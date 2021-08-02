東京奧運．羽毛球｜哥頓廿年黑馬戰記　從停火家鄉打出美洲之光

東京奧運羽毛球賽事來到最後一天，危地馬拉老將哥頓的神奇之旅，走到最後。

球風大開大闔，得分激情咆哮，陌生國度的選手憑鬥志打上大舞台。生於內戰延年的國家，每一步走得不容易。



▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

香港人認識哥頓（Kevin Cordon），極大可能因為港將伍家朗；羽毛球世界留意，因為哥頓神奇之旅太神奇。中美洲以至美洲，從來不是羽毛球的冠軍產區，晉級已經罕見，還要在世界大賽爭牌。

東京奧運直擊︱伍家朗敗陣 拒談對方應否道歉 多謝港人窩心支持

分組賽出線，哥頓9年前已經做到。今屆擊敗伍家朗確定出線，依然激動。（Getty Images）

出道多年，戰至34歲，打出人生代表作。哥頓在本屆奧運幾乎場場吼叫，又幾乎場場流淚，吐盡廿多年辛酸。

殺一板，得一分，叫一聲振奮一下！（Getty Images）

危地馬拉位於中美洲，北部接壤墨西哥，曾經發生長達36年的內戰，直至1996年停火，其時死亡及失蹤者估計達20萬人。哥頓於內戰結束後兩年，展開一個人的冒險。12歲的他為了實現夢想，隻身離家，走到距離家鄉4小時車程的首都危地馬拉城，學習羽毛球。

哥頓的父母對羽毛球一竅不通，他父親只懂足球，甚至為兒子改名。哥頓解釋自己為何叫「Kevin」：「我爸經常踢足球，那個年代的世界盃，最好的球員是奇雲基瑾（Kevin Keegan），於是我就叫Kevin了。」他們容許哥頓離家實現夢想，母親只簡單交帶一句：「好的，你要小心，千祈不要接觸酒精與毒品。」

危地馬拉球手挫伍家朗後勇闖4強 成拉丁美洲第一人

哥頓讓世界看見危地馬拉羽毛球，充滿激情。（Getty Images）

+ 1

走到國內大城市，哥頓找上該國羽總，「我自己一個去，總會說有很多小孩跟我一樣充滿天賦，會給你訓練、食宿和學校」。哥頓展開羽毛球路，最高榮譽在留在美洲內的賽事，包括泛美運動會及泛美錦標賽男單冠軍。

八強獲勝，哥頓毫不掩飾激動，如此哭着慶祝。（Getty Images）

+ 1

哥頓沒有變成足球巨星，藉着羽毛球而參加奧運的夢想達成，而且不止一次，「第4次參賽，夢想依舊，只是我愈來愈享受」。2008年北京奧運至今，哥頓連續4屆出戰，2012年嘗過出線滋味。但論難忘，自不及今屆。今年34歲，為各參賽選手中第五年長的球手，球風簡單，有機會就主動進攻，使他過完一關又一關。

八強擊敗韓國許侊熙，奧運目標從「享受參賽」變成「爭奪獎牌」，哥頓情緒大爆發，當場流淚又跪地掩面，真情流露。「你能相信我打入準決賽嗎？意想不到。我仍是小伙子，就這樣打球，相當滿足」，哥頓賽後說，「廿年過去，家人比我還興奮呢」。

危地馬拉哥頓神奇之旅告終 負安賽龍爭銅牌

就算準決賽不敵安賽龍，哥頓已很滿意今屆表現。（Getty Images）

哥頓的神奇之旅將以銅牌戰作結，對手是印尼5號種子真庭（Anthony Sinisuka GINTING）。34歲又如何？他成為歷來首位來自美洲的奧運男單四強。3年後的37歲，一樣有能力踏足奧運場。今屆男單最年長選手、越南名將阮進明（又譯阮天明），行年38歲。

不要放棄，堅持下去，30歲依然有機會。

【「麟洋配」贏決賽後激情慶祝】

+ 1

🥇▶️東京奧運港隊賽程，Mark定日子睇直播◀️🥇