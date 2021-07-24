東京奧運7月24日總結｜中國女將一日奪三金　排獎牌榜首位

東京奧運在7月24日誕生11面金牌，中國成為大贏家，奪得3金1銅，排獎牌榜首。東道主日本靠兩個柔道項目獲得1金1銀，與意大利並列次席。意大利分別在跆拳道及劍擊獲得1金1銀。

中國在早、午、晚各贏一面金牌。在上午，中國的楊倩贏得女子10米氣步槍冠軍，侯志慧在下午奪得女子舉重49公斤級錦賽，孫一文就在晚上的女子重劍個人決賽勝出，為中國贏得今屆第3金。此外，中國的龐偉在男子10米氣手槍得到季軍。

港隊方面，香港「重劍一姐」江旻憓在個人賽8強出局。黃鎮廷、伍家朗等在乒乓球及羽毛球旗開得勝，晉級下一圈。



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【東京奧運中國金牌運動員（按圖放大）】

東京奧運劍擊項目揭開序幕，女子重劍個人賽率先登場，港將佘繕妡及連翊希出戰64強，可惜雙雙出局。佘繕妡冷靜地說：「輸是好事，知道自己弱點然後改善；放眼巴黎。」在另一旁的連翊希卻沒有這份堅定，在傳媒區內，心不安、企不定，她說：「可唔可以賴死唔走？」（了解更多：兩種落敗一種失落 劍擊小花強忍眼淚洗禮）

東京奧運各大球類比賽陸續開戰，香港「羽毛球一哥」伍家朗和「乒乓球一哥」黃鎮廷分途出擊，同樣旗開得勝。（了解更多：伍家朗羽毛球輕鬆首捷 黃鎮廷杜凱琹乒乓混雙晉8強）

2020東京奧運第一金誕生，由「00後」小將楊倩為中國搶得首金，這名清華「學霸」從小展現射擊天賦，據鄰居所指，她玩射汽球遊戲百發百中，把贏得的公仔分給村裏的小孩。（了解更多：中國第一金楊倩自小展天賦 場外重金珍藏令網民意外）

中國21歲射擊女將楊倩，在產生今屆奧運首面金牌的女子10米氣步槍項目奪金，為中國隊在東京奧運之旅打響頭炮。她在決賽中與俄羅斯女將嘉拉舒娜，合演一場驚心動魄的決賽，楊倩賽後直言，打完最後一槍之後以為自己已經輸了，回頭看大家為我歡呼才知道拿冠軍。」（了解更多：楊倩驚險奪金 「以為輸了，聽到歡呼才知贏了」）

女子舉重49公斤級，中國隊世界紀錄保持者侯志慧，在抓舉已達到94公斤，連同挺舉造出116公斤，總計210公斤，破奧運紀錄，為中國奪得今屆奧運第二面金牌。（了解更多：中國金牌好事成雙 侯志慧在49公斤級女子舉重紀錄奪金）

女子舉重好手侯志慧，成功為中國隊在東京奧運取得第二面金牌。這個世界紀錄保持者，在比賽過程看似贏得輕鬆，不過她的教練賽後爆料指，愛徒幾乎不能出賽！（了解更多：中國第二金得來不易 侯志慧賽前「出事」狂跑樓梯減磅）

2020東京奧運射擊項目決出第二金，41歲伊朗運動員科路基（Javad Foroughi）力壓中國名將龐偉奪金。這位伊朗史上最老金牌得主，正職是夜班護士；4年前才開始受訓的他，日練夜做首度征奧，憑信念終寫下奇蹟。（了解更多：伊朗男護士射贏中國奪金 為訓練改上夜班譜寫勵志故事）

內村航平憾別！在今日東京奧運的男子體操資格賽，32歲的日本「全能王」內村航平在單槓項目失手，抓不穩單槓從空中掉到地上，未能晉級決賽。（了解更多：內村航平單槓失手落地無緣決賽 全能王遺憾退役）

香港乒乓球代表林兆恒在今日下午出戰男單首圈，面對世界排名90位的波多黎各球手阿分拿度（Brian Afanador）。他與對方激戰7局，兩度落後之下，以4：3反勝入次圈，遇上印度的格拿斯卡蘭（Sathiyan Gnanasekaran）。（了解更多：港將林兆恒兩度落後下反勝 驚險闖乒乓球男單次圈）

香港「重劍一姐」江旻憓8強出局，說到此處，她都快掉淚了。她說：「唔收貨呀，我對唔住大家，真係有好多人幫我先可以嚟到呢度，令好多人失望……」（了解更多：江旻憓出局三次道歉 微笑劍后強忍淚水向港人許諾）

奧運女子足球F組，全靠王霜轟入4球，「鏗鏘玫瑰」中國女足在最後關頭追和，以4：4賽和世界排名104位的贊比亞，各得1分。中國女足在分組賽兩戰僅得1分，兩場合共失了9球。（了解更多：王霜「大四喜」中國女足仍失分 逼和贊比亞合演入球騷）

東道主日本在傍晚贏得今屆首面金牌！柔道選手高藤直壽在男子柔道60公斤級決賽，擊敗了中華台北的楊勇緯得冠軍。同日另一場柔道決賽，女子48公斤級，日本的渡名喜風南不敵科索沃的卡絲妮姬（Distria Krasniqi），增添一面銀牌。（了解更多：東道主日本首金誕生！高藤直壽柔道挫台灣楊勇緯封王）

亞運銀牌得主、香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文今日出戰奧運首場分組賽，以21：18、10：21及21：16，總局數2：1擊敗里約奧運銀牌得主、馬來西亞球手陳炳橓／吳柳瑩。（了解更多：謝影雪鄧俊文旗開得勝 港隊首戰勇挫馬來西亞組合）

香港羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪自2016年合作以來，首度出戰奧運會，兩人周六（24日）迎來分組賽D組首戰，面對上屆銀牌的大馬組合吳柳瑩/陳炳順，一度遭追平盤數下，以2：1獲勝。對首次參加奧運會的鄧俊文來說，是人生首場奧運便有美好成績；對謝影雪而言，卻是一場苦等9年的勝利。（了解更多：混雙鄧謝配首戰奧運即贏波 一場勝仗兩種意義）

29歲中國女劍手孫一文突破過去成績，在東京奧運女子個人重劍決賽，一劍絕殺，擊敗世界排名第1的羅馬尼亞名將安拿樸比斯古（Ana Maria Popescu），首奪奧運金牌，這面也是中國今屆第3金。（了解更多：孫一文一劍封喉絕殺奪金 擊敗世界一姐全靠一個字）

奧運除了獎牌希望，一眾人「新丁」亦值得關注，皆因他們對新事物的感覺是最真摯。

今日東京奧運游泳項目展開，香港女子4X100米自由泳代表亦有亮相，縱使她們未能晉級，但奧運的一切已令兩名小將相當回味。（了解更多：港隊4X100自接力得第7 奧運新丁擔起重任：好緊張）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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