比賽，焦點選手有中國的龐偉。35歲的龐偉是中國射擊隊的四朝元老，在2008年北京奧運贏得金牌，之後在2012年倫敦奧運得第4，上屆里約奧運就獲得銅牌。

【19位上屆里約奧運金牌得主代表中國再戰東京奧運（按圖放大）】

+ 8

了解更多中國舉重隊：舉重或成最大金牌庫 幾乎位位保持世績

【中國舉重隊男子代表名單（按圖放大）】

+ 3

【中國舉重隊女子代表名單（按圖放大）】

+ 2

了解更多中國跳水隊：跳水「夢之隊」老少聯手 力爭全取8金牌

【中國跳水隊男子代表名單（按圖放大）】

+ 5

【中國跳水隊女子代表名單（按圖放大）】

+ 6

了解更多中國乒乓球隊：乒乓球橫掃5金不是夢 男單男團穩如泰山

【中國乒乓球隊大軍名單（按圖放大）】

+ 7

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：