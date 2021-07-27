東京奧運｜科威特射擊伯伯年近花甲摘銅　年齡豈是獎牌限制

年齡不代表一切，在昨日奧運舞台上，13歲的日本少女西矢椛贏得街頭滑板冠軍，創最年輕金牌紀錄；同日，與兒子一同出戰奧運的科威特「射擊伯伯」阿拉斯迪（Abdullah Al-Rashidi），以57歲高齡贏得男子雙向飛碟銅牌，成為今屆最年長的獲獎選手。他賽後說：「我想為勝利去戰鬥，儘管我是個老人，但還是很強大！」阿拉斯迪明言要參加3年後的巴黎奧運，到時他會是60歲。



阿拉斯迪（Getty Images）

了解每日全部賽程：緊貼2020東京奧運 最新賽程兼即睇獎牌榜

老人家，視力差？阿拉斯迪表示年齡不是限制。昨日男子雙向飛碟決賽，這位在8月就58歲的「射擊伯伯」，與5名年齡上可以當他兒子的選手比拼，眼準手穩，打出46分，連續兩屆贏得奧運銅牌。

57歲的阿拉斯迪第7次參加奧運，連續兩屆贏得射擊銅牌。（Getty Images）

「我今場其實不夠運，否則可以贏金牌，但我都很滿意銅牌。」阿拉斯迪賽後說：「我都58歲了，我是最老的射擊選手，所以銅牌對我的意義更加大。我很高興贏得獎牌，但我希望可以在下屆巴黎奧運贏金牌。」

花甲將至，雄心不減。

阿拉斯迪（右）將槍放在肩上，十分有型。（Getty Images）

阿拉斯迪由1996年參加奧運，至今已是七朝元老，但他還未言退，希望第8次參賽，在3年後的巴黎奧運繼續爭取獎牌。

阿拉斯迪是北京奧運的科威特持旗手。（Getty Images）

阿拉斯迪在上屆里約奧運同樣得到季軍，但他覺得今屆開心得多，因為他可以在科威特的國旗下，戴上奧運銅牌。上屆，科威特被禁參賽，阿拉斯迪只能以獨立運動員名義參賽。5年前，他未能穿上國家隊戰衣，結果穿上英超球隊阿仙奴的訓練上衣出戰奧運，引起網民關注。

【5年前「代表」阿仙奴參加奧運】

了解全部港隊賽程：每日港隊賽程更新

今屆為科威特奪得銅牌後，阿拉斯迪說：「上屆我都為銅牌感到高興，但總有點不快，因為沒有科威特國旗。如果你有看上屆頒獎禮，你見到我是低下頭的，因為我不喜歡見到那支奧運旗。我想要的是國旗，我的科威特國旗。今日，你見到我當國旗升起十分開心。這是我第二面奧運獎牌，希望下屆會是金色的。」

更難得的是，阿拉斯迪是第二屆與兒子泰拉（Talal Al-Rashidi）一同出戰奧運比賽，但兩父子的項目不同，泰拉會參加多向飛碟射擊。阿拉斯迪笑言，希望未來有更多家庭成員一起出戰奧運。

中外戰報，即時追蹤：東京奧運持續更新｜世界群雄爭金最新消息

阿拉斯迪參加2012年倫敦奧運。（Getty Images）

在男子雙向飛碟，32歲的美國選手漢確特（Vincent Hancock）及40歲丹麥選手漢臣（Jesper Hansen）分別獲得金牌及銀牌，至於23歲的芬蘭選手卡利奧倫（Eetu Kallioinen）就排在阿拉斯迪之後，獲得第4名。被問到與細自己超過30歲的選手比較有什麼感覺時，他說：「我視卡利奧倫為我的子姪，我很開心與他比賽，但我渴望為勝利而戰鬥，儘管我已經是個老人，但我仍然很強大！」

阿拉斯迪目標是在60歲的時候贏奧運。（Getty Images）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

+ 40

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇

+ 78

讀得又打得！ 香港「學霸」運動員： （按圖放大）

+ 32

▶▶▶十個搜尋器關鍵字 看你必需知道的奧運十件事

▶▶▶頂級明星逐個捉 今屆不能錯過的沙場老將

【東京奧運必睇日本運動明星】（按圖放大）

【圖說東京奧運的現況】（按圖放大）

【奧運聖火再度點燃】（按圖放大）

+ 1

【東京奧運聖火傳遞的畫面】（按圖放大）

+ 1

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物（按圖放大）：