東京奧運丨希臘舉重選手窮得忍痛退役　賽後揭自費全職無以維生

雖說要發財就不會選擇成為運動員，但經濟困難得無法延續運動員生涯，的確讓人心酸。

周六（31日）東京奧運男子舉重96公斤級賽事完成後，希臘選手Theodoros Iakovidis宣佈退役。

不是因傷，更不是因為年齡，讓他留下男兒淚的，是一個身不由己的原因。



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「我真的很累，不能再忍受這個情況。」賽後Thodoros Iakovidis接受訪問時聲淚俱下，「如果有人覺得我是在逃避，那我道歉。」他因為財政困難得無法再堅持做運動員，現實的逼迫下只能在東奧後退役。

Thodoros Iakovidis代表希臘參加東京奧運，最後以第11名完成賽事。（Getty Images）

賽後Thodoros Iakovidis接受訪問時聲淚俱下（YouTube 截圖）

Thodoros Iakovidis曾代表希臘參加2016年奧運會，2016至2021年的歐洲錦標賽等的國際賽事，今年再次代表希臘參加東京奧運，最後以第11名完成賽事。

儘管他已經是世界級運動員，但待遇卻讓人不能想像。他透露每個月僅靠希臘舉重協會補助的200歐元為比賽資金，但運動生涯是幾乎沒有收入，就連物理治療師都知道情況：「他不收錢幫我，對我來說，看治療師都變成了一件很羞愧的事。」甚至連入油的錢都沒有，只能靠步行去場館，這種忍辱的日子，他覺得自己再也承受不了，因此只能忍痛選擇退役。

他表示除了少數可以擁有國家資源的最頂級運動員，有不少運動員都需要支持。（Getty Images）

「我哭了不是因為悲傷，我哭是因為一切都結束了。」他坦言自己只想回到家人和朋友身邊，擁抱他們和說一句謝謝。然而他並不是唯一一個面對財政困難的運動員，他表示除了少數可以擁有國家資源的最頂級運動員，有不少運動員都需要支持。

賽後訪問的坦白，引起希臘社會的輿論。（YouTube 截圖）

也多得他賽後訪問的坦白，引起希臘社會的輿論。

從Instagram上數字可見，Thodoros Iakovidis吸引到民眾的關注，他的追蹤人數由6千多人，到翌日已超過18萬人，就運NBA球星「字母哥」（Giannis Antetokounmpo）都表示支持。另外，24小時內已有機構和民眾提出捐款贊助，例如希臘著名體育會「彭拿典奈高斯」已經表示為Thodoros Iakovidis提供資金支援，並希望他重新考慮退役決定。

字母哥也表示支持。（Instagram 截圖）

曾代表希臘參加2016年奧運會，2016至2021年的歐洲錦標賽等的國際賽事。（Getty Images）

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