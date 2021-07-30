香港賽車運動節8月舉行　選拔香港代表出戰世界賽車錦標賽電競盃

電競賽車漸成世界潮流，更被納入世界賽車錦標賽18個賽項之一。是以，由香港汽車會主辦的第三屆香港賽車運動節，除了實體賽車，電競賽事亦是重頭戲，其中「Mercedes-Benz呈獻：國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽」，勝出者將代表香港遠赴法國角逐2021年國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃。



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第三屆香港賽車運動節將於8月28至29日於數碼港舉行，電競賽車是其中一個重點，屆時將上演世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽的準決賽及決賽。選拔賽將以PlayStation賽車遊戲《Gran Turismo Sport》作賽，並分三個階段，線上資格賽為圈速計時賽，最快的12名參賽者將聯同8名種子躋身準決賽；20名車手在準決賽將分為兩組，每組頭5名晉級總決賽，總決賽冠軍將獲得世界賽車錦標賽電競盃資格。世錦電競盃則於10月29至31日於法國上演。

第3屆香港賽車運動節記者會。（大會提供）

除了這個選拔賽，香港賽車運動節尚有電競賽車體驗專區、電競賽車品牌展位、賽車展示區、香港賽車運動展覽等。是次項目為「電競行業支援計劃」中其中一個支持項目，希望帶動香港舉行更多高質素的電競賽事。

數碼港電競及青年組高級經理梁德明表示，希望帶動更多高質素電競賽事到香港舉行。（大會提供）

國際汽聯世界賽車錦標賽電競盃香港區代表選拔賽於8月2日早上10時正至8月9日下午4時59分接受報名，線上資格賽14至17日舉行。有興趣人士可於香港汽車會官方網頁報名。