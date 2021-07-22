東京奧運．男足｜日本強攻險勝南非　李察利臣半場戴帽巴西挫德國

「藍武士」日本在奧運男足主場出擊，分組賽首仗對賽前有球員確診的南非，幾乎敗興而回，最終靠進攻主力久保建英一箭定江山，險勝1:0。「森巴足球王國」則於上半場領先德國3球，幾乎大意失荊州。



身為東道主的日本首仗出擊，三名超齡球員悉數上陣，包括酒井宏樹、吉田麻也及遠藤航，配搭多名早已外流歐洲的小將，包括久保建英、三好康兒等，正選中只有3名球員未有海外經驗。傳聞來季分別加盟英超熱刺的富安健洋，及白禮頓有意斟介的三笘薰，則不入大名單。

「藍武士」磨練多時，等待主場出擊，可惜閉門作賽，球場空無一人。（路透社）

南非賽前兩名球員確診新冠肺炎，其餘隊員通過病毒測試，賽事如期在東京體育館舉行。日本在上半場攻勢一面倒，更有箭頭林大地破網，可惜越位在先，結果上半場互交白卷。

久保建英上半場主射罰球，難過南非人牆。（路透社）

日本下半場雖然仍佔優勢，但配合起來總差少許，加上南非固守後方，陷入僵局，終於要靠個人能力打破缺口。久保建英右路禁區邊接應田中碧長傳，扣入大位，面對兩名南非後衛起腳，中遠柱彈入。久保為日本一箭定江山，賽後在A組與墨西哥同分，排小組第二。

久保找到入球「私家路」，人叢中起腳奠勝。（Getty Images）

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同晚D組巴西首戰遇上德國，兩軍的星級戰將成為主角。效力愛華頓的李察利臣，上半場開賽僅半小時完成帽子戲法，首天男足賽事便有球員連中三元，巴西就此領先3球完半場。

李察利臣頭頂腳踢，把握得宜，半小時大演帽子戲法。（Getty Images）

德國在下半場由拿迪安阿美利扳回一城後，超齡球員兼隊長麥斯美艾洛特（Maximilian ARNOLD）與38歲巴西隊長丹尼爾（DANIEL Alves）「硬接一招」，艾洛特被罰兩黃一紅離場，為首天賽事第3名被逐球員。德國10人應戰下一度由納拿艾治（Ragnar ACHE）追近至落後一球，但補時階段後防空虛，被保連奴（PAULINHO, Paulo Henrique Sampaio Filho）射成4:2完場。巴西在D組憑較佳得失球，壓倒同日獲勝的科特迪瓦，排榜首。

倒地的德國隊長艾洛特，雖無大礙，但下仗要停賽。（Getty Images）

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